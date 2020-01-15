Ралли Africa Eco Race-2020: рабы XXI века

Мавритания — одна из самых бедных стран мира. Кругом нищета — страшная. Даже в столице — Нуакшоте — можно встретить людей, босиком ковыляющих по пыли. При этом в Мавритании имеются залежи железной руды и золота, разведаны значительные запасы нефти и газа, морская акватория богата рыбой. Казалось бы: живи и радуйся. Ан нет… Зато здесь до сих пор существует рабство, официально отмененное в 1980 году: 10—20% населения Мавритании — рабы. По таким диким местам сейчас и катит ралли Africa Eco Race-2020. Второй мавританский день ожидался тяжелым. На брифинге Жан-Луи Шлессер сразу посоветовал всем брать достаточный запас воды.
– Останетесь в песках без воды — сдохнете, — по-военному прямо рубанул Шлессер. На всякий случай перед стартом каждого проверим. Не будет воды, на трассу не выпустим!..
Но несмотря на нагнанные страхи, трасса спортсменам понравилась:
– Сегодня был красивый и интересный этап, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Хлебов. Это только сидя далеко в России думаешь, что Сахара одинаковая. На самом деле, эта великая пустыня очень разнообразная. Сперва мы ехали по желтому песку. Затем он стал молочно-белым. Такой, как показан в рекламе «Баунти». Представляете, сотни квадратных километром белоснежного песка! На нем теряется ощущение скорости. Кажется, не едешь, а плывешь со скорость 20—30 км/ч. Посмотрел на спидометр, а там далеко за сотню…
Экипаж Алексея Хлебова и Александра Лагуты в этот день отыграли 7 позиций в турнирной таблице и вошли в 20-у лучших на этом этапе.
– Мы с Алексеем сегодня выступили в роли Чипа и Дейла, которые спешат на помощь, — продолжает штурман Александр Лагута. Перед нами ехал мотоциклист. Поднимаемся на бархан — его нет. Подъехали чуть ближе — лежит прямо на трассе. Я подбежал к нему, заглушил мотоцикл, попытался помочь. Он лишь французский понимает, по-английски говорит «окей». Какое «окей», когда он может шевелить лишь правой стороной тела, а левая обездвижена! Трогать такого пострадавшего нельзя — может быть поврежден позвоночник. Остановились еще французские экипажи, вызвали вертолет, мы двинулись дальше. Проехали немного — голосует мотоциклистка. Хотела, чтобы мы ее по барханам тянули на тросе. На это не решились — позади поднимается густая пелена пыли и тащить мотоцикл страшно. Непонятно, что дотащишь…
Лидеры гонки остались прежние: IVECO бельгийского экипажа Игоря Бувенса, за ним Mercedes-прототип француза Патрика Мартина и на третьем месте SKANIA Миклоса Ковакса.
Потерял две пункта в турнирной таблице, но все же удержался в 10-е лучших в абсолюте российский экипаж Алексея Титова и Дмитрия Павлова на Ford Raptor.
Четыре позиции турнирной таблицы отыграл экипаж Болеслава Левицкого и Станислава Долгова, выступающих на «Садко NEXT».
– Этот этап был простой для штурманов и сложный для пилотов, — рассказывает штурман Станислав Догов. Им приходилось много рулить, что тяжело физически.
– В ходе одной гонки мы столкнулись с разной структурой песка, — поясняет пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Болеслав Левицкий. — Сначала было достаточно твердое покрытие, затем песок стал более рассыпчатый и скорость упала. В зоне дюн, которая растянулась на 70 км, очень опасными были ямы между дюнами. Там песок просто засасывал. Мы проехали без проблем, но машины с небольшой базой испытывали трудности…
Действительно, с заходом солнца не все экипажи вернулись на бивуак. И ожидается, что следующие два дня окажутся самыми тяжелыми в этой гонке. Страшные пески Мавритании продолжаются!