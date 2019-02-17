Баха «Северный лес-2019»: кровь на снегу

Трассу изрядно изрыли, «прокопали» до земли. На шипы нагрузка колоссальная и завтра нужно быть особенно острожным – очень скользко. Фото «АвтоВзгляд».
Второй день бахи «Северный лес» удивил даже опытных гонщиков. Никто не ожидал такого накала страстей. Ралли напоминало битву гладиаторов, когда в каждом движении пульсировала жизнь, и каждый день мог стать последним.
Ефим Розкин

Баха «Северный лес» — единственное снежное ралли и в Чемпионате России, и в Кубке мира по ралли-рейдам, а потому особенно сложное. Даже пилоты, прошедшие самые страшные пески Африки, признаются, что в карельских лесах необходима максимальная концентрация.

В этом году природа сыграла злую шутку с бескрайними снегами Карелии. Днем накатывало тепло и заснеженные ветви елей начинали плакать — это были их первые слезы в 2019-м году. Но ночью температура уходила в минус и на снегу образовывался крепкий наст. Такая погода губительна для лосей и оленей: наст держит волков, а травоядные на нем проваливаются. В результате убежать нет возможности, белоснежный снег окрашивается кровью.

Гонщики тоже не любят такие пограничные температуры. Вроде бы настраиваешься на лед, а спустя несколько часов ситуация меняется. Причем меняется так, что ошибку допускают даже профи высочайшего уровня. Так, на второй день «Северного леса» улетел с трассы сам великий Сергей Успенский — многократный чемпион России, призер множества мировых соревнований. Но даже такой мастер не вписался в поворот и слегка прилег на бок.

Мирослав Заплитал идет отлично – на третьей строчке Кубка мира. Фото АвтоВзгляд

Сергей так досадовал на себя, что на прологе и втором спецучастке осторожничал. Вот и решил на третьем СУ лететь, что есть сил. Трамплин, полет, правый поворот. Скорость великовата, и Успенский не вошел, куда хотел. Не хватило расстояния выправить траекторию. Сугроб оставил все планы стать лидером турнира. А ведь в нескольких секциях Сергей показал лучшие времена во всем пелетоне! Машину вытащили, но Успенский отстал от лидеров.

Мотовездеходы Т3 или side-by-side-снаряды только и успевали кувыркаться и улетать в никуда. Не их день! Ледяные дороги, местами широкие, ходовые сыграли с мототехникой злую шутку. Легкие машины с короткой базой не могут также ровно нестись по скользким дорогам, как автомобили. Их постоянно «крестит» и приходится ловить рулем. Любая неровность заставляет аппарат смещаться. Не почувствовал вовремя начало заноса, не отрулил — лежишь на крыше или торчишь в сугробе.

Высочайший уровень мастерства показал финский экипаж Тапио и Тони Лаурен на Mitsubishi Pajero. Они пришли первыми и сейчас занимают наивысшую строчку в табеле Кубка мира. Эти парни несутся словно подорванные. Вчера они проиграли лидерам из-за того, что экипаж Кротова грубо нарушил правила, не пропустил намного более быстрого Лауренена.

Особенно сложно приходится багги. Трасса очень скользкая и несколько «кибиток» уже слетели с дороги. Фото «АвтоВзгляд».

А сегодня было время отыграться. И Тапио своего не упустил. Нервы железные. Для всех остается загадкой, есть ли у него инстинкт самосохранения. Обычный человек, даже опытный гонщик не может вот так бесстрашно нестись по ледяным дорогам, проложенным через вековой лес на 200 км/ч. Любая ошибка — и привет, мгновенно начнешь рубить просеку, костей не соберешь.

Но Тапио поворот за поворотом отыгрывал время у соперников и привез им железнодорожный состав времени. Конкуренты, ясное дело, сетовали, что, дескать, финн местный, здесь ездит иногда сам на лесовозах, знает дороги наизусть. У него преимущество. Может идти с закрытыми глазами.

Полно, вам, парни! Просто Тапио крутой пилот и здорово валит. Хотя и мотор у его машины послабее, да и сам его «Мицубиси» — аппарат не первой свежести. И так было все последние годы на «Северном лесе». Тапио всегда оказывался самым быстрым. Если он в этот раз не уберется и не подведет техника, горячий финский парень и завтра наваляет всем мировым звездам. Сейчас за ними идет экипаж Васильева на Mini Cooper, на третьей позиции — чехи Заплитал и Сикора на Hammer H3EVO VII.

Тапио и Тони Лаурен на Mitsubishi Pajero просто порвали соперников. Они – лидеры бахи. Фото АвтоВзгляд.

А вот в чемпионате России, куда не заявлялся Тапио и другие лидеры мирового тура, на первом месте в категории абсолют — Владимир Васильев.

Но самые быстрые на этом этапе чемпионата страны экипажи команды «ГАЗ Рейд Спорт». Нет, они отстают от лидера абсолюта на 15—20 минут, но уступают третьему месту всего шесть минут, занимая пятую и шестую строчки общего зачета. По рейдовым меркам — ерунда.

А ведь гоночные «Газели» и построенны на серийных узлах, и тяжелее прототипов килограмм на 900, да и моторы сил на 250 слабее. Но они отлично управляются и хорошо держат траекторию: длинная база, жесткая рама, настроенная подвеска. То, что нужно для длинных ралли-рейдов. Если это помножить на мастерство пилотов, то и получается вот такой заметный результат. В своем классе «Рейд-спорт» экипажи «Газелей» сейчас уверенно держат первое и второе место.

Завтра — финальный день гонки. Лидерам нужно удержаться, а всем остальным — догнать любой ценой. Будет жарко!

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17 февраля 2019
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