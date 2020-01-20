Ралли Africa Eco Race-2020: победить Африку и себя

Основанное чемпионами еще того, прежнего «Дакара», это трансконтинентальное ралли отражает не только прежний, истинный маршрут, но и сохраняет дух африканского «Дакара». Ралли стартовало в Монако — дань традиции. Затем на пароме все участники пересекли Средиземное море и уже в Марокко состоялся полноценный боевой старт.
Состав участников разный. В соревновании принимают участие лучшие спортсмены мира. Едут и заводские команды. Например, честь России защищала команда «ГАЗ Рейд Спорт, представившая два современных грузовика ГАЗ 'Садко NEXT».
Особенность Africa Eco Race в том, что этот марафон доступнее «Дакара», поэтому в нем имеют возможность ехать как профи, так и любители. Это не миллионеры, а люди, влюбленные в ралли и в Африку. Принять участие в таком марафоне — отличный способ проверить себя, осознать собственные возможности, поднять собственный дух и самооценку. Пройти более шести тысяч километров, из которых более половины — боевые, это действительно подвиг. Да, есть организаторы, эвакуатор, медслужба, но после старта каждый участник оказывается наедине с самой страшной пустыней мира — Сахарой. Победить ее невозможно, нужно выдержать, превозмочь себя.
– Именно в Африке я осознал, что мои возможности гораздо больше, чем я полагал, — рассказал мне на финише один из мотогонов — 45-летний француз. Кажется, уже нет сил, ложись рядом с мотоциклом и помирай. Но когда чувствуешь, что все, пришел конец, нужно немного перетерпеть. Терпишь даже не через «не хочу», а через «невозможно». Минут через 5—10 внутри организма включается какой-то рубильник и появляется живительная энергия. Здесь как в жизни — проигрывает не тот, кто слабее, а тот, кто сдается. Поначалу очень страшно, но затем втягиваешься и проходишь весь этот путь. Уроки Africa Eco Race в дальнейшем очень помогают мне. Даже если оперировать сухими цифрами, то этот марафон для меня лично окупается. Без него я не смог бы достичь тех высот, которых достиг…
Победителями Africa Eco Race-2020 стал экипаж Патрика Мартина и Лукаса Мартина на прототипе Mercedes. В середине гонки этот экипаж захватил первенство и не дал шанса соперникам. На прохождение более трех тысяч боевых километров и у чемпионов ушло 49 часов 15 минут и 11 секунд. И это по страшным барханам и камням, через песчаные бури! Этот же экипаж стал победителем в категории Т1.
Второе и третье места заняли экипажи на грузовиках Scania. Серебро завоевали Miklos Kovacs, Laszio Acs, Peter Czegledi. Бронзу — Karoy Fazekas, Albert Horn, Peter Csakany. Экипажи легких мотовездеходов, которые, казалось бы, прекрасно адаптированы к пескам и имеют все шансы на победу, не смогли пробиться в тройку лучших. Benoit Fretin и Cedris Csakany на Can-Am лишь на четвертом месте.
Пятое место в абсолюте занял чех Томаш Томочек на Tatra. Томаш — уникальный пилот и удивительный человек. Он был победителем Дакара, трижды оказывался лучшим на Africa Eco Race. В этом году, как и в прошлом, Томаш проехал весь марафон на тяжелом грузовике «Татра» в одиночку. Ранее он работал на заводе и искренне огорчен, что такие отличные грузовики, как Tatra сейчас не особо популярны. Судите сами, во времена железного занавеса с конвейера сходило 15 000 машин. Сейчас — лишь полторы тысячи. Что будет дальше?
Российский экипаж Алексея Титова и Дмитрия Павлова на Ford Raptor оказался лучшим в категории Т2 и занял 11-е место в абсолюте. В общем зачете (без грузовиков, мотоциклов и мотовездеходов) ребята на третьем месте — очень высокий результат для ралли подобного уровня!
Отечественные автомобили ГАЗ «Садко NEXT» успешно прошли весь марафон. Болеслав Левицкий и Станислав Долгов — лучшие среди грузовиков с объемом двигателя менее 10 литров и на 10-м месте в общем зачете грузовиков. Алексей Хлебов и Александр Лагута заняли второе место в категории и 12-е в зачете грузовиков.
– Отличный результат, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» итоги гонки руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. — Africa Eco Race — это не только соревнование спортсменов. Это битва моторов, в которой все производители демонстрируют свою технику. Мы показали, что российские машины не уступают лучшим образцам мирового автопрома, а по ряду параметров даже превосходят. Ко всему прочему, экстремальную проверку прошли машины сопровождения, которые приехали своим ходом их Нижнего Новгорода. Два «Урала» с прицепами, полноприводный автобус «Газель» и два «Соболя» преодолели более 10 тыс. километров, из которых более шести тысяч — по Африке. И если боевые машины требовали ухода механиков — это же гонка, то проблем с автомобилями сопровождения вообще не возникало. Заливали лишь топливо да омывающую жидкость…
Африка проверила всех — и людей, и машины. Марафон Africa Eco Race-2020 закончен. Но уже скоро начнется подготовка к Африке-2021, и менее чем через год в пустыне вновь взревут моторы…