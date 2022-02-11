Мастодонт легкого поведения: тест-драйв обновленного Volkswagen Teramont

У Volkswagen Teramont достаточно сложная судьба на российском рынке. В какой-то момент он даже физически исчез из шоурумов дилеров, хотя о его официальном уходе из России речи не заходило. Но продавался этот большой кроссовер у нас, прямо скажем, не особо активно. В 2020 году его подвергли легкому рестайлингу, а до российского рынка («спасибо» коронавирусу) модель доехала лишь в конце 2021 года. Появление у нас этого здоровяка с длинной кузова более пяти метров явно оказалось «в кассу»: ведь оно пришлось аккурат в разгар дефицита новых авто в России. Соотечественники, судя по данным продаж конца 2021 года, раскупали VW Teramont более чем активно. И это несмотря на то, что машина получила минимальные изменения по сравнению с дорестайлиновой версией.

По большому счету, все обновление кроссовера свелось к появлению новых фар головного света, изменению дизайна радиаторной решетки и бамперов. Как по мне, то даже эти изменения в облике Teramont были не особо нужны. Все у него и так нормально было с внешним видом и без этой «косметики». Но, как говорится — noblesse oblige — положение обязывает: модель уже не новая, дебютировала в Америке около пяти лет назад, а значит «фейслифт» ей положен. Вот и «подвели глазки» здоровенному паркетнику.

В салоне практически все осталось по старому, назвать какие-то прям уж явные отличия не получается. Разве что сами комплектации для российского рынка чуть изменились. При сохранении общего богатства опций.