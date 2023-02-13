Ралли-рейд «Северный лес−2023»: ваша карта бита

В большинстве своем нынешняя трасса — узкая дорога, расчищенная в снегу. А потому в явном преимуществе оказались багги — юркие и компактные машины с гигантскими ходами подвески чувствовали себя в этих условиях как рыба в воде. Владимир Васильев уже не претендовал на победу и за первенство в абсолюте вели борьбу экипаж

Дмитрий Мордкович/Ивана Безденежных — молодой перспективный экипаж, бронзовый призер Чемпионата России по ралли-рейдам, участник марафона «Шелковый путь 2022» и экипаж Сергея Карякина/Антона Власюка — опытнейшие спортсмены, серебряные призеры марафона «Дакар−2020» в зачете Т3, многократные участники и призеры международных гонок. На старте третьего дня разница между ними составляла всего три минуты! Карякин пытался догнать, немного отыграл, но этого не хватило и экипаж Дмитрия Мордковича стал первым как в абсолюте, так в категории Т3.

– Зачетные секции финального дня были очень интересными, дороги прекрасные, — комментирует гонку победитель ралли Дмитрий Мордкович. — Трасса разноплановая: где-то снег и хорошее сцепление, где-то очень скользко, много ходовых разноуровневых отрезков, напоминающих карельские дорожки. Мы выиграли, поскольку многое сделали для такого результата: долго тренировались, подготовили новую машину. И получился некий «коктейль успеха»: команда, штурман, тренеры!..