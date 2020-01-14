Ралли Africa Eco Race-2020: на дне мира

Название столицы Мавритании — Нуакшот — переводится как «место, где дует ветер». Создается впечатление, что столицу здесь можно обосновать везде. Даже если всю Мавританию переименовать в Нуакшот, то конфликта с совестью не возникнет.
На дороге — настоящая поземка из песка, который перекатывается через асфальт, путешествуя к океану. Кое-где появляются настоящие песчаные заносы, так что по дороге периодически проезжает бульдозер. Ветер здесь дует везде — сухой и злой. Он не гоняет стаи туч, а швыряется миллиардами песчинок, которые оказываются в глазах, ушах, скрипят на зубах.
Ветер сносит палатки в бивуаке. Их приходится заслонять машинами, накрепко привязывая к могучим грузовикам. Дабы не глотать песок, мы натягиваем на лица балаклавы, а запасливый народ ходит в горнолыжных очках.
Часто приходится слышать фразы о том, что Россия уже достигла дна и дальше падать уже некуда. Если вы услышите что-то подобное, то предложите спикеру посетить Мавританию, и он поймет, что возможности падения весьма велики. Нам до дна — еще копать и копать. Сразу оговорюсь — это не повод для гордости, а размышления на тему «как разнообразен мир».
Туристы не особо жалуют Мавританию: отдыха в классическом понимании здесь нет, а любителей пощекотать себе нервы отпугивают воровство, мздоимство и бытовые неурядицы. Даже просто заехать — уже проблема. Если не нанять местного помощника, то на оформление нужных документов уйдет уйма времени. Тот же, кто решится на поездку, начинает полной ложкой хлебать эмоции уже на нейтральной полосе. Из более-менее цивилизованного Марокко он попадает в безжизненную, изгаженную мусором пустыню.
Вишенкой на торте становится множество остовов машин, сваленных на ничейной полосе шириной добрых два километра.
Среди этого великолепия бродят торговцы, предлагающие сигареты и сим-карты. Глядя на них понимаешь, что предложить они могут все, что угодно. Просто в этом месте наибольшей популярностью пользуются именно сигареты и именно сим-карты.
Дорога проложена прямо сквозь необъятную пустыню. На обочинах видны строения, явно созданные по эскизам младших поросят из знаменитой сказки — Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа, которые мастерили себе домики из соломы и дерева.
Шаткие строения, сварганенные из того, что было под рукой — тех же грузовых поддонов — вряд ли защищают от холода или ветра. Щели между досками сантиметровые, так что альтернативой утренней зарядки у хозяев, скорее всего, становится ежедневная отгрузка песка — от домашнего очага на улицу.
Но именно этот знаменитый мавританский песок привлекает сюда раллистов со всего мира. Мало, где найдутся такие удивительные дюны, штурм которых по плечу лишь подготовленным спортсменам и технике.
Караван ралли Africa Eco Race-2020 проскочил границу без сучка и задоринки. Таможенники и пограничники мельком смотрели паспорта и сразу же давали добро. Но это личная заслуга Жана-Луи Шлессера, который в Мавритании прижился. Даже не знаю какой термин лучше подобрать. Он здесь явно «свой», у него «все схвачено», а может быть, вернее сказать, «в законе». Утверждают, что даже компания Шлессера зарегистрирована не в благополучном Евросоюзе, а в погрязшей в коррупции Мавритании.
Дав зеленый свет каравану Africa Eco Race, пограничники наглухо закрыли калитку перед всеми остальными. Так что на границе скопилась огромная вереница машин. Если прохожие радостно приветствовали нас, то на лицах стоящих в очереди водителей не замечались положительные эмоции. Интересно, почему?
В Мавритании ралли не только пересекло границу, но и перевалило за экватор гонки. Организаторы опасались заторов и решили в первый мавританский день не напрягать пилотов. Дистанция — 176 километров по ровной, как стол пустыне.
– Сегодня был очень сильный ветер, рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Болеслав Левицкий. Поначалу он даже помогал — сдувал пыльный хвост от впередиидущих экипажей, а мы на этом этапе обогнали шесть соперников. Но потом началась настоящая пыльная буря и видимость упала до 100 метров. Учтите, все экипажи идут со скоростью далеко за сотню по рыхлому песку. Так что нужна была максимальная концентрация.
Особенность Мавритании и в том, что на обычной заправке заправляться страшно. Честно говоря, на эти заправки даже смотреть страшно — насквозь проржавевшие колонки с ржавыми пистолетами.
– Мы переходим на заранее оплаченное горючее организаторов, — рассказывает руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. В нашей команде два боевых ГАЗ «Садко NEXT», оснащенных высокотехнологичным двигателем ЯМЗ 534 — это четырехцилиндровый дизельный двигатель. Его родственник — шестицилиндровый ЯМЗ 536 стоит на машинах сопровождения. Это два Урала. Так же в сопровождении идут два полноприводных минивена ГАЗ «Соболь Бизнес». Один из них — боевая машина прессы с установленным каркасом безопасности. А так же полноприводный автобус «Газель Бизнес».
На этих трех автомобилях стоят двигатели Cummins AISF 2.8. Все это современные моторы, потребляющие только качественное топливо. А в Мавритании на дороге я вижу «привет из 90-х» — канистры на дороге и топливо в разлив. Понятно, такие варианты можно представить лишь в страшном сне. Неделя в Мавритании проходит под лозунгом «все свое ношу с собой».
В абсолютном зачете ралли сейчас лидирует IVECO бельгийского экипажа Игоря Бувенса. На втором месте Mercedes-прототип Патрика Мартина. Багги FROMONT, лидировавший на первых этапах, поломался, потерял время и откатился на 13 позиций вниз.
Отлично выступает российский экипаж Алексея Титова и Дмитрия Павлова на Ford Raptor. Они первые в своем классе Т2 и передвинулись на восьмое место в абсолютном зачете. Алексей Сушенцов и Игорь Петенко на Toyota занимают 32-ю позицию.
Все машины прибыли на бивуак — потерь не было
Прогуливаясь вечером по шумному и пыльному бивуаку, я неожиданно поймал себя на чувстве дежавю. Примерно тоже эмоциональное состояние я испытывал, когда, проплавав долгие годы в бассейне, решился на заплыв по большой воде. Ветер поднимал рябь, вода попадала в нос и в рот. Кто-то заехал мне по голове. Каюсь, поначалу напрягало, но затем втянулся.
Почувствовал единение с природой, а так же восхитительное ощущение «своей стаи» — сообщества в котором мне приятно и комфортно.
Так и здесь. У Мавритании куча минусов, но все же — это настоящая Африка. Вокруг меня отличные люди, любящие технику и не боящиеся пройти самые тяжелые испытания. Я дышу полной грудью сухой воздух Сахары и плевать, что в легкие попадают частицы песка. Не это ли настоящая жизнь и свобода?