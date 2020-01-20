Ралли Africa Eco Race-2020: победить Африку и себя

Основанное чемпионами еще того, прежнего «Дакара», это трансконтинентальное ралли отражает не только прежний, истинный маршрут, но и сохраняет дух африканского «Дакара». Ралли стартовало в Монако — дань традиции. Затем на пароме все участники пересекли Средиземное море и уже в Марокко состоялся полноценный боевой старт.

Состав участников разный. В соревновании принимают участие лучшие спортсмены мира. Едут и заводские команды. Например, честь России защищала команда «ГАЗ Рейд Спорт, представившая два современных грузовика ГАЗ 'Садко NEXT».

Особенность Africa Eco Race в том, что этот марафон доступнее «Дакара», поэтому в нем имеют возможность ехать как профи, так и любители. Это не миллионеры, а люди, влюбленные в ралли и в Африку. Принять участие в таком марафоне — отличный способ проверить себя, осознать собственные возможности, поднять собственный дух и самооценку. Пройти более шести тысяч километров, из которых более половины — боевые, это действительно подвиг. Да, есть организаторы, эвакуатор, медслужба, но после старта каждый участник оказывается наедине с самой страшной пустыней мира — Сахарой. Победить ее невозможно, нужно выдержать, превозмочь себя.

– Именно в Африке я осознал, что мои возможности гораздо больше, чем я полагал, — рассказал мне на финише один из мотогонов — 45-летний француз. Кажется, уже нет сил, ложись рядом с мотоциклом и помирай. Но когда чувствуешь, что все, пришел конец, нужно немного перетерпеть. Терпишь даже не через «не хочу», а через «невозможно». Минут через 5—10 внутри организма включается какой-то рубильник и появляется живительная энергия. Здесь как в жизни — проигрывает не тот, кто слабее, а тот, кто сдается. Поначалу очень страшно, но затем втягиваешься и проходишь весь этот путь. Уроки Africa Eco Race в дальнейшем очень помогают мне. Даже если оперировать сухими цифрами, то этот марафон для меня лично окупается. Без него я не смог бы достичь тех высот, которых достиг…