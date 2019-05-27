Какие поломки машины можно предотвратить и вылечить моторным маслом

Так, например, чтобы справиться с проблемой перегорания лампочек в автомобиле, которая возникает довольно часто из-за коррозии контактов, достаточно капнуть на них капельку антикора («Раст Стоп» или пушечное сало подойдут идеально). Это предотвратит поступление кислорода к месту, где контакты соприкасаются, а следовательно — и их коррозию.

Скрип и скрежет дверных, капотных и багажных петель легко поборет всепроникающая WD-40. Если не обрабатывать эти детали, то их износ может привести к постукиваниям на кочках и, в последствии, к поломке дверных замков, что, в свою очередь, повлечет немалые траты.

Подвеска автомобиля так же нуждается в смазке, ведь пыль, грязь, влага, реагенты подвергают пластиковые, резиновые и даже металлические элементы повышенному износу. Чтобы защитить их, используйте адгезивную смазку. Она хорошо держится на элементах и узлах подвески и проникает в труднодоступные места, защищая от коррозии, преждевременных трещин и высыхания.