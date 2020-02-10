Баха «Северный лес-2020»: от везухи до фиаско

В этом году зима подкачала. Охи-вздохи по поводу аномального тепла слышны уже пару месяцев. А какого было организатором бахи «Северный лес-2020»? Это привычное уже соревнование позиционируется, как единственная снежная баха в Кубке мира. Время старта приближалось, а снега все не было. Совсем, как у Пушкина: «зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе». Не знаю как природа, но пилоты и организаторы истово желали осадков, и их молитвы были услышаны! Но интерпретированы весьма своеобразно. Запорошило, землю покрыло белое пушистое одеяло, в первый день гонки, во время пролога, температура упала до минус десяти. Но на второй стала приближаться к нулю. А затем началась оттепель.

Как шутят участники: «снега нам дали ровно на 'Северный лес». Два дня машины катали по одним и тем же дорожкам, так что к концу соревнования снега на них практически не осталось. Проехав половину маршрута заключительного дня соревнования, один из лидеров гонки — Андрей Новиков, отметил:

– Сегодня немножко по-другому: меньше снега, больше льда. Трасса стала слегка опаснее, потому что пробили лед в лужах. Лед твердый, острый — надо стараться избегать проколов. С другой стороны, трасса стала быстрее, и результаты это покажут…