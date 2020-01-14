Ралли Africa Eco Race-2020: на дне мира

Название столицы Мавритании — Нуакшот — переводится как «место, где дует ветер». Создается впечатление, что столицу здесь можно обосновать везде. Даже если всю Мавританию переименовать в Нуакшот, то конфликта с совестью не возникнет.

На дороге — настоящая поземка из песка, который перекатывается через асфальт, путешествуя к океану. Кое-где появляются настоящие песчаные заносы, так что по дороге периодически проезжает бульдозер. Ветер здесь дует везде — сухой и злой. Он не гоняет стаи туч, а швыряется миллиардами песчинок, которые оказываются в глазах, ушах, скрипят на зубах.

Ветер сносит палатки в бивуаке. Их приходится заслонять машинами, накрепко привязывая к могучим грузовикам. Дабы не глотать песок, мы натягиваем на лица балаклавы, а запасливый народ ходит в горнолыжных очках.

Часто приходится слышать фразы о том, что Россия уже достигла дна и дальше падать уже некуда. Если вы услышите что-то подобное, то предложите спикеру посетить Мавританию, и он поймет, что возможности падения весьма велики. Нам до дна — еще копать и копать. Сразу оговорюсь — это не повод для гордости, а размышления на тему «как разнообразен мир».