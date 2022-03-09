Берем количеством: сравнительный тест-драйв Kia Carnival и Hyundai Staria

Трансформеры

Перед тем, как сесть за руль, заглядываю в салон «Карнавала». Здесь можно увлечься, долго двигая и раскладывая ряды кресел. Скажем, второй ряд перемещается в продольном направлении на 300 мм. А центральное кресло легко превратить в столик, который можно придвинуть к первому ряду и даже развернуть.

Кресла третьего ряда складываются в нишу в полу — это сделано специально для тех, кто любит возить с собой много вещей. Ну, а если убрать сразу оба рядка кресел, то в кузов войдет даже холодильник — объем 4110 литров позволяет без труда перевозить крупные вещи.

Staria по количеству вариантиов трансформации оказывается не хуже. Конечно, в 8-местном варианте багажника хватает только, чтобы положить туда пару небольших сумок, зато у второго и третьего рядов есть салазки, с помощью которых сиденья двигаются на 160 и 300 мм соответственно. Все спинки складываются, так что получается ровная площадка, которую можно превратить, скажем, в полноценное спальное место.