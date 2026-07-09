Есть ли бензин в Краснодарском крае сегодня: реальные цены, очереди на заправках и ситуация на юге России

С начала июня 2026 года локальные сбои поставок топлива превратились в одну из главных проблем и в стране в целом, и на юге России в частности. Очереди на АЗС вдоль трассы М4 «Дон», сообщения о нехватке бензина в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе и других регионах перестали быть единичными случаями. Проблема вышла на федеральный уровень, Президент России Владимир Путин публично признал сложности с обеспечением отдельных регионов топливом, Правительство РФ во главе с вице-премьером Александром Новаком провело серию совещаний по стабилизации рынка, а власти Краснодарского края перевели снабжение АЗС в режим ручного управления. Крым и Севастополь, как всегда, пошли своим путем.

Однако для автомобилистов все это имеет весьма условную ценность. Куда важнее, работает ли следующая заправка, есть ли на ней АИ-92, АИ-95 или дизельное топливо, по какой цене его продают и сколько времени придется провести в очереди?

Чтобы получить ответы на эти вопросы, журналисты портала «АвтоВзгляда» проехали по трассе М4 «Дон» до Краснодарского края и проверили, насколько официальные заявления о «нормализации ситуации» соответствуют тому, что происходит на АЗС в действительности.

ПОЧЕМУ ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК ЛИХОРАДИТ С НАЧАЛА ИЮНЯ

Формально отсчет нынешней турбулентности на топливном рынке можно вести с первой декады июня. Уже 8 июня Александр Новак провел правительственное совещание по рынку топлива; затем такие встречи повторялись 11, 19, 22, 29 июня и 7 июля.

Фото avtovzglyad.ru

Из правительственных сообщений следует, что кабинет с самого начала видел напряжение в снабжении бензином и ценах, а к 7 июля отдельно анализировал поставки горючего на юге России и нагрузку на логистические маршруты в условиях повышенного сезонного спроса. На языке чиновников это называлось мониторингом, а водитель в это время, высунув язык, объезжал одну АЗС за другой в надежде найти колонку без таблички «Нет топлива».

Ключевых причин отсутствия моторного топлива несколько, и все они накладывались друг на друга, создавая лавинообразную ситуацию ажиотажа. Первая — удары по нефтяной инфраструктуре и связанные с ними ремонты НПЗ. При этом дефицит сначала наиболее остро проявился в Крыму и Севастополе, а затем начал распространяться на другие регионы юга России.

7 июля после атаки остановился Омский НПЗ — последний крупный производитель бензина в стране, который в 2024 году выпустил около 5 млн. тонн бензина и 8 млн. тонн дизельного топлива. Вторая причина — логистика. Даже там, где топливо физически есть, его еще нужно доставить до конкретной АЗС. Именно о проблемах с развозом нефтепродуктов открыто говорили власти Краснодарского края и южного побережья Черного моря.

Фото avtovzglyad.ru

Третья причина — курортный сезон, ажиотажный спрос и переток автомобилей из соседних регионов. На заседании регионального оперативного штаба 1 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что потребление бензина в регионе за последние недели практически удвоилось, тогда, как объем поставок вырос значительно меньше.

По его словам, дополнительную нагрузку одновременно создали рекордный поток автомобилей к Черноморскому побережью, транзит в направлении Крыма и повышенный спрос со стороны соседних регионов.

В итоге реальные сложности с логистикой наслоились на психологические факторы создающие ажитацию, и именно это сочетание стало одной из главных причин очередей к бензоколонкам вдоль трассы М4 «Дон» на подъездах к Черноморскому побережью и Крыму.

Приведенные цены являются ориентировочными и основаны на данных Росстата, мониторинге цен в Новороссийске и наблюдениях корреспондентов «АвтоВзгляда» на маршруте М‑4 «Дон». Таблица avtovzglyad.ru

АЗС НА ТРАССЕ М4 «ДОН» УТРОМ 8 ИЮЛЯ

М4 «Дон» сегодня стала самым объективным индикатором топливного рынка. Достаточно проехать несколько сотен километров дабы понять, что одни АЗС работают без ограничений, другие уже выставили табличку «Топлива нет», а третьи отпускают бензин только по лимиту, либо за бешеный прайс.

