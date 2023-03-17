«Байкальская миля−2023»: почему «Валдай 4х4» не смог найти себе соперников

Автомобили стали соревноваться на скорость фактически сразу после создания самодвижущихся экипажей. Состязаний много и все они очень разные. Пожалуй, одно из самых известных мест — высохшее озеро Бонневиль в штате Юта (США).

О том, чтобы создать «российский Бонневиль» задумывались уже давно. И в 2019 году прошла первая «Байкальская миля» — скоростные гонки на льду Байкала (длина дистанции — 1642 м, что соответствует самой глубокой точке озера). И с тех пор фестиваль проходит в Баргузинском заливе рядом с бурятским селом Максимиха. Добираются до него разными способами. Одни грузят технику на автовозы, другие используют ж/д транспорт и разгружаются в Улан-Уде. Но есть и такие, кто едет сюда своим ходом. В 2023 году на Байкал прибыло 90 пилотов, 41 команда и более 60 единиц самой разной техники.

Здесь выступают самоделки и серийные машины, мотоциклы, снегоходы, аэролодки, вертолеты, моноколеса и т. д. Поэтому предусмотрено множество различных классификаций. Машины делятся по объему двигателя, классу топлива, категории, типу кузова. Мотоциклы — так же по объему и типу двигателя, рамы и т. д. Каждое транспортное средство идентифицируется по буквенной аббревиатуре. Если есть соперник, то соревнуется с ним. А ежели соперника не нашлось — то с секундомером.