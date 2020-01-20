Ралли Africa Eco Race-2020: «Садко NEXT» в десятке лучших

Двенадцатый этап ралли Africa Eco Race-2020 завершился в Мавритании. Этот этап был не такой уже протяженный — 186 километров. Однако и этот километраж удалось сделать насыщенным и интересным.
-- Мне очень понравился сегодняшний этап, — рассказывает порталу «АвтоВзгляд» пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Хлебов. Начался он с песчаного участка, затем были дюны. На финишном этапе — дорожки с каменистым твердым покрытием. Нужно было не завязнуть и не порвать колеса. Все получилось хорошо, финишировали в числе лучших…
Погода продолжала преподносить сюрпризы. Последствия вчерашней песчаной бури чувствовались и сегодня. Над пустыней стоял плотный песчаный туман. Казалось, гигантский джинн вытряхнул над Сахарой свое изрядно пропылившееся одеяло. Видимость составляла метров двести. Стих ветер, который еще вчера в клочья рвал палатки. Что осложнило жизнь пилотов.
– Сегодня на первом участке пути мы мчались по густой пыли, — делится впечатлениями штурман команды «ГАЗ Рейд Спорт» Александр Лагута. — Такую называют фэш-фэш. По консистенции она напоминает муку. В такую ступаешь и проваливаешься по щиколотку. За машиной она поднимается столбом. Сегодня не было ветра и пыль не сдувало. Поэтому на первом скоростном участке обгоны были особенно сложны. Мы догоняли не машины соперников, а столбы пыли…
Трудности возникали как у новичков Africa Eco Race, так и у ветеранов ралли. Чех Томаш Томочек на Tatra финишировал пятым в абсолютном зачете. Мы уже рассказывали об этом уникальном пилоте. В активе Томаша — три триумфа на Africa Eco Race, победа в «Дакаре». Если в экипаже грузовика три человека — пилот, штурман и механик — то Томаш едет в одиночку. Всех удивляет, как Томаш в одиночку меняет шину весом под центнер. Но он это делает, причем укладывается в 15-и минутный норматив!
– Это мой 10-й — юбилейный — марафон Africa Eco Race, — рассказывает Томаш. Гонка оказалась тяжелая. Были неисправности, не раз пришлось менять колеса. Пятый результат в абсолюте, безусловно, почетный. Но я стремлюсь к победе…
Все очень сильно вымотались. Общий пробег ралли Africa Eco Race-2020 приближается к шести тысячам километров, из которых свыше трех тысяч — боевые.
– Пожалуй, это самое тяжелое ралли в моей жизни, — говорит штурман команды «ГАЗ Рейд Спорт» Станислав Долгов. В прошлом году мы уже прошли Africa Eco Race и даже оказались лучшими среди грузовиков с объемом двигателя менее 10 литров. Но Африка-2020 оказалась гораздо тяжелее предыдущей. Организаторы проложили более сложный маршрут.
Совершенно чумовыми были два дня в окрестностях Тиджики — страшные пески, сложная навигация. Крайне тяжелым был день перед Дахлой. Многие участники, в том числе и мы, потеряли дорогу. Еле выкарабкались. Маршрут и так сложный, так еще и природа сказала своей слово. Холод по ночам — в прошлом году было гораздо теплее. Сильнейший ветер — такое впечатление, что тебе прямо в лицо бросают горсти песка. И два дня настоящих пылевых бурь…
Российские машины успешно добрались до Сенегала. «Садко NEXT» всегда вызывает интерес, а в Африке — особенно. Дело в том, что спортивные машины очень часто далеки от оригинала — меняется значительная часть агрегатов. У боевых «Садко NEXT» изменения минимальные. И это принципиальная позиция Горьковского автозавода. Таким образом идет проверка машин и демонстрация потенциальным покупателям возможностей российской техники.
– Наши экипажи сейчас занимают 9-е и 11-е места среди грузовиков. Мы первые в классе грузовиков с объемом двигателя менее 10 литров, — комментирует ситуацию руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. — Завтра торжественный финиш на берегу легендарного Розового озера в Дакаре. На старте нам говорили, что до Дакара доберутся не все и высказывали сомнения, что ГАЗ «Садко NEXT» будут в Сенегале. Действительно, сошло много техники. Но мы — добрались!..