Ралли «Россия — Северный лес»: чем закончилась «слепая» гонка

Ямы и ухабы сливаются, вся надежда на штурмана, который вовремя предупредит о сложном участке. При движении в таких условиях полезны очки с желтыми линзами — лучше виден белый рельеф. Но лучше — это не значит идеально. Часа через два после старта зарядил снег, и видимость еще сильнее ухудшилась.
- Многие дороги просто расчищены грейдером в снегу, — рассказал «АвтоВзгляду» пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Александр Русанов. Такие узкие и извилистые дорожки прекрасно подходят для компактных машин типа MINI или багги. Наша спортивная «Газель Next» более габаритная, есть явные сложности в пилотировании. Ширина не позволяет грамотно, по-раллийному входить в поворот, приходится оттормаживаться, терять скорость и время. Явные сложности с обгоном. В такой же невыигрышной ситуации оказались и экипажи Toyota Land Cruiser и некоторых других крупных машин.
Все участники ралли гадали, выйдет ли на старт финального дня Язид Аль-Раджи? В предыдущий день он повредил машину об камень и не финишировал. В принципе, машину можно было починить. Но из лидеров гонки Язид Аль-Раджи уже однозначно выбыл. А ехать просто так, не претендуя на победу, для именитого спортсмена, похоже, просто не интересно. От дальнейшего участия Язид Аль-Раджи отказался.
Вся интрига состояла лишь в том, победит ли Владимир Васильев на своей домашней гонке? По итогам двух дней на первое место вышел польский экипаж Томаша Бялковского и Дариуша Баскевича. Васильев смог нагнать и обогнать соперников — именно он занял первое место. Как и в прошлом году, как видите, у нас все же какая-никакая, а стабильность имеется.
«Ехать очень непросто — скользко, снежно, белая пелена, снег и мало что видно, — отметил Владимир Васильев. Ехать первым трудно. Когда едешь первым — всё белое, если еще и снежок идет, то ты далеко не видишь. В пустыне при ветре есть такая поземка, а здесь — снежная. Все сливается».
Традиционно победитель ралли «Северный лес» получает сертификат на бесплатное участие в ралли «Шелковый путь».
Ты подходишь к повороту и не понимаешь четкого расстояния. Разницы в спортивном пилотировании на разных покрытиях, по сути, нет — ты управляешь автомобилем, но любое покрытие — это разное ощущение и должны быть навыки управления и по песку, и по снегу. Пенализация вчерашняя расстроила, но добавила интригу и включила азарт.
А вот для польского экипажа финальный день стал несчастливым. Их опередил не только Васильев, но и Сергей Успенский. В результате Томаш Бялковский должен был получить бронзу, но ему не дали и третьего места. При проверке автомобиля выявили техническое несоответствие регламенту. На спортивные автомобили устанавливают рестриктор — деталь, ограничивающую поступление воздуха в турбину.
У польского экипажа рестриктор был больше предельно допустимого диаметра, турбина более полной грудью. В результате — дисквалификация. Обидно, когда выбывают из соревнований по таким причинам. Наверняка это стало неожиданностью для самого Томаша Бялковского. Просто технические специалисты не изучили регламент и допустили ошибку.
- Первая гонка сезона всегда непростая, а зимняя — особенно, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. Наши пилоты активно атаковали. Но трасса такова, что очень сложно обгонять более медленных соперников. Две машины с трудом разъезжаются. Малейшая ошибка и машина зависает на снежном бруствере.
Факт! Стоит слететь с трассы и сразу же теряешь с таким трудом завоеванное преимущество. В этой зимней гонке у пилотов фактически нет права на ошибку. Экипаж Евгения Суховенко и Кирилла Чапаева шел отлично. Но на второй день застрял в болоте. Вины пилота нет. Дорожка узкая, машины раскатали кромку, а уже на этой кромке оказалось болото. Машина провалилась левой стороной и застряла намертво. Вытаскивали несколькими экипажами — без результата. Не смог вытянуть даже тяжелый полноприводный «Урал». Штурман Евгений Павлов продумал и реализовал целую спасательную операцию. Машину через блоки подняли вверх и передвинули. Семь часов трудились! Понятно, что наши спортсмены уже не претендовали на победу.
«Впрочем — добавил Вячеслав Субботин — наш результат достойный — второе место в командном зачете Чемпионата России и третье место в категории Т1 Кубка мира. Начало положено».
Следующий этап Чемпионата России пройдет в апреле в Астрахани. Готовимся к новым соревнованиям!