По нашим данным на утро 8 июля, по дороге на юг России полностью без топлива остаться уже сложно, но по‑прежнему не стоит рисковать ехать «на лампочке». В Тульской, Воронежской и частично Ростовской областях в сторону юга на АЗС «Газпром» были АИ-92 и АИ-95, действовал лимит на бак до 50 литров.

На АЗС «Роснефть» бензин не на всех заправках, но был, очередь — от десяти машин. Дизельным топливом на М4 в целом можно заправиться довольно свободно, причем по «федеральным «ценам, то есть до 80 рублей. При этом стоимость бензина не сильно отличается от цен в благословенном Московском регионе, где ситуация с горючим уже более-менее стабилизируется.

Цены приведены по наблюдениям корреспондентов «АвтоВзгляда» и данным крупных сетевых АЗС на 8 июля 2026 года. На отдельных независимых АЗС стоимость топлива могла существенно превышать среднерыночный уровень. Таблица avtovzglyad.ru

Самые тяжелые участки — ближе к югу. Водители, ехавшие от Крымского моста к Ростову, рассказывали, что бензин встречался лишь на части станций, почти везде очереди на заправках, а некоторые точки не работали. Другие отмечали проблемы в районе Каменска-Шахтинского, Ростова-на-Дону, и уже на подходах к Кубани.

Особенно опасной выглядела ситуация на узком и извилистом ремонтируемом участке дороги Каменск-Шахтинский — Шахты, где очереди к АЗС растягивались на сотни метров. Автомобили, ожидавшие заправки, фактически создавали дополнительные аварийные ситуации.

Но кто ж будет смотреть на безопасность, когда до заветных АИ-95 или АИ-92 как в песне — четыре шага. После Краснодара картина становится лучше: на некоторых АЗС топливо имеется, а очередь не большая. Это и есть главный парадокс маршрута — формально дорога на море остается приемлемой, но ситуация с бензином меняется буквально от заправки к заправке.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С БЕНЗИНОМ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ СЕГОДНЯ

Если коротко, Краснодарский край столкнулся не столько с нехваткой топлива, сколько с кризисом его распределения. Поэтому чиновники говорят прежде всего о логистике, дополнительных поставках и ручном управлении снабжением, а не о полном дефиците бензина.

1 июля губернатор Кондратьев поручил органам власти регулировать ситуацию с топливообеспечением в Краснодарском крае в ручном режиме. 4 июля он же, совместно с рабочей группой и штабом, заявил, что при поддержке президента и правительства регион получил резервы.

Фото avtovzglyad.ru

Топлива «достаточное количество», но часть АЗС продолжает работать с перебоями, потому что «логистика нарушена». Для курортной Кубани это почти признание главного — ресурс есть, а нормализация ситуации зависит от того, как быстро его доставят на конкретные заправки (АЗС).

В тех же публичных сообщениях администрациям муниципалитетов рекомендовали упорядочивать процесс заправки, привлекать для контроля за порядком казаков и волонтеров, а для жителей и организаций советовали отказаться от несрочных поездок, планировать маршруты и не скупать топливо впрок. Это важная деталь.

Когда и если власть просит меньше ездить, то она фактически сама признает, что ситуация с бензином держится не на рыночной инерции, а на ограничении спроса. Несмотря на постепенное увеличение количества работающих АЗС, ситуация в Краснодарском крае остается неоднозначной.

Если Краснодар и Сочи демонстрируют определенные признаки стабилизации, то Анапа и Новороссийск продолжают испытывать наиболее серьезную нагрузку из-за курортного сезона и высокого транзитного потока. По наблюдениям корреспондентов портала «АвтоВзгляд», именно Новороссийск остается самым проблемным городом на Черноморском побережье с точки зрения доступности бензина для автомобилистов.

