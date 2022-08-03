Интересный вызов, на который пойдет не каждый: интервью с пилотом

Чемпион России по ралли Евгений Суховенко расскажет о своей рутине гонщика, планах на предстоящие сезоны, поделится, что именно должен возить с собой в багажнике каждый уважающий себя автомобилист, и с какими трудностями сталкивается спортсмен в дороге.
Максим Строкер

Вы дважды участвовали в ралли. Будут ли заезды в этом году? ­

—­ Да, в этом году мы участвовали в марафоне «Шелковый Путь», который проходил с 6 по 16 июля по территории России. Я также выступал за команду ГАЗ Рейд Спорт.

Почему в прошлом году вы не дошли до финальной точки ралли и снялись с 3 этапа заезда?

— Да, в прошлом году после 2 этапа на учебном сервисе мы обнаружили, что у нас течет топливный бак и в полевых условиях его не отремонтировать. Был риск возгорания, по соображениям безопасности мы снялись с дистанции, что для нас, естественно, было очень сложным решением.

Что самое сложное длинных ралли и с какими трудностями вы сталкиваетесь с дороге?

— Самое сложное это растянуть ресурс автомобиля и силы своего организма на всю дистанцию, выбрать оптимальный темп между скоростью и надежностью, добраться до финиша. Физически это не так уж просто: 2 недели целый день быть в дороге, а вечером ложиться отдыхать в полевых условиях. И это такой интересный вызов, на который пойдет не каждый. Как-то раз был долгий заезд в плохую погоду и приходилось постоянно останавливаться из-за того, что машина покрывалась слоем грязи. В такие поездки я всегда беру с собой мойку высокого давления, она отлично помогает за считанные секунды очистить стекло и стенки авто. У меня, кстати, аккумуляторная мойка Greenworks, очень ей доволен и зарядки надолго хватает.

Помогаете ли вы механику в ремонте во время звезда, должны ли вы разбираться в ремонте автомобиля?

— Непосредственно во время заезда у нас механика нет. Он присутствует только в грузовиках, ездят у нас пилоты и штурман. И в случае возникновения каких-либо проблем, мы справляемся вдвоем.

Какие самые необходимые вещи вы берете с собой на заезд?

— Я всегда с собой беру лыжные очки, в случае, если вывалиться лобовое стекло. Также телефон, раскладной нож, фонарик, обязательно аккумуляторным, и запас воды и еды, если марафон ожидается долгий.

Что должно быть в багажнике автомобиля не только на ралли, но и в повседневной жизни?

— Конечно же, это аптечка, огнетушитель, запаска, баллонный ключ, буксировочный трос. Для меня своего рода «мастхэв» — это гайковерт и компрессор, потому что во время заезда механика с нами нет, а устройства помогают справиться со многими задачами, в выборе инструментов я стараюсь не изменять своим привычкам и также выбираю бренд Greenworks, который отлично выручает меня не только в профессиональной деятельности, но и бытовых вопросах, а хорошему автомобилисту всегда нужно быть готовым к экстренным ситуациям.

Расскажите про ваше сотрудничество с ГАЗ Рейд Спорт?

— В команде я оказался в конце 2017 года, меня пригласили на 1 гонку. Они искали тогда молодых пилотов, которые ездят ралли. Мы проехали в качестве пробной гонки этап кубка России, выиграли его и таким образом я остался в команде.

Чем вы занимаетесь, помимо ралли? У вас есть какое-нибудь увлечение, кроме спорта или он вся ваша жизнь?

— Помимо ралли, я работаю в компании, которая занимается сельхозтехникой и запчастями к ней, руковожу определенным блоком в этой компании. Спорт всей жизни — это ралли, в который я пришёл после картинга, когда ещё был совсем юным и сформировался как пилот, достиг основных своих титулов. Но сейчас на ралли не езжу, но я надеюсь, что я вернусь в этот вид спорта. Помимо этого, я езжу на мотоцикле на любительские гонки.

Какие у вас планы, кроме «Шелкового пути»?

- Да, помимо «Шелкового пути» я бы очень хотел выехать ещё на какой-либо трек-день или любительскую гонку на треках России. Очень хотелось бы пройти какую-нибудь раллийную гонку, но пока ещё не знаю где и когда. Все будет зависеть от того, смогу ли я найти партнёров, которые меня поддержат в этом.

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3 августа 2022
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