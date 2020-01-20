Ралли Africa Eco Race-2020: «Садко NEXT» в десятке лучших

Двенадцатый этап ралли Africa Eco Race-2020 завершился в Мавритании. Этот этап был не такой уже протяженный — 186 километров. Однако и этот километраж удалось сделать насыщенным и интересным.

-- Мне очень понравился сегодняшний этап, — рассказывает порталу «АвтоВзгляд» пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Хлебов. Начался он с песчаного участка, затем были дюны. На финишном этапе — дорожки с каменистым твердым покрытием. Нужно было не завязнуть и не порвать колеса. Все получилось хорошо, финишировали в числе лучших…

Погода продолжала преподносить сюрпризы. Последствия вчерашней песчаной бури чувствовались и сегодня. Над пустыней стоял плотный песчаный туман. Казалось, гигантский джинн вытряхнул над Сахарой свое изрядно пропылившееся одеяло. Видимость составляла метров двести. Стих ветер, который еще вчера в клочья рвал палатки. Что осложнило жизнь пилотов.