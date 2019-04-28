Ралли-рейд «Золото Кагана-2019»: болевой порог «КАМАЗ-мастер»

Езда по неровным степным дорожкам считается отдыхом, поскольку чаще всего под колесами автомобиля полноценное бездорожье. Степь изобилует ямами, в каждой из которых легко угробить машину. А для пилота в ралли-рейде особенно важно сохранить здоровье машины. Стоит поломаться и сразу же становятся бесполезными все приложенные ранее усилия. Именно по этой причине в ралли-рейдах признанный фаворит легко может стать аутсайдером.

БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ

Команда «КАМАЗ-Мастер» выставила на гонку в Астрахани аж семь экипажей. Таким образом они обкатывают и экипажи, и машины. Спортивные КамАЗы выделяются на гонке манерой езды. Если остальные автомобили тормозят перед ухабами и стараются не подвергать машину излишним нагрузкам, то спортсмены из Набережных Челнов особо не церемонятся.

Они на полном газу влетают в глубокие ямы, запросто прыгают с высоких барханов. Связано это с исключительно высокой живучестью элементной базы: машины специально спроектированы и созданы для беспроблемного преодоления самых жестких марафонов. Большинство узлов и агрегатов у этих транспортных средств не имеет ничего общего со стандартными элементами, устанавливаемыми на обычные автомобили. Стоимость их в десятки, а то и в сотни раз превышает цену обычных деталей. Но, имея мощную государственную поддержку, можно создать авто, выдерживающие практически все.

Как объясняют пилоты, экипажи «КАМАЗ-Мастер» могут позволить себе ехать как угодно. Фактически основным критерием становится болевой порог экипажа.