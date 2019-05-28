«Ралли Казахстан-2019»: один КамАЗ минус

Так, уже в первый день соревнований сошел с трассы один экипаж «КАМАЗ Мастер». Машина влетела в промоину и легла набок и в результате даже не смогла добраться до финиша своим ходом. В лагере уже ночь, а болид еще не доставили на бивуак. Большой вопрос — сколько автомобилей выйдет на старт уже на второй гоночный день. А ведь впереди еще пять суток жесточайшей гонки…

Но тем и интересен автоспорт! Если в других соревнованиях можно достичь успеха на личном таланте, мужестве и мастерстве, то для автоспорта этого явно недостаточно. Победа здесь — заслуга инженеров и конструкторов, механиков, штурманов и пилотов. Ошибка любого из них отбрасывает команду в список аутсайдеров. Но на пьедестал восходит лишь экипаж, а вся остальная команда лишь купается в лучах их славы. Да, несправедливо, но такова жизнь.

Дмитрий Махеня, директор гонки «Ралли Казахстан», отметил, что «Ралли Казахстан» — единственное ралли в Кубке мира, у которого полноценных шесть этапов, не было и не будет пролога. Пески в этом регионе отличаются своим коварством, а уникальный ландшафт Мангыстауской области имеет разнообразное покрытие: в один день могут быть и камни, и песок, поэтому участникам надо правильно выбирать давление в шинах'.