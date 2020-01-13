Ралли Africa Eco Race-2020: черная дыра супермарафона

Рассказывая о четвертом дне ралли, приходится вернуться на день назад. Вроде бы ничего не предвещало беды — впереди 30-и километровый участок дюн, что в общем-то привычно для раллистов и обыденно для Сахары. Но эти дюны оказались особенные, с сюрпризом.

– Пески Марокко проще, чем пески Мавритании, которые нам еще предстоит пройти, — рассказывает штурман команды «ГАЗ Рейд Спорт» Станислав Долгов. Но здесь мы столкнулись с очень неравномерной структурой песка. По одному участку идешь и не проваливаешься. Берешь в сторону всего на несколько метров — и машину сразу же засасывает…

Экипажу Левицкого и Долгова не повезло — спортивная Фортуна отвернулась от них в этот день. Машина штурмовала 30-и метровый бархан и выскочила на срез склона. Слева — ровная поверхность, справа — воронка глубиной метров пять. Всего два метра в сторону, неважно в какую, и «Садко NEXT» без проблем ехал бы дальше. Эта дюна даже не осталась бы в памяти, затерявшись среди многих сотен других. Но здесь «Садко» забуксовал на склоне, опасно накренившись вправо. Малейший нажим — и автомобиль перевернется и покатится вниз!