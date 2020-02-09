Баха «Северный лес-2020»: полить водой и заморозить

Погода под Питером переменчивая. Первый день радовал морозцем, по которому соскучились. Но затем поднялся ветер и холод уже продирал до костей. На второй день соревнований температура стала повышаться, «гуляя» около нуля. Все дорожки развлекательного комплекса «Игора Драйв», в котором базировалась баха «Северный лес», покрылись льдом. Так что спортсмены не радовали глаз упругой молодцеватой походкой. Скорее ковыляли по льду, опасаясь поскользнуться и упасть. К слову сказать, за несколько дней до старта травмировал руку Андрей Рудской и по этой причине вынужден был отказаться от участия в соревновании.

В общем, участники старались беречь себя, но неожиданно серьезные испытания выпали на долю машин. Понятное дело, в ралли-рейдах автомобили трудятся на износ, из них выжимают все, до последней капли. Однако основное отличие ралли-рейда от классического ралли в длине дистанции. В ралли-рейдах маршрут измеряется сотнями километров. Первым к финишу приходит не самый быстрый, а самый умный и рациональный. Тот, кто смог сохранить машину, поддерживая высокий темп движения. Между тем, питерская трасса преподнесла сюрприз.

– «Северный лес-2020» оказался очень тяжелым, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. — Причем, неожиданно тяжелым. Я участвовал в этом соревновании последние два года. Гонялись в Карелии, в окрестностях Сортаваллы. Там были ровные, быстрые, техничные дорожки. Здесь же много ям, подбросов, попадаются каменистые участки. Первые тридцать километров — вообще жесть. У меня было ощущение, что трассу в Астрахани залили водой и заморозили. Настоящее испытание техники. Но наша «Газель NEXT» все-таки выдержала. Очень хотелось ехать быстро, по-раллийному, но увы — нельзя. Если лететь «на все деньги», то особо далеко не уедешь. Приходится беречь технику. Атаковать очень сложно и небезопасно. В конце дня обдумаем и определим тактику на завтра…