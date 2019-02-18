Баха «Северный лес-2019»: не сгинуть, не пропасть

Первые два дня гонки показали коварство карельских снегов. Температура, как полоумная моталась вокруг нуля и на дорого творилось черт знает что. Снег обочин, насыщаясь влагой, превращался в жидкий бетон.
В такой стоило хотя бы немного заехать, и вязкая масса засасывала машину, а вырваться из такой ледяной ловушки в одиночку очень сложно. И не попасть в нее непросто: сама дорога покрывалась коркой льда, на которой не спасали даже отличные шипы. Стоило чуть ошибиться со скоростью вхождения в поворот, и машина улетала в снежную черную дыру.
От ошибок не спасало даже высочайшее мастерство. На второй день вылетел с трассы 16-кратный(!) чемпион России Сергей Успенский. Одновременно с трассой он вылетел и из лидеров гонки.
Тапио и Тони Лауронен на Mitsubishi Pajero показали исключительное мастерство и стали победителями этапа кубка мира. Фото АвтоВзгляд.
Мирослав Заплетал – один из фаворитов гонки – вылетел с трассы и потерял лидерство. Фото АвтоВзгляд.
Учесть все
На третий день ралли в Карелии задули сильнейшие ветра, которые добавили сложности. В общем, очередной этап стал уравнением со множеством неизвестных. В этой связи пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко четко сформулировал план финального дня:
– Будем ехать быстро, но аккуратно. Нам важно сохранить лидерство в своем классе.
Всех удивлял финский экипаж Тапио и Тони Лауронен на Mitsubishi Pajero. Горячие финны перли так, как будто на карту поставлено все. Но удача, как известно, улыбается смелым. Так получилось и в этот раз. Боевой участок длиной 104 км финны пролетели как на крыльях и упрочили лидерство.
Однако с трассы слетел один из сильнейших спортсменов гонки чех Мирослав Заплетал. Он так и не смог выбраться из снежного плена. Такая же участь постигла экипаж братьев Павловых, лидировавших в категории Т2 российского чемпионата. На третий день запланировали два скоростных участка, но организаторы были вынуждены прервать гонку, поскольку ветер стал валить деревья.
В результате победителем этапа кубка мира стали Тапио и Тони Лауронен.
Пилот Тапио Лауронен отметил, что дороги в этот раз были такие же, как и год назад, но сейчас они стали уже, возникали и другие были сложности.
– Мы ездим с отцом в одном экипаже. Может быть, в плане работы мне немного легче ассистировать отцу, чем человеку, который не связан с тобой родственными узами. Но самое главное — хорошо выполнять свою работу. И не важно, какие у вас отношения, — добавил его сын и штурман Тони Тапио Лауронен.
На втором месте экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцов на MINI. Россияне отстали от финна на две минуты.
С выбытием из гонки Заплетала, на третье место вышли литовец Бенедиктас Ванагас и поляк Бартоломей Бобо на Toyota Hilux.
Пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов – первое место в категории R Чемпионата России. Фото «АвтоВзгляд».
Штурман экипажа-победителя – мастер спорта международного класса Дмитрий Чумак. Фото «АвтоВзгляд».
Чемпионат России
Убедительную победу в категории R («Рейд-спорт») одержала команда «ГАЗ Рейд Спорт». Две «Газели NEXT» вырвались вперед и боролись между собой за титул победителя. Экипажи не готовы были уступать друг другу и бились всерьез!
По итогам второго дня лидировал экипаж Суховенко/Новиков. От них немного отставали Игнатов и Чумак: в предыдущий день у парней спустило колесо, они потеряли около пяти минут на замену.
– Да, вчера обида брала за это колесо, — рассказывает порталу «АвтоВзгляд» пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов, — Но оказывается, ничего в жизни не происходит случайно. Из-за вчерашней задержки мы шли за Суховенко с Новиковым, что оказалось очень кстати. Их завертело на дороге и выбросило в снег. Не так уж сильно, но самим выбраться сложно. А тут и мы! Вытянули за несколько минут, спасли наших парней и сами вырвались вперед.
В итоге первое место в категории «Рейд-спорт» занял экипаж Алексея Игнатова и Дмитрия Чумака, второе — Евгения Суховенко и Антона Новикова.
И тут надо сказать, что команда «ГАЗ Рейд Спорт» всего за несколько лет сделала колоссальный рывок. Сейчас это мощный коллектив, который на равных конкурирует с машинами, изначально отличающимися более внушительными техническими данными.
Яркий пример: «Газели NEXT» всего на несколько минут отстают от MINI One Владимира Васильева и Константина Жильцова, лидирующих в абсолютном зачете. И это только начало!