Ралли «Россия — Северный лес»: чем закончилась «слепая» гонка

Ямы и ухабы сливаются, вся надежда на штурмана, который вовремя предупредит о сложном участке. При движении в таких условиях полезны очки с желтыми линзами — лучше виден белый рельеф. Но лучше — это не значит идеально. Часа через два после старта зарядил снег, и видимость еще сильнее ухудшилась.

- Многие дороги просто расчищены грейдером в снегу, — рассказал «АвтоВзгляду» пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Александр Русанов. Такие узкие и извилистые дорожки прекрасно подходят для компактных машин типа MINI или багги. Наша спортивная «Газель Next» более габаритная, есть явные сложности в пилотировании. Ширина не позволяет грамотно, по-раллийному входить в поворот, приходится оттормаживаться, терять скорость и время. Явные сложности с обгоном. В такой же невыигрышной ситуации оказались и экипажи Toyota Land Cruiser и некоторых других крупных машин.

Все участники ралли гадали, выйдет ли на старт финального дня Язид Аль-Раджи? В предыдущий день он повредил машину об камень и не финишировал. В принципе, машину можно было починить. Но из лидеров гонки Язид Аль-Раджи уже однозначно выбыл. А ехать просто так, не претендуя на победу, для именитого спортсмена, похоже, просто не интересно. От дальнейшего участия Язид Аль-Раджи отказался.