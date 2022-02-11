Мастодонт легкого поведения: тест-драйв обновленного Volkswagen Teramont

У Volkswagen Teramont достаточно сложная судьба на российском рынке. В какой-то момент он даже физически исчез из шоурумов дилеров, хотя о его официальном уходе из России речи не заходило. Но продавался этот большой кроссовер у нас, прямо скажем, не особо активно. В 2020 году его подвергли легкому рестайлингу, а до российского рынка («спасибо» коронавирусу) модель доехала лишь в конце 2021 года. Появление у нас этого здоровяка с длинной кузова более пяти метров явно оказалось «в кассу»: ведь оно пришлось аккурат в разгар дефицита новых авто в России. Соотечественники, судя по данным продаж конца 2021 года, раскупали VW Teramont более чем активно. И это несмотря на то, что машина получила минимальные изменения по сравнению с дорестайлиновой версией.
По большому счету, все обновление кроссовера свелось к появлению новых фар головного света, изменению дизайна радиаторной решетки и бамперов. Как по мне, то даже эти изменения в облике Teramont были не особо нужны. Все у него и так нормально было с внешним видом и без этой «косметики». Но, как говорится — noblesse oblige — положение обязывает: модель уже не новая, дебютировала в Америке около пяти лет назад, а значит «фейслифт» ей положен. Вот и «подвели глазки» здоровенному паркетнику.
В салоне практически все осталось по старому, назвать какие-то прям уж явные отличия не получается. Разве что сами комплектации для российского рынка чуть изменились. При сохранении общего богатства опций.
Что касается технической начинки, то тут вообще никаких изменений: та же платформа MQB, та же полноприводная трансмиссия, тот же 8-ступенчатый айсиновский «автомат» и два знакомых бензиновых двигателя — 2-литровый турбированный мощностью 220 л. с. и атмосферный V6, дефорсированный «под Россию» до 249 л. с. Забавно, но согласно паспортным данным, более слабый 220-сильный мотор разгоняет Volkswagen Teramont «до сотни» за 8,6 секунд, а движок мощностью 249 л. с. — за 9,3. Но это так, к слову.
На самом деле, нюансы динамики кажутся вообще не стоящими внимания, когда имеешь дело с этой машиной. Если в двух словах, то Teramont — самая настоящая «кроссоверная» альтернатива семейному минивену. Просторный внутри семиместный аппарат с достаточно большим клиренсом и полным приводом. На нем вполне можно сунуться туда, куда на том же VW Multivan даже и не подумаешь — из-за опасения оставить на земле бамперы и всякий железный «ливер» из-под брюха машины. Понятно, что Teramont — это не лифтованный внедорожник, и ожидать от него сопоставимых побед на бездорожье просто смешно. Но тем не менее…
Раз уж зашел разговор о проходимости, то надо отметить: месить грязно-снежные сугробы на нечищенных парковках во дворах московских многоэтажек у Teramont получается неплохо. «Внедорожные» режимы трансмиссии ему тут в помощь. Не очень удобно только то, что для отключения ESP (чтобы можно было нормально побуксовать) приходится «залезать» в меню настройки автомобиля сквозь его «мультимедийку».
Она, конечно, красивая и с большим цветным тачскрином. Но тем не менее, просто отдельная физическая кнопка отключения противобуксовочной системы, пристроенная где-нибудь в районе приборки была бы тут более кстати.
А еще в процессе ежедневных парковок выяснилось, что для обычной автомобильной городской жизни по-московски Teramont все-таки великоват. Стандартное стояночное место для него узковато: если сосед приткнулся рядом на чем-то, вроде Toyota Camry или даже Renault Duster, из приоткрытой двери «Терамонта» вам придется уже прямо-таки просачиваться наружу. Да и длинна американского кроссовера во время парковки обязывает к большей осторожности, а также развивает незаурядное чувство габарита. Даже при наличии камер «по кругу»…
Зато рулить на Teramont по улицам мегаполиса — одно удовольствие. С 220-сильным мотором в особенности. Динамика машины, понятное дело, к резкому вождению не располагает. Зато комфорт пассажирам обеспечен. Не совсем американский, надо сказать, комфорт. То есть вы не получите от машины ощущения дивана с рулем и мотором. Тут, скорее, комфорт в европейском его понимании — с собранной подвеской и внятными реакциями на манипуляции рулем. Оно и понятно: перед вами нормальный такой и правильный во всем «Фольксваген».
Хотя и напоминающий порой в городских условиях слона, забравшегося в посудную лавку. Вернее, мастодонта. Ведь в Америке в свое время жили именно эти родственники мамонта.
В заключение нельзя не отметить еще и ценовые параллели Volkswagen Teramont со своим собратом по бренду VW Multivan. Ценники на немецко-американский кроссовер укладываются в диапазон от 4 млн. рублей до 4,8 млн. рублей. Что четко пересекается с прайсом на наиболее доступные комплектации Multivan. Так что не спешите заказывать у автодилера минивен, пока в России продают Teramont.