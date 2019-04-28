Ралли-рейд «Золото Кагана-2019»: болевой порог «КАМАЗ-мастер»

Фото avtovzglyad.ru
Гонку «Золото Кагана» в Астрахани пилоты называют самым серьезным испытанием в Чемпионате России по ралли-рейдам. Она длится три дня. Первый — короткий 15-километровый пролог, определяющий очередность старта. А вот остальные два дня — это изматывающий марафон общей протяженностью около шестисот километров, выдержать который в этот раз смогли не все.
Ефим Розкин

Езда по неровным степным дорожкам считается отдыхом, поскольку чаще всего под колесами автомобиля полноценное бездорожье. Степь изобилует ямами, в каждой из которых легко угробить машину. А для пилота в ралли-рейде особенно важно сохранить здоровье машины. Стоит поломаться и сразу же становятся бесполезными все приложенные ранее усилия. Именно по этой причине в ралли-рейдах признанный фаворит легко может стать аутсайдером.

БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ

Команда «КАМАЗ-Мастер» выставила на гонку в Астрахани аж семь экипажей. Таким образом они обкатывают и экипажи, и машины. Спортивные КамАЗы выделяются на гонке манерой езды. Если остальные автомобили тормозят перед ухабами и стараются не подвергать машину излишним нагрузкам, то спортсмены из Набережных Челнов особо не церемонятся.

Они на полном газу влетают в глубокие ямы, запросто прыгают с высоких барханов. Связано это с исключительно высокой живучестью элементной базы: машины специально спроектированы и созданы для беспроблемного преодоления самых жестких марафонов. Большинство узлов и агрегатов у этих транспортных средств не имеет ничего общего со стандартными элементами, устанавливаемыми на обычные автомобили. Стоимость их в десятки, а то и в сотни раз превышает цену обычных деталей. Но, имея мощную государственную поддержку, можно создать авто, выдерживающие практически все.

Как объясняют пилоты, экипажи «КАМАЗ-Мастер» могут позволить себе ехать как угодно. Фактически основным критерием становится болевой порог экипажа.

Фото avtovzglyad.ru

Каждое препятствие, это удар. Специальная кабина немного амортизирует нагрузки, но все равно возможности человеческого организма уступают потенциалу автомобиля. Поэтому для экипажей «КАМАЗ-Мастер» ограничением в скорости становится предел человеческих возможностей. Как сказал один из гонщиков: «вообще в ралли-рейдах сборище мазохистов». Хотя ломаются даже КамАЗы: в первый боевой день на автомобиле братьев Куприятновых полетела КП и своим ходом им не удалось вернуться в лагерь.

А есть и такие команды, для которых важно просто доехать до финиша. Так, китайский производитель Foton создал команду ISF RACING и выставил два пикапа Foton Tunland. Вроде бы их готовили к гонке, но после езды по ухабам перегрелись амортизаторы и экипажам приходилось останавливаться и терять драгоценное время — иначе ехать невозможно. Удары страшные, все равно что на неподрессоренной телеге. А в заключительный день у одного Foton умер мотор, и машина окончательно сошла с трассы.

Нужно выжить

Если аппараты «КАМАЗ-Мастер выдерживают практически все, то остальным командам сложнее. Машины менее живучие и пилот должен для себя решить задачу: как проехать с максимальной скоростью и уберечь машину.

Третий, заключительный день ралли 'Золото Кагана» интересен тем, что машины идут по настоящим пескам. Это небольшие пустыни в степи получили имена: Африка, Большой брат, Краснопесчаный. Барханы не такие высокие как, скажем в Сахаре, однако склоны крутые и ошибка в выборе траектории движения обходится дорого.

Фото avtovzglyad.ru

В этом убедились Александр Бочкарев и Дмитрий Апряткин, которые неудачно выпрыгнул с бархана и перевернулся. Силовой каркас прототипа Renault Megane Proto спас экипаж, но для них гонка закончилась — машина требовала серьезного ремонта.

До финиша добрались не все. В абсолютном зачете первым стал заслуженный экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова, выступающих на прототипе Mini Cooper Countryman. Этот специально подготовленный автомобиль с самого начала считался фаворитом. Интрига была в соперничестве стандартных машин.

- Для нас эта тяжелейшая гонка показательна тем, что наши машины не потребовали дополнительного обслуживания в ходе гонки, — отмечает руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Парни шли на все деньги и показали отличный результат. Наши боевые машины «Газель NEXТ» заняли 7-е и 9-е место в абсолютном зачете и стали лидерами в категории рейд-спорт. Отлично шли и грузовики ГАЗ. Экипаж Болеслава Левицкого и Алексея Хлебова стал седьмым среди грузовиков. Им удалось обогнать даже некоторые машины «КАМАЗ-Мастер», несмотря на то что у тех мотор в 4(!) раза мощнее…

…Следующий этап чемпионата России пройдет в августе на Селигере. Однако до этого многие спортсмены примут участие в международных автомобильных марафонах: Ралли Казахстан и «Шелковый путь». Там будет еще больше песка, жары и испытаний. Ну всего того, что так любят мазохисты от автоспорта.

Фото avtovzglyad.ru
бездорожье, автопутешествие, автоспорт, гонки
28 апреля 2019
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