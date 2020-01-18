Ралли Africa Eco Race-2020: «Садко NEXT» и «Соболь 4х4» накрыло бурей

Бдительность притупляется и даже самые опытные люди допускают банальные ошибки. Поэтому настоящие спортсмены всегда сражаются до конца и не позволяют себе отпускать поводья до пересечения финишной черты.
Десятый этап ралли проходил по маршруту Тиджика-Идини. Общий пробег более 600 км, из которых 500 — боевые. Однако природа внесла свои коррективы в планы организаторов: на старте поднялась страшная пыльная буря, видимость упала до 100 метров. Машины стартовали, но скорость катастрофически упала даже у тех спортсменов, которые не завязли, а более-менее спокойно шли по маршруту. Расчеты показали, что у абсолютного большинства участников явно не получится пройти весь маршрут засветло. Но это еще цветочки, на первом участке из-за плохой видимости попало в аварию 5(!) мотоциклов.
Поэтому второй этап дня просто отменили. Боевой пробег в итоге оказался немного больше двухсот километров. Но даже эти километры оказались чрезвычайно сложными — часть машин завязла в песках. К счастью, все российские экипажи вовремя вернулись на бивуак.
В этом году в ралли Africa Eco Race участвует два боевых «Садко NEXT». В прошлом году эти машины уже прошли проверку Африкой. Тогда пришлось тяжело — один из автомобилей попал в аварию и получил серьезные повреждения. Добро на дальнейшее участие дали за полтора часа до старта. Что-то отремонтировали сразу, что-то доделали потом. Но до финиша добрались успешно. Все удивлялись, насколько живучие машины ГАЗ.
В сопровождении идут два «Урала» с прицепом. Это настоящие корабли дорог. В прицепах из России везли боевые машины. Сейчас там запас шин и топлива. В самих автомобилях находятся полноценные мастерские с необходимым оборудованием, едут механики. Днем в пути они кое-как спят, а вечером, когда боевые машины приходят с трассы, приступают к работе. Может удастся прикорнуть, а может и нет — все зависит от объема планируемых работ.
Еще в группе сопровождения есть полноприводный автобус «Газель» и два «Соболя 4х4». Один из них — боевая машина прессы. В него интегрирован каркас безопасности, что дает возможность двигаться по спортивной трассе для съемок. Обычным машинам к «каналу» — так называют трассу на профессиональном сленге — путь заказан.
Второй «Соболя 4х4» — командирская машина, которая фактически выполняет «разгонные» функции: именно она спешит на помощь, если что-то происходит. А происходит постоянно — это же ралли. Вечером командирский «Соболь» превращается в гостиницу на колесах, в которой с комфортом может спать несколько человек.
– Наши ГАЗ «Садко NEXT» — обычные машины, адаптированные для спортивных соревнований, — рассказывает руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. — Это принципиальная позиция завода, поскольку соревнования становятся проверкой узлов и агрегатов, реализуемых инженерных решений. Так, именно спортивный опыт показал, что необходимо использовать полностью пневматическую систему, которая сейчас ставится на серийные ГАЗ «Садко NEXT». При увеличении мощности мотора возникли проблемы с редуктором, который не выдерживал возросший крутящий момент. Заменили подшипники и сейчас серийные модели имеют увеличенный «запас прочности» редуктора. В ходе соревнований прошли проверку серийные шины. В прошлом году наши машины оказались лучшими среди грузовиков с мотором объемом менее 10 л. В этом году так же должны выступить достойно…
Лидеры гонки остались прежними. Первым идет Mercedes-прототип француза Патрика Мартина. За ним два грузовика SCANIA – Миклоса Ковакса и Короли Фазкаса. Хорошо прошел 10-й этап российский экипаж Алексея Титова и Дмитрия Павлова на Ford Raptor — ребята на две позиции подвинулись вверх турнирной таблицы и вернулись в 10-у лучших в абсолюте. Удачно проехали экипажи Левицкий/Долгов и Хлебов/Лагута на «Садко NEXT», которые занимают сейчас 9 и 11 места среди грузовиков.
Следующий день можно считать заключительным среди боевых этапов Africa Eco Race-2020. Спортивный участок составит 187 км. Его намеренно сделали не очень продолжительным, поскольку именно на этот день весь огромный караван ралли будет переходить границу между Мавританией и Сенегалом.
Там, в Сенегале, соревнования уже не будет. Нужно просто доехать до легендарного Розового озера. Поэтому заключительный мавританский этап фактически подводит итог многодневного супермарафона. В этот день решится все.