«Ралли Казахстан-2019»: один КамАЗ минус

Фото avtovzglyad.ru
На берегу Каспийского моря стартовал этап Кубка мира по ралли-рейдам Rally Kazakhstan. В небольшом городе Актау собрался весь цвет международного автоспорта. Среди них и лучшие российские спортсмены. Так что драка будет страшная. Точнее, она уже началась!
Ефим Розкин

Так, уже в первый день соревнований сошел с трассы один экипаж «КАМАЗ Мастер». Машина влетела в промоину и легла набок и в результате даже не смогла добраться до финиша своим ходом. В лагере уже ночь, а болид еще не доставили на бивуак. Большой вопрос — сколько автомобилей выйдет на старт уже на второй гоночный день. А ведь впереди еще пять суток жесточайшей гонки…

Но тем и интересен автоспорт! Если в других соревнованиях можно достичь успеха на личном таланте, мужестве и мастерстве, то для автоспорта этого явно недостаточно. Победа здесь — заслуга инженеров и конструкторов, механиков, штурманов и пилотов. Ошибка любого из них отбрасывает команду в список аутсайдеров. Но на пьедестал восходит лишь экипаж, а вся остальная команда лишь купается в лучах их славы. Да, несправедливо, но такова жизнь.

Дмитрий Махеня, директор гонки «Ралли Казахстан», отметил, что «Ралли Казахстан» — единственное ралли в Кубке мира, у которого полноценных шесть этапов, не было и не будет пролога. Пески в этом регионе отличаются своим коварством, а уникальный ландшафт Мангыстауской области имеет разнообразное покрытие: в один день могут быть и камни, и песок, поэтому участникам надо правильно выбирать давление в шинах'.

Фото avtovzglyad.ru

Основная интрига этого ралли заключена в соперничестве двух легендарных пилотов: 13-кратным победителем ралли «Дакар» Стефаном Петранселем и четырехкратным обладателем Кубка мира по ралли-рейдам Нассером Салех Аль-Аттия. В чемпионате 2019-го года они идут ноздря в ноздрю и каждая лишняя секунда, потерянная на трассе, может стоить чемпионского титула.

В «Ралли Казахстан-2019» участвует 28 боевых экипажа из 17 стран. Слабаков тут нет. Даже одиночные экипажи представляют из себя полноценные команды. «КАМАЗ Мастер» выставили три машины, «ГАЗ Рейд Спорт» — четыре: два грузовика «Садко» и две боевых «Газели». Но если камазовские машины — прототипы, созданные для гонок, то газовская команда использует обычные заводские авто, лишь адаптированные к участию в гонках. Моторы слабее втрое, но спортсмены соревнуются на равных.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Кроме схода одной камазовской машины, первый день гонок ознаменовался и другими сенсациями. Все с огромным интересом следили за соперничеством Петранселя и Нассера и в результате выиграл… Язид Аль-Раджи — победитель прошлогоднего «Ралли Казахстан». Нассер Салех Аль-Аттия отстает от Язида всего на 58 секунд. Причем Нассера на минуту оштрафовали за превышение скорости в зоне ограничения. Если бы не это досадное нарушение, то Язид Аль-Раджи отставал бы от Нассера на 2 секунды! И это на участке длиной 280 км!

– Мы уже не в первый раз участвуем в «Ралли Казахстан», — отметил руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. Это очень серьезная гонка. Шесть полноценных этапов, протяженность спецучастков составляет более двух тысяч километров, а всего на долю каждого экипажа придется около 2500 км. В условиях такого жесткого соревнования даже добраться до финиша — уже достижение. А победить — настоящий подвиг…

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28 мая 2019
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