Баха «Северный лес-2019»: кровь на снегу

Баха «Северный лес» — единственное снежное ралли и в Чемпионате России, и в Кубке мира по ралли-рейдам, а потому особенно сложное. Даже пилоты, прошедшие самые страшные пески Африки, признаются, что в карельских лесах необходима максимальная концентрация.

В этом году природа сыграла злую шутку с бескрайними снегами Карелии. Днем накатывало тепло и заснеженные ветви елей начинали плакать — это были их первые слезы в 2019-м году. Но ночью температура уходила в минус и на снегу образовывался крепкий наст. Такая погода губительна для лосей и оленей: наст держит волков, а травоядные на нем проваливаются. В результате убежать нет возможности, белоснежный снег окрашивается кровью.

Гонщики тоже не любят такие пограничные температуры. Вроде бы настраиваешься на лед, а спустя несколько часов ситуация меняется. Причем меняется так, что ошибку допускают даже профи высочайшего уровня. Так, на второй день «Северного леса» улетел с трассы сам великий Сергей Успенский — многократный чемпион России, призер множества мировых соревнований. Но даже такой мастер не вписался в поворот и слегка прилег на бок.