При этом представители всех муниципалитетов называют главной причиной перебоев не отсутствие запасов топлива, а сложности с его своевременной доставкой на АЗС на так называемой последней миле. Именно поэтому наличие и стоимость бензина и дизельного топлива может заметно различаться даже на соседних заправках.

Фото avtovzglyad.ru

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ: ЧЕТЫРЕ ГОРОДА — ЧЕТЫРЕ РАЗНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ИСТОРИИ

По мере приближения к Черноморскому побережью становится понятно — единой и прозрачной ситуации с топливом в Краснодарском крае сегодня нет. Разница между городами сегодня определяется не расстоянием, а доступностью горючего.

Таблица avtovzglyad.ru

В одних бензин отпускают без особых проблем, в других поиск АИ-92 или АИ-95 все еще требует времени и удачи. При этом цены на бензин в большинстве городов Кубани пока остаются примерно одинаковыми: АИ-92 — 67-69 руб./л, АИ-95 — 75-79 руб./л, дизельное топливо — 76-79 руб./л.

Главные различия сегодня определяются не стоимостью топлива, а его доступностью. Наиболее уверенно выглядит Краснодар. По данным МЦУ на утро 8 июля, в городе работали 64 АЗС: АИ-92 продавался на 36 станциях, АИ-95 — на 39, дизельное топливо — на 56, АИ-100 — на 10. Массового дефицита уже нет, хотя отдельные бензоколонки продолжают работать с ограничениями.

В Анапе ситуацию осложняет, повторим, курортный сезон. Действует лимит — до 20 литров на автомобиль. По словам представителя администрации Арсена Мелкумяна, после введения ограничений среднее ожидание на АЗС сократилось с четырех часов до 30-40 минут.

Самой проблемной точкой остается Новороссийск. По данным администрации на 8 июля, АИ-95 был доступен на 11 АЗС, АИ-92 — на 12, дизельное топливо — на 21. Однако, по наблюдениям корреспондентов портала «АвтоВзгляд», реальная картина заметно сложнее: на многих заправках бензина не было вовсе, отпуск осуществлялся только в бак автомобиля, а очереди сохранялись даже при официальных ценах.

Таблица подготовлена по данным МЦУ Краснодара, администраций Анапы, Новороссийска и Сочи, а также на основе собственных наблюдений корреспондентов «АвтоВзгляда» 8 июля 2026 года. В Новороссийске редакционные наблюдения отражают ситуацию на посещенных АЗС и могут отличаться от официальной статистики. Таблица avtovzglyad.ru

Наиболее благополучной, по уверениям администрации, остается ситуация в Сочи. Работают 53 из 58 АЗС, АИ-92 и АИ-95 доступны на 39 станциях, дизельное топливо — на 47. Глава города Андрей Прошунин объясняет возникающие сложности высоким туристическим трафиком и особенностями логистики.

Но после сотен километров по М4 «Дон» начинаешь смотреть на дорогу совсем иначе. Если раньше заправка была обычной остановкой в пути, то теперь каждая работающая АЗС воспринимается как маленький «куриный бог» удачи. Лишние пять минут ожидания в очереди у колонки почти всегда обходятся дешевле, чем потом колесить по округе, надеясь найти бензин — занятие ныне, очень напоминающее поиски пресловутой черной кошки в темной комнате.

А КАК С БЕНЗИНОМ В КРЫМУ

Если Краснодарский край пытается справиться с проблемой за счет увеличения поставок, ручного управления логистикой и оперативного подвоза топлива, то Крым и Севастополь сделали ставку на жесткое административное регулирование. Здесь действуют ограничения на отпуск топлива, запрещена его продажа в канистры, и по решению губернатора Михаила Развожаева была введена система QR-кодов, позволяющая приобрести не более 20 литров бензина на автомобиль.

