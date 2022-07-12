Ралли «Шелковый путь−2022»: полмашины и колеса «домиком»

Твердая как камень земля, в ямах и канавах которых похоронили не один спортивный автомобиль. Есть пески. Дождей не выпадало ни капли, так что песочек сыпучий. В таком закопаться — раз плюнуть! Да и температура стала расти: в тени уже 34 градуса. Предстояло пройти 226 километров скоростной трассы и большинство пилотов перед стартом глубокомысленно говорили о том, что «сейчас задача — вкатиться, а машину стоит беречь». Как бы не так! Все ломанулись, как мустанги, почуявшие запах кобылы в сладкую пору весеннего гона! И начались неизбежные потери.
Первым стартовал экипаж Андрея Рудского и Андрея Рудницкого, в народе их называют «Руди-Руди». Стартовали эффектно, но хватило парней не надолго. Прототип G-Force BARS начал барахлить сразу же с первых километров — неполадки трансмиссии. Рудской несколько раз останавливался, затем у машины поломался привод. Соваться на моноприводном G-Force BARS в пески — чистое самоубийство. В общем, пески объехали, не взяли кучу точек, заработали штрафное время и в результате показали четвертый результат, отстав от лидера на два часа. С точки зрения ралли-рейдов ситуация не столь критичная — можно наверстать.
— И у нас были сложности, — рассказал пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко. — Влетели в яму, оторвали передний мост. Но надо отметить, что у нашей спортивной «Газели NEXT» очень большой запас прочности. Даже с такой поломкой смогли пройти всю трассу своим ходом и успешно финишировали. Сейчас наши механики работают с машиной. Завтра снова в бой!..
Лучший результат показал явный фаворит ралли Владимир Васильев, и это несмотря на очень серьезные поломки! Настроение на финише у пилота было отличное.
— Что для меня скорость? Сам не знаю, — говорит Владимир Васильев. — Один раз попробуешь — и все, уже не отнять. Хочется ехать всебыстрее и быстрее. Сегодня нам дали нормальный спецучасток. Очень жесткий. Всю дорогу было «яма 2—3, 2—3». Мы приехали и привезли только полмашины — без одного привода, без 5-й и 6-й передач. Наверное, слишком быстро ехали по такой дороге. Но удовольствие все равно получили…
В категории грузовиков проблем тоже хватало. Экипажи Эдуарда Николаева и Андрея Каргинова заблудились и потеряли время.
— Спецучасток отличный, но назвать это солончаками — громко сказано, — отметил Эдуард Николаев. Они больше жесткие, скоростные, никакой угрозы не несли. Сегодня очень интересная трасса, ее можно назвать нейтральной. Есть быстрые участки, есть сильное бездорожье, где физически непросто — видите, какие мы мокрые? Сегодня пришлось поработать. Но главное — навигация. К сожалению, мы потеряли время где-то в середине дистанции. После выхода из песков неправильно взяли курс и уехали прилично — где-то 4 км в сторону. Тем не менее, это первый день, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Как мы всегда говорим, от штурмана зависит очень многое. Сегодняшний день — тому пример. Женя немного расстроен, но мы с Богданом его поддержали. Все будет нормально, все еще впереди!..
Газовый КамАЗ Сергея Куприянова то ли сломался, то ли ввалился в яму — когда приехал на финиш, то колеса стояли домиком. А у Дмитрия Сотникова отвалился карданный вал. В общем, без потерь ни один КамАЗ на финиш не пришел. Два экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» прибыли к финишу с пробитыми задними колесами. Причем Алексей Вишневский последние 40 км ехал с лопнувшей рессорой. О скорости в этом случае не стоит и вспоминать. Лучший результат среди грузовиков показал экипаж Сергея Вязовича.
— Все три грузовика «Садко NEXT» успешно прошли трассу и финишировали, — рассказал руководитель грузового направления команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. — На наши машины смотрят потенциальные покупатели, поскольку все спортивные автомобили ГАЗ собраны из стандартных узлов и агрегатов. Грузовики демонстрируют высочайшую надежность на спортивной трассе, так же они себя проявляют и в обычной — гражданской — жизни…
Теперь экипажам предстоит преодолеть 323 км, а общий пробег с лиазонами приближается к 400 км. Испытание серьезное. Все ли придут к финишу?