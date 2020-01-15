Ралли Africa Eco Race-2020: рабы XXI века

Мавритания — одна из самых бедных стран мира. Кругом нищета — страшная. Даже в столице — Нуакшоте — можно встретить людей, босиком ковыляющих по пыли. При этом в Мавритании имеются залежи железной руды и золота, разведаны значительные запасы нефти и газа, морская акватория богата рыбой. Казалось бы: живи и радуйся. Ан нет… Зато здесь до сих пор существует рабство, официально отмененное в 1980 году: 10—20% населения Мавритании — рабы. По таким диким местам сейчас и катит ралли Africa Eco Race-2020. Второй мавританский день ожидался тяжелым. На брифинге Жан-Луи Шлессер сразу посоветовал всем брать достаточный запас воды.

– Останетесь в песках без воды — сдохнете, — по-военному прямо рубанул Шлессер. На всякий случай перед стартом каждого проверим. Не будет воды, на трассу не выпустим!..

Но несмотря на нагнанные страхи, трасса спортсменам понравилась:

– Сегодня был красивый и интересный этап, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Хлебов. Это только сидя далеко в России думаешь, что Сахара одинаковая. На самом деле, эта великая пустыня очень разнообразная. Сперва мы ехали по желтому песку. Затем он стал молочно-белым. Такой, как показан в рекламе «Баунти». Представляете, сотни квадратных километром белоснежного песка! На нем теряется ощущение скорости. Кажется, не едешь, а плывешь со скорость 20—30 км/ч. Посмотрел на спидометр, а там далеко за сотню…