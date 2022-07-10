Ралли «Шелковый путь−2022»: лидеры начинают и… проигрывают

Об этом мог бы много рассказать один из самых известных российских пилотов и руководитель проекта Международное ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин. На ралли «Дакар» в 2007 году Чагин обгонял соперника и в облаке пыли не заметил здоровенную груду камней на краю дороги. 10-тонный грузовик взлетел в воздух, со всего маху стукнулся об землю, несколько раз перевернулся и лег на бок. Последствия страшные — каркас безопасности смят, кабина жутко помята и сплющена, кузов вообще оторвало. Люди тоже пострадали: штурман Семен Якубов сломал руку, механик Сергей Савостин получил компрессионный перелом позвоночника. Чагин потерял сознание и его не могли сразу вытащить — зажало в кабине. Позднее у него диагностировали тяжелое сотрясение мозга.

Спустя год, в 2008-м, на ралли «Трансориенталь» Владимир Чагин при обгоне насмерть сбил французского мотогонщика Филиппа Тонина. История очень грустная, с тех пор прошло много лет, но она до сих пор на слуху. В общем, уже из этих двух примеров ясно, чем опасен обгон на трассе.

Однако далеко не всегда самому сильному лучше стартовать первым. В ралли-рейдах первый экипаж называют «открывашкой». Да, ему никто не мешает. Но и не помогает! А экипаж должен решить навигационные задачи и взять все точки. Последующие просто едут по накатанным следам. Поэтому иногда тот, кто занял первое место на прологе отказывается ехать первым и стартует, к примеру, вторым. Лидер имеет право выбора. Если перед ним пойдет быстрый экипаж, то и дорогу ему лучше видно, и обгонять, скорее всего, не придется.