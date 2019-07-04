Британцы выкатили новый Land Rover Defender

Фестиваль, впервые проведенный в 1993 году, длится три дня. Он представляет собой серию заездов различных гоночных автомобилей, в частности исторических моделей и болидов Формулы 1.

Полноценная премьера Land Rover Defender новой генерации состоится в сентябре. По неподтвержденным данным, «вездеход» презентуют на моторшоу во Франкфурте. Первые «живые» машины поступят в дилерские центры в первом квартале следующего года. Когда авто приедет в Россию, пока неизвестно.

Между тем, компания Jaguar Land Rover покажет посетителям в Гудвуде еще несколько интересных автомобилей. Один из них — полностью электрический Jaguar I-Pace eTROPHY, подготовленный для гоночной серии Чемпионата Формулы Е.

Кроме того, на трек выйдут Jaguar XE SV Project 8, заряженный 600-сильным мотором, и новый Range Rover Velar в версии SVAutobiography Dynamic Edition с двигателем, развивающим 550 л. с. А еще за штурвал раллийного Jaguar F-Type сядет британская спортсменка Джейд Павели.