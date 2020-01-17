Ралли Africa Eco Race-2020: пилоты не здороваются ни друг с другом, ни с «оргами»

Еще в самом начале ралли Жан-Луи Шлессер обещал, что напряжение в гонке будет нарастать с каждым днем, и именно последние — мавританские — этапы окажутся самыми сложными в этом беспрецедентном супермарафоне. И действительно: вчера около половины участников завязли в страшных песках и не вернулись на бивуак к положенному сроку. Машины все-таки удалось вытащить из барханов и они вышли на старт. Вышли, чтобы вновь штурмовать суровые дюны. Далеко не у всех этот день оказался удачным: когда закончилось время норматива и закрыли финиш, список прибывших оказался далеко не полным.

Чужие проблемы

Караван Africa Eco Race-2020 катит по Мавритании. На обочинах продают всякую всячину. Очень часто вещи, коим место — на помойке. Порой встречаются непривычные для нас развалы подержанных генераторов — этот товар здесь в цене. Дело в том, что во многие районы сстраны электричество не проведено. Чтобы как-то пользоваться электроприборами первой необходимости, нужны генераторы.

Ралли Africa Eco Race традиционно оказывает посильную помощь самым малообеспеченным слоям населения Мавритании. Справедливости ради стоит признать, что таковых здесь абсолютное большинство. В этом году ребятишкам передали 500 фонариков, оснащенных солнечными батареями. Днем есть возможность их зарядить, благо пасмурных дней тут практически не бывает. А вечером, в темноте, у ребят будет возможность учить уроки. Для европейцев, участвующих в ралли, подобные проблемы дики и непонятны. Здесь же счастье и благосостояние имеют совсем иные категории измерений.

Девятый день гонки был сложным для экипажей, но менее напряженный для сопровождения. Дело в том, что маршрут — круговой, и лагерю не нужно было собираться и переезжать в иное место.