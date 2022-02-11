Мастодонт легкого поведения: тест-драйв обновленного Volkswagen Teramont

фото АвтоВзгляд
В России практически уже не осталось «американских» машин. Ошметки семейства GM в виде Cadillac/Chevrolet — да на этом и все, по сути. Итальяно-французский Jeep — не в счет. Тем интересней познакомиться с редкой для нашего рынка «птицей» — пережившей рестайлинг моделью, изначально созданной для заокеанского рынка, — Volkswagen Teramont. Портал «АвтоВзгляд» постарался максимально погрузиться в «штатовскую» атмосферу, созданную европейцами.
Алексей Батушенко

У Volkswagen Teramont достаточно сложная судьба на российском рынке. В какой-то момент он даже физически исчез из шоурумов дилеров, хотя о его официальном уходе из России речи не заходило. Но продавался этот большой кроссовер у нас, прямо скажем, не особо активно. В 2020 году его подвергли легкому рестайлингу, а до российского рынка («спасибо» коронавирусу) модель доехала лишь в конце 2021 года. Появление у нас этого здоровяка с длинной кузова более пяти метров явно оказалось «в кассу»: ведь оно пришлось аккурат в разгар дефицита новых авто в России. Соотечественники, судя по данным продаж конца 2021 года, раскупали VW Teramont более чем активно. И это несмотря на то, что машина получила минимальные изменения по сравнению с дорестайлиновой версией.

По большому счету, все обновление кроссовера свелось к появлению новых фар головного света, изменению дизайна радиаторной решетки и бамперов. Как по мне, то даже эти изменения в облике Teramont были не особо нужны. Все у него и так нормально было с внешним видом и без этой «косметики». Но, как говорится — noblesse oblige — положение обязывает: модель уже не новая, дебютировала в Америке около пяти лет назад, а значит «фейслифт» ей положен. Вот и «подвели глазки» здоровенному паркетнику.

В салоне практически все осталось по старому, назвать какие-то прям уж явные отличия не получается. Разве что сами комплектации для российского рынка чуть изменились. При сохранении общего богатства опций.

фото АвтоВзгляд

Что касается технической начинки, то тут вообще никаких изменений: та же платформа MQB, та же полноприводная трансмиссия, тот же 8-ступенчатый айсиновский «автомат» и два знакомых бензиновых двигателя — 2-литровый турбированный мощностью 220 л. с. и атмосферный V6, дефорсированный «под Россию» до 249 л. с. Забавно, но согласно паспортным данным, более слабый 220-сильный мотор разгоняет Volkswagen Teramont «до сотни» за 8,6 секунд, а движок мощностью 249 л. с. — за 9,3. Но это так, к слову.

На самом деле, нюансы динамики кажутся вообще не стоящими внимания, когда имеешь дело с этой машиной. Если в двух словах, то Teramont — самая настоящая «кроссоверная» альтернатива семейному минивену. Просторный внутри семиместный аппарат с достаточно большим клиренсом и полным приводом. На нем вполне можно сунуться туда, куда на том же VW Multivan даже и не подумаешь — из-за опасения оставить на земле бамперы и всякий железный «ливер» из-под брюха машины. Понятно, что Teramont — это не лифтованный внедорожник, и ожидать от него сопоставимых побед на бездорожье просто смешно. Но тем не менее…

фото АвтоВзгляд

Раз уж зашел разговор о проходимости, то надо отметить: месить грязно-снежные сугробы на нечищенных парковках во дворах московских многоэтажек у Teramont получается неплохо. «Внедорожные» режимы трансмиссии ему тут в помощь. Не очень удобно только то, что для отключения ESP (чтобы можно было нормально побуксовать) приходится «залезать» в меню настройки автомобиля сквозь его «мультимедийку».

Она, конечно, красивая и с большим цветным тачскрином. Но тем не менее, просто отдельная физическая кнопка отключения противобуксовочной системы, пристроенная где-нибудь в районе приборки была бы тут более кстати.

А еще в процессе ежедневных парковок выяснилось, что для обычной автомобильной городской жизни по-московски Teramont все-таки великоват. Стандартное стояночное место для него узковато: если сосед приткнулся рядом на чем-то, вроде Toyota Camry или даже Renault Duster, из приоткрытой двери «Терамонта» вам придется уже прямо-таки просачиваться наружу. Да и длинна американского кроссовера во время парковки обязывает к большей осторожности, а также развивает незаурядное чувство габарита. Даже при наличии камер «по кругу»…

фото АвтоВзгляд

Зато рулить на Teramont по улицам мегаполиса — одно удовольствие. С 220-сильным мотором в особенности. Динамика машины, понятное дело, к резкому вождению не располагает. Зато комфорт пассажирам обеспечен. Не совсем американский, надо сказать, комфорт. То есть вы не получите от машины ощущения дивана с рулем и мотором. Тут, скорее, комфорт в европейском его понимании — с собранной подвеской и внятными реакциями на манипуляции рулем. Оно и понятно: перед вами нормальный такой и правильный во всем «Фольксваген».

Хотя и напоминающий порой в городских условиях слона, забравшегося в посудную лавку. Вернее, мастодонта. Ведь в Америке в свое время жили именно эти родственники мамонта.

В заключение нельзя не отметить еще и ценовые параллели Volkswagen Teramont со своим собратом по бренду VW Multivan. Ценники на немецко-американский кроссовер укладываются в диапазон от 4 млн. рублей до 4,8 млн. рублей. Что четко пересекается с прайсом на наиболее доступные комплектации Multivan. Так что не спешите заказывать у автодилера минивен, пока в России продают Teramont.

кроссоверы
12 февраля 2022
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