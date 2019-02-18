Баха «Северный лес-2019»: не сгинуть, не пропасть

Первые два дня гонки показали коварство карельских снегов. Температура, как полоумная моталась вокруг нуля и на дорого творилось черт знает что. Снег обочин, насыщаясь влагой, превращался в жидкий бетон.

В такой стоило хотя бы немного заехать, и вязкая масса засасывала машину, а вырваться из такой ледяной ловушки в одиночку очень сложно. И не попасть в нее непросто: сама дорога покрывалась коркой льда, на которой не спасали даже отличные шипы. Стоило чуть ошибиться со скоростью вхождения в поворот, и машина улетала в снежную черную дыру.

От ошибок не спасало даже высочайшее мастерство. На второй день вылетел с трассы 16-кратный(!) чемпион России Сергей Успенский. Одновременно с трассой он вылетел и из лидеров гонки.