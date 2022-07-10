Ралли «Шелковый путь−2022»: лидеры начинают и… проигрывают

Об этом мог бы много рассказать один из самых известных российских пилотов и руководитель проекта Международное ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин. На ралли «Дакар» в 2007 году Чагин обгонял соперника и в облаке пыли не заметил здоровенную груду камней на краю дороги. 10-тонный грузовик взлетел в воздух, со всего маху стукнулся об землю, несколько раз перевернулся и лег на бок. Последствия страшные — каркас безопасности смят, кабина жутко помята и сплющена, кузов вообще оторвало. Люди тоже пострадали: штурман Семен Якубов сломал руку, механик Сергей Савостин получил компрессионный перелом позвоночника. Чагин потерял сознание и его не могли сразу вытащить — зажало в кабине. Позднее у него диагностировали тяжелое сотрясение мозга.
Спустя год, в 2008-м, на ралли «Трансориенталь» Владимир Чагин при обгоне насмерть сбил французского мотогонщика Филиппа Тонина. История очень грустная, с тех пор прошло много лет, но она до сих пор на слуху. В общем, уже из этих двух примеров ясно, чем опасен обгон на трассе.
Однако далеко не всегда самому сильному лучше стартовать первым. В ралли-рейдах первый экипаж называют «открывашкой». Да, ему никто не мешает. Но и не помогает! А экипаж должен решить навигационные задачи и взять все точки. Последующие просто едут по накатанным следам. Поэтому иногда тот, кто занял первое место на прологе отказывается ехать первым и стартует, к примеру, вторым. Лидер имеет право выбора. Если перед ним пойдет быстрый экипаж, то и дорогу ему лучше видно, и обгонять, скорее всего, не придется.
Пролог в Астрахани сделали не просто коротким, а исключительно коротким — всего 4,7 километра! По непонятной причине признанный лидер гонки Владимир Васильев не пришел первым. Лучшим среди прототипов оказался экипаж Андрея Рудского. Среди грузовиков первое место занял Эдуард Николаев. Алексей Черкесов оказался самым быстрым среди мотовездеходов, а Александр Максимов — среди квадроциклистов.
Впрочем, Владимир Васильев не расстроился. На финише он сказал, что мы соскучился по гонкам:
— С такими перерывами можно забыть, как ездить. Здесь были песчаные дорожки. В Чечню едем в первый раз, ничего не знаем и ничего не ожидаем — посмотрим, что получится…
Не выглядела раздосадованной и Анастасия Нифонтова, которой не удалось показать лучшее время среди вездеходов. Анастасия очень серьезно настраивается на ралли:
— Да, я волнуюсь. Я правда волнуюсь. Как девочка, как будто первый раз в первый класс. Пролог в длинном ралли — это, скорее, не гоночная, а тактическая история. И сейчас народ не станет выкладываться в полную силу, а будет ехать так, чтобы какие-то правильные позиции на завтра были. Тем не менее ловишь себя на том, что все равно хочешь ехать быстрее, иногда даже себя где-то притормаживаешь. Сейчас проехали ровненько, хорошо, в принципе без приключений. Надеюсь, что завтра будет уже попроще, волнение основное схлынет и уже такая нормальная работа пойдет…
Сергей Куприянов, выступающий на газомоторном КамАЗе рассказал перед стартом, чтопо сравнению с прошлым годом на его машине стоит принципиально новый мотор, переработанная в сторону увеличения надежности газовая система:
— Все работает четко, как часы. Мы победили небольшую проблемку, которая была на прошлом моторе на постоянном ровном газе и высоких оборотах — двигатель не грелся, но выхлопные газы были очень горячими. Сейчас все отлично, машина на газу работает отлично, с гораздо более высокой динамикой, чем просто на дизеле. Отсутствие постоянного участия в гонках сильно сказывается на нас, тем более, что и машина изменилась. По сути, мы начинаем с самого начала и нужно время, чтобы привыкнуть, вкатиться…
В общем, все настраиваются на серьезную борьбу.
— «Шелковый путь» никогда не бывает простым, рассказал пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Александр Русанов. — Впереди десять дней гонки, 4464 километра, из которых 2786 км — скоростные участки. Понятно, что на таком ралли важно придерживаться верной стратегии. Нужно сберечь машину, поскольку любая авария приводит к катастрофической потере времени. Мы уже много ездили в Астрахани и я полагаю, что этот начальный участок окажется самым сложным. Хотя в Дагестане и в Чечене мы еще не ездили, посмотрим какие сюрпризы нам подготовили. Ясно одно — ралли будет сложным и в большинстве категорий результаты непредсказуемы. За это мы и любим ралли-рейды!..