На этом фоне Краснодарский край, где пока еще бушует локальный дефицит топлива и перебои с АИ-92 и АИ-95, выглядит заметно предпочтительней. Очереди на заправках здесь сохраняются, однако основной акцент сделан не на ограничении потребителей, а на увеличении поставок топлива и ручном управлении логистикой. Тут водители чаще сталкиваются не с административными запретами, а с уже обычной для юга России картиной— одна АЗС уже получила новую партию бензина, а соседняя все еще ждет бензовоз.

Таблица avtovzglyad.ru

Вывод портала «АвтоВзгляда». Краснодарский край делает ставку на восстановление логистики и увеличение поставок топлива, тогда как Крым и особенно Севастополь используют более жесткие административные ограничения. Перед поездкой стоит заранее оценить ситуацию не только по маршруту, но и в регионе назначения.

Собственно в этом сегодня заключается главное различие двух подходов. Крым и Севастополь ограничивают спрос, тогда как Краснодарский край пытается восстановить предложение. Какой путь окажется эффективнее, покажет время. Но пока ажиотажный спрос не спадает, а цены на бензин продолжают колебаться, рассчитывать лучше на полный бак и здравый смысл, чем на благоприятное стечение обстоятельств.

Что делать водителю. Для автовладельца на практике важно не страдать от того, что вот уже долбанул по темечку этот самый дефицит топлива, а понимать и принимать правила выживания в новой реальности. Заправки на юге и на М4 работают, но из-за того, что ситуация с бензином зависит от подвоза, ограничения по разрешенному литражу могут меняться по ходу дня.

Поэтому лимит на бак — не прихоть чиновников, а попытка не допустить, чтобы несколько десятков автомобилей оставили без топлива сотни следующих. И если маршрут идет в Краснодарский край, на Черноморское побережье, в Новороссийск, Сочи или в сторону Крыма и Севастополя, планировать остановки нужно чаще и по возможности заранее проверяя свежие сводки по ближайшему городу, а не по региону вообще.

БУДЕТ ЛИ НОРМАЛИЗОВАНА СИТУАЦИЯ С БЕНЗИНОМ НА ЮГЕ РОССИИ

Вероятнее всего, частичная — да, полная — далеко не сразу. Об этом говорят несколько факторов: Минэнерго и правительство продолжают ручной мониторинг, губернатор Краснодарского края Кондратьев уже перевел вопрос в режим постоянного контроля, оперативный штаб в регионе работает, а муниципалитеты публикуют сводки по наличию топлива.

Фото avtovzglyad.ru

Но есть и факторы против — ремонты НПЗ и новые повреждения инфраструктуры никуда не делись, ажиотажный спрос на юге не спадет, пока длится курортный сезон, а остановка Омского и, увы, других НПЗ добавляет рынку новую порцию нервозности.

Поэтому честный прогноз такой: нормализация ситуации в Краснодарском крае возможна в виде сокращения очередей и увеличения числа работающих АЗС, но при любой новой логистической встряске ситуация с бензином снова будет откатываться назад. И это уже не просто очередная летняя неприятность, а напоминание о том, насколько хрупкой может оказаться привычная система снабжения топливом.

Сегодня Краснодарский край стал своеобразной проверкой всего состояния российского топливного рынка. Курортный сезон, ажиотажный спрос и сбои логистики показали, что даже при достаточных запасах, ситуация с бензином может меняться буквально через несколько километров. Поэтому говорить о том, что дефицит горючего остался позади, пока преждевременно.

Одна АЗС спокойно продает АИ-92 и АИ-95, другая встречает пустыми колонками или ограничениями на отпуск и очередями. Так сегодня выглядит дорога к Черноморскому побережью. При этом цены на бензин могут отличаться даже на соседних станциях, а работающая АЗС порой кажется прекрасней и дороже тетушки из Бразилии, где много диких обезьян.

Поездка корреспондентов портала «АвтоВзгляда» еще раз показала: отправляясь на автомобиле на юг России, лучше заправляться при первой возможности и не ждать, пока загорится лампа резерва. Пока Краснодарский край остается главным летним автомобильным маршрутом страны, полный бак — не привычка, а здравый смысл. И, пожалуй, именно он сегодня остается лучшей страховкой в дороге.