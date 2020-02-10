Баха «Северный лес-2020»: от везухи до фиаско

В этом году зима подкачала. Охи-вздохи по поводу аномального тепла слышны уже пару месяцев. А какого было организатором бахи «Северный лес-2020»? Это привычное уже соревнование позиционируется, как единственная снежная баха в Кубке мира. Время старта приближалось, а снега все не было. Совсем, как у Пушкина: «зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе». Не знаю как природа, но пилоты и организаторы истово желали осадков, и их молитвы были услышаны! Но интерпретированы весьма своеобразно. Запорошило, землю покрыло белое пушистое одеяло, в первый день гонки, во время пролога, температура упала до минус десяти. Но на второй стала приближаться к нулю. А затем началась оттепель.
Как шутят участники: «снега нам дали ровно на 'Северный лес». Два дня машины катали по одним и тем же дорожкам, так что к концу соревнования снега на них практически не осталось. Проехав половину маршрута заключительного дня соревнования, один из лидеров гонки — Андрей Новиков, отметил:
– Сегодня немножко по-другому: меньше снега, больше льда. Трасса стала слегка опаснее, потому что пробили лед в лужах. Лед твердый, острый — надо стараться избегать проколов. С другой стороны, трасса стала быстрее, и результаты это покажут…
Действительно, условия сильно изменились, экипажам пришлось приноравливаться, но не у всех получилось. Начались сходы, одна машина вылетела и повисла, уперевшись в дерево. Настоящей потерей стал сход с трассы прошлогоднего победителя — Тапио Лауронена. В финальный день он проехал всего три километра, фактически — только стартовал. После чего полетела коробка передач и соревнования для него закончились. Впрочем, некоторым пилотам изменения на трассе пришлись по душе.
– На мой взгляд, состояние дороги заметно улучшилось, — отметил после прохождения первого участка пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. Сегодня теплее, меньше мерзлых фрагментов земли, на которых очень жестко отрабатывает подвеска. Плюс всю дорогу вчера почистили колесами и траектория стала более понятной, более стабильный зацеп для колес. Поэтому сегодня получилось ехать побыстрее, поувереннее. Вчера мы осторожничали, но не зря — сохранили машину. Сейчас надо добавлять…
Но все же было очень скользко, один из экипажей (номер 607) лег на крышу, частично перекрыв дорогу. В результате победителем Северного леса в абсолюте стали Владимир Васильев и Виталий Евтехов (команда G-Energy Team) на BMW X3.
– Честно говоря, я даже расстроился, когда узнал, что Тапио Лауронен сошел с дистанции, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Владимир Васильев. — Он был нашим основным соперником. В прошлом году мы догоняли его, а в этом — наоборот, у нас был небольшой запас времени. Причем я даже планировал на последнем этапе ускориться, но оказалось, что жесткой необходимости в этом нет. Конечно, я рад, что стал победителем именно здесь, в Приозерском районе под Санкт-Петербургом. До этого на «Северном лесе» победа была рядом, но не получалось. Теперь все сложилось…
Второе место в абсолютном зачете Кубка мира заняли братья Новиковы на прототипе G-Force BARS. Третье — Денис Кротов и Дмитрий Циро на BMW X3. Редкий случай, когда в числе призеров Кубка мира нет иностранцев. Хотя стоит признать, что на «Северный лес– многие именитые спортсмены приехать не смогли: совсем недавно закончился Дакар, нужно было поспеть привезти машины и подготовить их.
– Мы успешно финишировали и добились хороших результатов, — рассказывает руководитель команды 'ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Основное — попадание в 10-у абсолютного зачета Кубка мира. Экипаж Алексея Игнатова и Евгения Павлова занял седьмое место в этом рейтинге. Никогда еще автомобиль отечественного производителя не забирался так высоко в турнире высшего разряда! Правда, вчера после первой длинной скоростной секции СУ2, когда Суховенко и Чапаев примчали на финиш пятыми в абсолюте, нам показалось, что мы сможем потягаться и за подиум! Увы, не сложилось. Были технические проблемы и временная пенализация. Обосновались парни на 16-й позиции Кубка. А в чемпионате страны Суховенко и Чапаев заняли третье место в классе «Рейд спорт». Молодцы! Третий экипаж — Потапов и Нежнов — ехал очень быстро. Им вполне по силам было первыми заехать на подиум в своем классе. Но Фортуна — дама переменчивая.
Удача немного отвернулась от наших парней, финишировали на четвертом месте. В командном же зачете «ГАЗ Рейд Спорт» занял второе место. Приятно! Все экипажи достойно провели гонку, поддерживали друг друга, проявили настоящее мастерство, добились новых рекордов и приобрели бесценный опыт, который мы реализуем совсем скоро, на новой гонке — втором этапе чемпионата страны, который пройдет в Астрахани в апреле.