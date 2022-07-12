Ралли «Шелковый путь−2022»: полмашины и колеса «домиком»

Твердая как камень земля, в ямах и канавах которых похоронили не один спортивный автомобиль. Есть пески. Дождей не выпадало ни капли, так что песочек сыпучий. В таком закопаться — раз плюнуть! Да и температура стала расти: в тени уже 34 градуса. Предстояло пройти 226 километров скоростной трассы и большинство пилотов перед стартом глубокомысленно говорили о том, что «сейчас задача — вкатиться, а машину стоит беречь». Как бы не так! Все ломанулись, как мустанги, почуявшие запах кобылы в сладкую пору весеннего гона! И начались неизбежные потери.

Первым стартовал экипаж Андрея Рудского и Андрея Рудницкого, в народе их называют «Руди-Руди». Стартовали эффектно, но хватило парней не надолго. Прототип G-Force BARS начал барахлить сразу же с первых километров — неполадки трансмиссии. Рудской несколько раз останавливался, затем у машины поломался привод. Соваться на моноприводном G-Force BARS в пески — чистое самоубийство. В общем, пески объехали, не взяли кучу точек, заработали штрафное время и в результате показали четвертый результат, отстав от лидера на два часа. С точки зрения ралли-рейдов ситуация не столь критичная — можно наверстать.

— И у нас были сложности, — рассказал пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко. — Влетели в яму, оторвали передний мост. Но надо отметить, что у нашей спортивной «Газели NEXT» очень большой запас прочности. Даже с такой поломкой смогли пройти всю трассу своим ходом и успешно финишировали. Сейчас наши механики работают с машиной. Завтра снова в бой!..