Ралли Africa Eco Race-2020: «Садко NEXT» и «Соболь 4х4» накрыло бурей

Бдительность притупляется и даже самые опытные люди допускают банальные ошибки. Поэтому настоящие спортсмены всегда сражаются до конца и не позволяют себе отпускать поводья до пересечения финишной черты.

Десятый этап ралли проходил по маршруту Тиджика-Идини. Общий пробег более 600 км, из которых 500 — боевые. Однако природа внесла свои коррективы в планы организаторов: на старте поднялась страшная пыльная буря, видимость упала до 100 метров. Машины стартовали, но скорость катастрофически упала даже у тех спортсменов, которые не завязли, а более-менее спокойно шли по маршруту. Расчеты показали, что у абсолютного большинства участников явно не получится пройти весь маршрут засветло. Но это еще цветочки, на первом участке из-за плохой видимости попало в аварию 5(!) мотоциклов.

Поэтому второй этап дня просто отменили. Боевой пробег в итоге оказался немного больше двухсот километров. Но даже эти километры оказались чрезвычайно сложными — часть машин завязла в песках. К счастью, все российские экипажи вовремя вернулись на бивуак.