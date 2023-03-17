«Байкальская миля−2023»: почему «Валдай 4х4» не смог найти себе соперников

Автомобили стали соревноваться на скорость фактически сразу после создания самодвижущихся экипажей. Состязаний много и все они очень разные. Пожалуй, одно из самых известных мест — высохшее озеро Бонневиль в штате Юта (США).
О том, чтобы создать «российский Бонневиль» задумывались уже давно. И в 2019 году прошла первая «Байкальская миля» — скоростные гонки на льду Байкала (длина дистанции — 1642 м, что соответствует самой глубокой точке озера). И с тех пор фестиваль проходит в Баргузинском заливе рядом с бурятским селом Максимиха. Добираются до него разными способами. Одни грузят технику на автовозы, другие используют ж/д транспорт и разгружаются в Улан-Уде. Но есть и такие, кто едет сюда своим ходом. В 2023 году на Байкал прибыло 90 пилотов, 41 команда и более 60 единиц самой разной техники.
Здесь выступают самоделки и серийные машины, мотоциклы, снегоходы, аэролодки, вертолеты, моноколеса и т. д. Поэтому предусмотрено множество различных классификаций. Машины делятся по объему двигателя, классу топлива, категории, типу кузова. Мотоциклы — так же по объему и типу двигателя, рамы и т. д. Каждое транспортное средство идентифицируется по буквенной аббревиатуре. Если есть соперник, то соревнуется с ним. А ежели соперника не нашлось — то с секундомером.
– Мы привезли четыре машины, — говорит руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Спортивная «Газель NN» выступает в разряде подготовленного легкого коммерческого транспорта (категория GDM-LCV) с наддувным дизельным двигателем объемом до 3 л. Эта машина — с мотором Cummins 2.8, 200 л. с. Спортивный «Садко NEXT» идет в категории LDTV — среднетоннажный полноприводный грузовик с объемом двигателя до 5 л. И, наконец, две заводские новинки: «Валдай NEXT» едет в зачете среднетоннажных грузовиков бескапотной компановки с объемом двигателя до 4,5 л (дизель, наддув), а «Соболь NN» — в разряде вэнов и небольших фургонов с двигателем до 3 л. Замечу, что мы выставляем здесь абсолютно серийный «Соболь NN» и он уже вызвал большой практический интерес у участников, как одно из лучших предложений в своем классе…
Интересен список команд. Тут есть и серьезные, и те, кто приехал отдохнуть, на других посмотреть и себя показать. Например, команда из Улан-Уде под названием «Телега старая, колеса гнутые…» (да, именно так и звучит название, с многоточием!) привезла автомобиль Toyota Sprinter Trueno AE86, который смогли разогнать до 180 км/ч. Московская команда Old School гонялась на классике: ВАЗ−21013 показал 171,3 км/ч, ВАЗ 2107 — 170,2 км/ч. Разумеется, есть и настоящие олтаймеры. Команда «RM Rail Абаканвагонмаш» удивила «Москвичом 408» (152,2 км/ч) и очень редкой «Волгой М21» с мотором от «Чайки», которая продемонстрировала 156,3 км/ч!
– На «Байкальской миле» мы впервые показали «Валдай 4х4», — рассказал руководитель спортивного отделения Горьковского автозавода Михаил Шкляев. — Эта машина — сборная конструкция, в которой ГАЗ использует оптимальные решения всего модельного ряда. Так, рама, передний мост и передняя рессорная подвеска взяты у полноприводной «Газели». Задний мост вместе с пневматической подвеской — от «Газель City». На мостах установили проставки под 19,5-дюймовые колеса. Двигатель — ЯМЗ−534 (310 л. с. и 1080 Нм) от спортивного «Садко». В паре с ним используется коробка передач от ПАЗа. Сам мотор не под кабиной, а смещен к центру машины для лучшей развесовки.
Кстати, именно кабина и есть тот единственный элемент, который для «Валдая4х4» позаимствовали действительно у «Валдая». Спортивный кузов — оригинальный. У меня часто спрашивают, что же в этой машине действительно от ГАЗа? Отвечаю: все! Гоночный «Валдай 4х4» полностью собран из узлов и агрегатов, уже применяемых на серийных автомобилях! На дистанции в одну милю я разогнал автомобиль до 143,5 км/ч. А на трассе дрэг-рейсинга на ⅛ мили у нас было мало соперников. «Валдай» отлично стартует и практически всегда приходил первым к финишу. Уговаривал участников соревноваться, но никто не захотел!..
В абсолютном зачете основными соперниками стали три команды: «Теслакарсбай» из Минска на Tesla Model S Plaid, «Падонки инжиниринг» (они же «пАдонки Мира») на очень интересном аппарате, оснащенном реактивным двигателем от ЯК40 и команда из Владивостока StealthPCM на Toyota Mark II. Последняя и стала чемпионом «байкальской мили−2023».