Ралли Africa Eco Race-2020: черная дыра супермарафона

Рассказывая о четвертом дне ралли, приходится вернуться на день назад. Вроде бы ничего не предвещало беды — впереди 30-и километровый участок дюн, что в общем-то привычно для раллистов и обыденно для Сахары. Но эти дюны оказались особенные, с сюрпризом.
– Пески Марокко проще, чем пески Мавритании, которые нам еще предстоит пройти, — рассказывает штурман команды «ГАЗ Рейд Спорт» Станислав Долгов. Но здесь мы столкнулись с очень неравномерной структурой песка. По одному участку идешь и не проваливаешься. Берешь в сторону всего на несколько метров — и машину сразу же засасывает…
Экипажу Левицкого и Долгова не повезло — спортивная Фортуна отвернулась от них в этот день. Машина штурмовала 30-и метровый бархан и выскочила на срез склона. Слева — ровная поверхность, справа — воронка глубиной метров пять. Всего два метра в сторону, неважно в какую, и «Садко NEXT» без проблем ехал бы дальше. Эта дюна даже не осталась бы в памяти, затерявшись среди многих сотен других. Но здесь «Садко» забуксовал на склоне, опасно накренившись вправо. Малейший нажим — и автомобиль перевернется и покатится вниз!
– Нужна была помощь — слегка дернуть, говорит пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Болеслав Левицкий. — Мы вышли шестыми среди грузовиков, по пути обогнали еще троих. Ожидали, что скоро появится вереница коллег, которые наверняка вызволят нас из плена — дел то минут на 10. Но прошел лишь один Mercedes, пилот которого лишь развел руками — дескать, копайся сам. Как мы копали! Пытались выехать, весь момент пришелся на повернутое одно колесо и срезало привод. В результате мы остались в дюнах с зависшей на боку машиной, у которой работал лишь задний привод.
Стали вызывать помощь, но оказалось, что таких как мы очень много. Эвакуаторы, которые в народе именуют «метлами» просто не справлялись. Ночью в пустыне движение замирает — ничего не видно. Поэтому устроились кое-как в ковшах повисшего на склоне «Садко» и пытались хоть немного поспать. Метрах в 150-и вокруг поломавшегося байка бродил мотоциклист — луна полная и видно хорошо. Идти к нему по дюнам тяжело, к нам он не подходил — получается, что никакой помощи ему от нас не требовалось. Лишь утром выяснилось, что это была японская спортсменка.
Удивил BMW под номером 210, который уже в темноте проехал мимо нас. Похоже он где-то застрял и его на закате дня вытянула «метла». Вообще, нормальные люди по барханам ночью не ездят. Причина понятна — ничего не видно, завязнешь или перевернешься. Но эти ехали. И как! Впереди бежал штурман, забирался на бархан, светил фонариком и если все нормально, давал отмашку. За ним ехала машина. Получается, этот штурман таким образом по барханам пробежал по-минимуму километров 10! И это вверх-вниз по вязкому песку. По нагрузке полный марафон отдыхает. Это не человек и даже не лось, а какой-то Робокоп!..
Левицкий и Долгов проторчали в песках около суток, затем их вытянули. Жаль, что наши парни потеряли столько времени и откатились вниз турнирной таблицы. Да и вообще на третьем этапе команду «ГАЗ Рейд Спорт» преследовал злой рок. Лег набок экипаж Хлебова и Лагуты.
Вроде бы шли точно по точкам, но грузовиков рядом с ними не появилось. Лишь потом выяснилось, что некоторые экипажи поняли, что с такми песками им не справиться и просто объехали барханы. Не взяли точки и получили пенализацию. Некоторые вообще не смогли добраться до барханов — действительно чрезвычайно тяжелый маршрут. Хлебов и Лагута рассчитывали на помощь коллег, но спустя несколько часов поняли, что их вызволит лишь «метла». А заявок у эвакуаторов, как мы уже знаем, в этот день было выше крыши. Наши парни больше суток просидели возле опрокинутого боевого «Садко NEXT».
– Ночью в пустыне страшно, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Хлебов. — Еще до старта нам сказали, что если застряли в песках, то сидите и не чирикайте. Самим ночью из пустыни не выбраться, а привлекать внимание огнями или звуками не стоит. Законопослушные люди по пескам в темноте не шляются. А с теми кто шляется, лучше не пересекаться. Днем еще была надежда, что нас поставят на колеса и мы самостоятельно доберемся до бивуака. Вместе с заходящим солнцем пропала и надежда. Между барханами установили палатку. Ветер жуткий. Воет так, будто над тобой стартует самолет с вертикальным взлетом. Несколько раз из-за этого шума вылезали из палатки — думали, что рядом режет барханы какой-то спортивный аппарат. В результате нас вытащили лишь во второй половине следующего дня. Потеряли полтора дня…
Пески и загрузка «метел» сыграли с российскими грузовиками злую шутку. Наши парни не только получили штрафное время, но и банально отстали. Чтобы выйти на старт, нужно догнать всех, кто уехал вперед по маршруту более чем на тысячу километров.
По результатам четвертого дня соревнований лидировал экипаж на багги Fromont. Из российских участников марафона самый лучший результат сейчас показывает экипаж Алексея Титова и Дмитрия Павлова на Ford –он на 14-м месте. Выступающие на Toyota Андрей Сушенцов и Игорь Петренко тоже хлебнули лиха в песках, потеряв 11 позиций и оказавшись на 34-и месте.
Да, тяжело. Но супермарафон это не только битва технологий, но и характеров. Проигрывает тот, кто сдается. А сдаваться россияне не собираются!