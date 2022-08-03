Интересный вызов, на который пойдет не каждый: интервью с пилотом

Вы дважды участвовали в ралли. Будут ли заезды в этом году? ­

—­ Да, в этом году мы участвовали в марафоне «Шелковый Путь», который проходил с 6 по 16 июля по территории России. Я также выступал за команду ГАЗ Рейд Спорт.

Почему в прошлом году вы не дошли до финальной точки ралли и снялись с 3 этапа заезда?

— Да, в прошлом году после 2 этапа на учебном сервисе мы обнаружили, что у нас течет топливный бак и в полевых условиях его не отремонтировать. Был риск возгорания, по соображениям безопасности мы снялись с дистанции, что для нас, естественно, было очень сложным решением.

Что самое сложное длинных ралли и с какими трудностями вы сталкиваетесь с дороге?

— Самое сложное это растянуть ресурс автомобиля и силы своего организма на всю дистанцию, выбрать оптимальный темп между скоростью и надежностью, добраться до финиша. Физически это не так уж просто: 2 недели целый день быть в дороге, а вечером ложиться отдыхать в полевых условиях. И это такой интересный вызов, на который пойдет не каждый. Как-то раз был долгий заезд в плохую погоду и приходилось постоянно останавливаться из-за того, что машина покрывалась слоем грязи. В такие поездки я всегда беру с собой мойку высокого давления, она отлично помогает за считанные секунды очистить стекло и стенки авто. У меня, кстати, аккумуляторная мойка Greenworks, очень ей доволен и зарядки надолго хватает.