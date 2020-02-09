Баха «Северный лес-2020»: полить водой и заморозить

Погода под Питером переменчивая. Первый день радовал морозцем, по которому соскучились. Но затем поднялся ветер и холод уже продирал до костей. На второй день соревнований температура стала повышаться, «гуляя» около нуля. Все дорожки развлекательного комплекса «Игора Драйв», в котором базировалась баха «Северный лес», покрылись льдом. Так что спортсмены не радовали глаз упругой молодцеватой походкой. Скорее ковыляли по льду, опасаясь поскользнуться и упасть. К слову сказать, за несколько дней до старта травмировал руку Андрей Рудской и по этой причине вынужден был отказаться от участия в соревновании.
В общем, участники старались беречь себя, но неожиданно серьезные испытания выпали на долю машин. Понятное дело, в ралли-рейдах автомобили трудятся на износ, из них выжимают все, до последней капли. Однако основное отличие ралли-рейда от классического ралли в длине дистанции. В ралли-рейдах маршрут измеряется сотнями километров. Первым к финишу приходит не самый быстрый, а самый умный и рациональный. Тот, кто смог сохранить машину, поддерживая высокий темп движения. Между тем, питерская трасса преподнесла сюрприз.
– «Северный лес-2020» оказался очень тяжелым, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. — Причем, неожиданно тяжелым. Я участвовал в этом соревновании последние два года. Гонялись в Карелии, в окрестностях Сортаваллы. Там были ровные, быстрые, техничные дорожки. Здесь же много ям, подбросов, попадаются каменистые участки. Первые тридцать километров — вообще жесть. У меня было ощущение, что трассу в Астрахани залили водой и заморозили. Настоящее испытание техники. Но наша «Газель NEXT» все-таки выдержала. Очень хотелось ехать быстро, по-раллийному, но увы — нельзя. Если лететь «на все деньги», то особо далеко не уедешь. Приходится беречь технику. Атаковать очень сложно и небезопасно. В конце дня обдумаем и определим тактику на завтра…
Долго ждать ЧП не пришлось. Алексей Ковальчук на FanCruiser врезался в дерево, разбил машину, загнул задний рычаг. Дальше самостоятельно передвигаться возможности не было. Машину дотянули и механики решают — удастся ли ее восстановить к следующему дню. Именно в этом месте попал в передрягу экипаж Александра Потапова и Олега Нежнова на «Газель Next» — тоже влетела в дерево и сломала рессору. Пришлось отсоединить задний мост и добираться только на переднем приводе. Кстати, переднеприводная «Газель» ехала очень неплохо.
– Сегодня у нас было запланировано два круга по 94 км, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко. — Много льда и очень узкие дорожки в густом лесу. Неверный заход — и на выходе уже ничего не поправить: летишь просеку рубить. Скользко, снега совсем мало. Безопасных брустверов из него, ясное дело, нет. Почти вся дистанция — яма на яме, колдобина на колдобине. Подброс, тычок, снова подброс. Вроде бы для нашей «Газель NEXT» условия неплохие. Именно для таких бескомпромиссных ралли-рейдов и строили эту машину: пружинные подвески, большие хода, шины BFGoodrich со спортивным шипом. Мы пришли на финиш первого отрезка пятыми в абсолюте кубка мира! Затем начались проблемы с коробкой. Работала только четвертая передача. Первый круг прошли успешно, но на втором коробка умерла. Нас вытащили, получили пенализацию…
Борьба за первое место разворачивалась между Владимиром Васильевым и Тапио Лауроненом — прошлогодним победителем «Северного леса». Первым стартовал Васильев. Это не самыймлучший вариант, поскольку именно ему приходилось расчищать снежный покров для остальных участников. На финише второго спецучастка Васильев оказался вторым. Тапио — настоящий мастер, снежные и ледовые покрытия — его конек. Однако Васильев смог взвинтить темп и по итогам дня оказался лучшим, на целых четыре минуты опередив финна.
– Мы подарили всем дорогу, так как ехали первыми, открывали ее, – комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» Владимир Васильев. – Следов никаких не было, все снегом запорошено. На втором круге у всех была одинаковая дорожка, поэтому ехали уже на
Следующий, третий день — финальный. Повышается температура — на улице ожидают плюс два и накал страстей повышен до максимума. Скоро мы узнаем имя победителя «Северного леса-2020»!