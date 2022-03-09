Берем количеством: сравнительный тест-драйв Kia Carnival и Hyundai Staria

Путь обеих машин на российский рынок был непрост. В 2015 году Kia не стала представлять нам Carnival третьего поколения. А вот «четвертый» не только привезла, но и наладила крупноузловую сборку.
Что касается Hyundai Staria, то он пришел в Россию, как сменщик хорошо известного минивэна H-1, который выпускали аж с 2007 года. Но этот автомобиль уже не простой, а довольно богато оснащенный, так что со старыми мерками к нему не подступиться.
Чьи формы круче
Hyundai Staria построили на модульной платформе N3, которая подразумевает поперечное расположение силового агрегата, передний или полный привод, а также независимые подвески. У «Карнавала» привод только передний, а еще он чуть компактнее: длина — 5155 мм, против 5253 мм у «Старии». Зато Kia похвастает внушительным дорожным просветов в 182 мм, потому корейцы нарекли его кроссвэном.
Внешне Carnival действительно чем-то смахивает на кроссовер, тем более что делит платформу с новым поколением Sorento. Решетка радиатора «нос тигра» срослась со светодиодной оптикой сложной геометрии, затемненные стойки создают эффект парящей крыши. В общем, дизайн получился монументальным.
Hyundai Staria противопоставляет «Карнавалу» экстерьер космического корабля. Длинная горизонтальная полоска ходовых огней рассекает всю переднюю часть. Ниже, в огромной решетке радиатора, расположены блок-фары, а на корме разместились пиксельные ходовые огни.
«Стария» даже не пытается казаться чем-то иным, нежели минивэн, но это ее и не портит. Такой незаурядной внешности в этом классе не было давно, так что сравнивая две машины, симпатии остаются на стороне «Старии».
Трансформеры
Перед тем, как сесть за руль, заглядываю в салон «Карнавала». Здесь можно увлечься, долго двигая и раскладывая ряды кресел. Скажем, второй ряд перемещается в продольном направлении на 300 мм. А центральное кресло легко превратить в столик, который можно придвинуть к первому ряду и даже развернуть.
Кресла третьего ряда складываются в нишу в полу — это сделано специально для тех, кто любит возить с собой много вещей. Ну, а если убрать сразу оба рядка кресел, то в кузов войдет даже холодильник — объем 4110 литров позволяет без труда перевозить крупные вещи.
Staria по количеству вариантиов трансформации оказывается не хуже. Конечно, в 8-местном варианте багажника хватает только, чтобы положить туда пару небольших сумок, зато у второго и третьего рядов есть салазки, с помощью которых сиденья двигаются на 160 и 300 мм соответственно. Все спинки складываются, так что получается ровная площадка, которую можно превратить, скажем, в полноценное спальное место.
Рабочий класс
Теперь черед сесть за руль и оценить удобство для водителя. Внутри Hyundai Staria правит минимализм. Графическая приборка диагональю 10,25 дюймов словно вырастает из передней панели. Вокруг много подстаканников, ниш и ящичков. Все как в обычном минивэне.
В центре передней панели разместили сенсорный экран, который в старших комплектациях может быть диагональю 10,25 дюймов. Если говорить про кресла, то у них есть довольно редкая опция — вентиляция.
Внутренний мир «Карнавала» — более «легковой», то есть сидишь не по «автобусному», а как в обычном автомобиле, потому симпатий лично у меня он вызывает больше. Да и отделка тут богаче. Настоящий премиум! А чего стоит «бесшовный» панорамный дисплей, состоящий из двух 12,3 дюймовых экранов. Чувствуешь себя почти как в немецком кроссовере.
Двигатель прогресса
Что ж, хватит лирики. Пора отправляться в путь. Завожу 2,2-литровый дизельный мотор «Карнавала» с отдачей 199 сил, поворачиваю шайбу селектора 8-ступенчатого «автомата» и плавно начинаю движение. Машина едет очень комфортно. Дорожную мелочь, конечно же, замечает, но на крупных неровностях не вздрагивает. Рулится «кореец» абсолютно по-легковому, да и раскачкой в виражах не утомляет.
Staria с «дизелем» того же объема, но можностью 177 сил- более степенна, а 8-ступенчатый «автомат» быстро переходит на высшие передачи, помогая экономить топливо. При этом не сдерживает порыв водителя, если тот захочет прожать педаль газа на прямой. Такие настройки неплохо подходят минивэну, на котором никто не будет закладывать крутые виражи. Что касается подвески, то тут «Стария» схожа с «Карнавалом». Ходовая настроена под ровный асфальт, так что на ухабах реакций хотелось бы немного помягче.
Цена вопроса
Базовая цена на Hyundai Staria начинается от 2 999 000 рублей, а Kia Carnival обойдется в 3 044 900 рублей. Цены примерно одинаковы, но как выбрать лучшее предложение? Staria берет великолепный дизайном, а Carnival более богатым салоном и легковой посадкой. А еще за рулем Kia владелец не будет похож на наемного водителя. Что касается трансформации внутреннего мира, то она на высоте у обох конкурентов-соотечественников.
Поэтому, если вам нужен просторный автомобиль с яркой внешностью, то ваш выбор — Staria. Ну а если вы хотите не «автобус», а легковушку для большой семьи, да еще и с высоким дорожным просветом и богатой отделкой салона, стоит обратить внимание на Kia Carnival.