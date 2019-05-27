Какие поломки машины можно предотвратить и вылечить моторным маслом

Фото petrochoice.com
В массе своей автомобилисты знают, куда и для чего лить масло и как проверить его уровень: смазка положительно влияет на все трущиеся детали двигателя, коробки передач, раздатки и мостов. И менять ее в вышеперечисленных агрегатах стоит по графику, рекомендуемому автопроизводителем. Но немногие догадываются, что различную смазку можно и даже нужно применять в других деталях автомобиля.
Лика Затворная

Так, например, чтобы справиться с проблемой перегорания лампочек в автомобиле, которая возникает довольно часто из-за коррозии контактов, достаточно капнуть на них капельку антикора («Раст Стоп» или пушечное сало подойдут идеально). Это предотвратит поступление кислорода к месту, где контакты соприкасаются, а следовательно — и их коррозию.

Скрип и скрежет дверных, капотных и багажных петель легко поборет всепроникающая WD-40. Если не обрабатывать эти детали, то их износ может привести к постукиваниям на кочках и, в последствии, к поломке дверных замков, что, в свою очередь, повлечет немалые траты.

Подвеска автомобиля так же нуждается в смазке, ведь пыль, грязь, влага, реагенты подвергают пластиковые, резиновые и даже металлические элементы повышенному износу. Чтобы защитить их, используйте адгезивную смазку. Она хорошо держится на элементах и узлах подвески и проникает в труднодоступные места, защищая от коррозии, преждевременных трещин и высыхания.

Фото amilyhandyman.com

Дверные уплотнители защищают салон вашего автомобиля от шума, пыли и влаги. Изношенные и высохшие уплотнители не только не выполняют заложенную в них функцию, но и могут повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, чем спровоцируют коррозию кузова. Сохранить уплотнители в первозданном виде поможет силиконовая смазка. Просто не забывайте время от времени распылять ее на них.

Та же силиконовая смазка так же отлично борется со «сверчками» в салоне. Она продается в удобном баллончике, что облегчает ее распыление в труднодоступных местах. Чтобы пластиковые панели не скрипели, просто обработайте места их стыков.

Не забывайте, что ваш автомобиль тоже нуждается в уходе. И применение различных смазывающих материалов продлит радость владения им.

автосервис, ремонт, техническое обслуживание, моторное масло
27 мая 2019
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