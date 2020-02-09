Баха «Северный лес-2020»: полить водой и заморозить

Фото avtovzglyad.ru
Второй день ралли «Северный лес-2020» оказался исключительно тяжелым и для людей, и для техники. В результате далеко не все экипажи смогли удачно завершить дистанцию.

Погода под Питером переменчивая. Первый день радовал морозцем, по которому соскучились. Но затем поднялся ветер и холод уже продирал до костей. На второй день соревнований температура стала повышаться, «гуляя» около нуля. Все дорожки развлекательного комплекса «Игора Драйв», в котором базировалась баха «Северный лес», покрылись льдом. Так что спортсмены не радовали глаз упругой молодцеватой походкой. Скорее ковыляли по льду, опасаясь поскользнуться и упасть. К слову сказать, за несколько дней до старта травмировал руку Андрей Рудской и по этой причине вынужден был отказаться от участия в соревновании.

В общем, участники старались беречь себя, но неожиданно серьезные испытания выпали на долю машин. Понятное дело, в ралли-рейдах автомобили трудятся на износ, из них выжимают все, до последней капли. Однако основное отличие ралли-рейда от классического ралли в длине дистанции. В ралли-рейдах маршрут измеряется сотнями километров. Первым к финишу приходит не самый быстрый, а самый умный и рациональный. Тот, кто смог сохранить машину, поддерживая высокий темп движения. Между тем, питерская трасса преподнесла сюрприз.

– «Северный лес-2020» оказался очень тяжелым, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. — Причем, неожиданно тяжелым. Я участвовал в этом соревновании последние два года. Гонялись в Карелии, в окрестностях Сортаваллы. Там были ровные, быстрые, техничные дорожки. Здесь же много ям, подбросов, попадаются каменистые участки. Первые тридцать километров — вообще жесть. У меня было ощущение, что трассу в Астрахани залили водой и заморозили. Настоящее испытание техники. Но наша «Газель NEXT» все-таки выдержала. Очень хотелось ехать быстро, по-раллийному, но увы — нельзя. Если лететь «на все деньги», то особо далеко не уедешь. Приходится беречь технику. Атаковать очень сложно и небезопасно. В конце дня обдумаем и определим тактику на завтра…

Фото avtovzglyad.ru

Долго ждать ЧП не пришлось. Алексей Ковальчук на FanCruiser врезался в дерево, разбил машину, загнул задний рычаг. Дальше самостоятельно передвигаться возможности не было. Машину дотянули и механики решают — удастся ли ее восстановить к следующему дню. Именно в этом месте попал в передрягу экипаж Александра Потапова и Олега Нежнова на «Газель Next» — тоже влетела в дерево и сломала рессору. Пришлось отсоединить задний мост и добираться только на переднем приводе. Кстати, переднеприводная «Газель» ехала очень неплохо.

– Сегодня у нас было запланировано два круга по 94 км, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко. — Много льда и очень узкие дорожки в густом лесу. Неверный заход — и на выходе уже ничего не поправить: летишь просеку рубить. Скользко, снега совсем мало. Безопасных брустверов из него, ясное дело, нет. Почти вся дистанция — яма на яме, колдобина на колдобине. Подброс, тычок, снова подброс. Вроде бы для нашей «Газель NEXT» условия неплохие. Именно для таких бескомпромиссных ралли-рейдов и строили эту машину: пружинные подвески, большие хода, шины BFGoodrich со спортивным шипом. Мы пришли на финиш первого отрезка пятыми в абсолюте кубка мира! Затем начались проблемы с коробкой. Работала только четвертая передача. Первый круг прошли успешно, но на втором коробка умерла. Нас вытащили, получили пенализацию…

Фото avtovzglyad.ru

Борьба за первое место разворачивалась между Владимиром Васильевым и Тапио Лауроненом — прошлогодним победителем «Северного леса». Первым стартовал Васильев. Это не самыймлучший вариант, поскольку именно ему приходилось расчищать снежный покров для остальных участников. На финише второго спецучастка Васильев оказался вторым. Тапио — настоящий мастер, снежные и ледовые покрытия — его конек. Однако Васильев смог взвинтить темп и по итогам дня оказался лучшим, на целых четыре минуты опередив финна.

Мы подарили всем дорогу, так как ехали первыми, открывали ее, комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» Владимир Васильев. Следов никаких не было, все снегом запорошено. На втором круге у всех была одинаковая дорожка, поэтому ехали уже на

Следующий, третий день — финальный. Повышается температура — на улице ожидают плюс два и накал страстей повышен до максимума. Скоро мы узнаем имя победителя «Северного леса-2020»!

бездорожье, автоспорт, гонки, коммерческий транспорт, грузовики, ралли
9 февраля 2020
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