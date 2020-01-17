Ралли Africa Eco Race-2020: пилоты не здороваются ни друг с другом, ни с «оргами»

Еще в самом начале ралли Жан-Луи Шлессер обещал, что напряжение в гонке будет нарастать с каждым днем, и именно последние — мавританские — этапы окажутся самыми сложными в этом беспрецедентном супермарафоне. И действительно: вчера около половины участников завязли в страшных песках и не вернулись на бивуак к положенному сроку. Машины все-таки удалось вытащить из барханов и они вышли на старт. Вышли, чтобы вновь штурмовать суровые дюны. Далеко не у всех этот день оказался удачным: когда закончилось время норматива и закрыли финиш, список прибывших оказался далеко не полным.
Чужие проблемы
Караван Africa Eco Race-2020 катит по Мавритании. На обочинах продают всякую всячину. Очень часто вещи, коим место — на помойке. Порой встречаются непривычные для нас развалы подержанных генераторов — этот товар здесь в цене. Дело в том, что во многие районы сстраны электричество не проведено. Чтобы как-то пользоваться электроприборами первой необходимости, нужны генераторы.
Ралли Africa Eco Race традиционно оказывает посильную помощь самым малообеспеченным слоям населения Мавритании. Справедливости ради стоит признать, что таковых здесь абсолютное большинство. В этом году ребятишкам передали 500 фонариков, оснащенных солнечными батареями. Днем есть возможность их зарядить, благо пасмурных дней тут практически не бывает. А вечером, в темноте, у ребят будет возможность учить уроки. Для европейцев, участвующих в ралли, подобные проблемы дики и непонятны. Здесь же счастье и благосостояние имеют совсем иные категории измерений.
Девятый день гонки был сложным для экипажей, но менее напряженный для сопровождения. Дело в том, что маршрут — круговой, и лагерю не нужно было собираться и переезжать в иное место.
Места остановки
Бивуаки разбиваются по всему пути следования ралли. Организаторы и участники утром разбирают свои временные жилища, проезжают не одну сотню километров и собирают вновь. В общем, этакий огромный табор. «Орги» (так называют организаторов) устанавливают столовую, туалеты и души. В отдельных прицепах движется командный пункт и медслужба. Участники спят в машинах, домах на колесах и палатках. А поскольку Африка по определению неспокойный континент, то лагерь охраняют военные — по периметру стоят вооруженные посты.
Питание
Особенность питания в столовой ралли Africa Eco Race в том, что обычно завтракаешь и ужинаешь в темноте. Утром еще темно, а вечером — уже темно. На день выдают сухпайки, которыми мы подкрепляемся по дороге или раздаем местной детворе.
Меню далеко от ресторанного. Основное блюдо — макароны, которыми здесь наедаешься на несколько месяцев вперед. Стульев и столов чаще всего нет. Взял свою порцию, уселся на коврик по-турецки и жуй. Ралли, в принципе, создано для спартанцев, так что такой аскетизм здесь никого не пугает.
Но именно здесь корреспондент портала «АвтоВзгляд» узнал, что такое коктейль «Дакар»: половина стакана — красное сухое вина, половина — кока-кола. Нюанс в том, что на ужин можно взять одно из двух — или вино, или кока-колу. Поэтому есть некий спортивный интерес в том, чтобы втихую ухватить дополнительную бутылочку или баночку. Чаще всего это удается. Хотя создается впечатление, что «орги» прекрасно информированы об этой затее и намеренно закрывают глаза на нарушителей.
Личная гигиена
Вот с чем хорошо на ралли Africa Eco Race, так это с антисанитарией: организаторы даже не рекомендуют здороваться друг с другом за руку! Есть туалет и душ, но от бивуака к бивуаку их уровень разный. Где-то почище, а кое-где зайти страшно. В уборную идешь с собственной туалетной бумагой, поскольку там ее чаще всего нет. Воду привозят в резиновых резервуарах, которые нагреваются под солнцем. Поэтому если пойдешь мыться рано — околеешь. Лучше зайти, когда уже темно, тогда вода слегка теплая.
Медиацентр
Журналисту на гонке без медиацентра не обойтись. Куда идет настоящий профессионал пера и камеры после гоночного дня? Первым делом — на фуршет. А если такового нет, то в медиацентр. Там его накормят и обогреют, дадут электророзетку для зарядки оголодавшего оборудования и интернет для передачи материала.
На ралли Africa Eco Race даже медиацентр спартанский. Есть только столы и электричество. И те густо сдобренные песком Сахары. Интернет — за отдельную плату. Причем ценник дикий — порядка 500 евро за 1 ГБ. Такие траты далеко не всем по карману. Единственный выход — покупка местных симок и передача данных там, где есть связь. Если в Марокко с мобильным интернетом все хорошо, то в Мавритании ситуация гораздо хуже.
Блага цивилизации лишь в городках, которых на нашем пути не так уж много. Порой для передачи материала приходится ехать в ближайший населенный пункт и там оперативно загружать тексты, фотографии и видеоматериалы. Возле стоящей машины быстро собирается толпа местных, требующих каду — подарок. Приходится срываться с места, отъезжать метров на 500—700 и уже там передавать информацию в центр. В эти минуты я чувствую себя этакой радисткой Кэт.
Выжившие в песках
Российские спортсмены справились с обещанными Шлессером трудностями: сегодня экипаж Хлебова и Лагуты пришел 24-м в общем зачете и сейчас занимает 36-ю позицию в абсолюте и 12-ю среди грузовиков.
– Особенность песков Мавритании — очень неравномерная структура песка, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Хлебов. Возможно, нужно как-то «набить глаз», но мы пока не различаем нюансы грунта. Сегодня вот застряли в дюне. Вроде бы ехали хорошо — и вдруг просто провалились. Такое впечатление, что под колесами пустота. Спрыгиваю на землю — все твердо. Делаю два шага в сторону и проваливаюсь по колено. Откопались и приехали с большим запасом по времени…
Второму экипажу на «Садко NEXT» пришлось труднее — ребята дважды меняли колесо:
– Примерно за 50 километров до финиша мы доехали до очень сложного, с точки зрения пилотирования, участка: огромные валуны, между которыми нужно проехать филигранно точно, — делится впечатлениями штурман команды «ГАЗ Рейд Спорт» Станислав Долгов. Только их преодолели, как на пустыню упала ночь. Если бы задержались минут на 15, то не факт, что в темноте справились с этим участком. Хорошо, что хорошо закончилось. Сейчас мы занимаем 10-ю позицию среди грузовиков…
Российский экипаж Алексея Титова и Дмитрия Павлова на Ford Raptor сейчас занимает 12-е место в абсолюте. А лидерство сохранил за собой Mercedes-прототип француза Патрика Мартина, который стал первым в предыдущий день соревнований. За ним идут два автомобиля Skania Миклоса Ковакса и Короли Фазкаса. Да, в этой гонке лидируют грузовики, но в песках стали догонять легкие полноприводные мотовездеходы. Заднеприводные багги, наоборот, не могут достойно проявить себя на рыхлой почве.
Завтра большой пробег — 500 км. А еще 150-и километровый лиазон. Экипажи вымотаны двумя тяжелыми днями и набираются сил перед гонкой. А механики готовят машины к бою. Ралли не спит даже ночью.