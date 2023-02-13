Ралли-рейд «Северный лес−2023»: ваша карта бита

В большинстве своем нынешняя трасса — узкая дорога, расчищенная в снегу. А потому в явном преимуществе оказались багги — юркие и компактные машины с гигантскими ходами подвески чувствовали себя в этих условиях как рыба в воде. Владимир Васильев уже не претендовал на победу и за первенство в абсолюте вели борьбу экипаж
Дмитрий Мордкович/Ивана Безденежных — молодой перспективный экипаж, бронзовый призер Чемпионата России по ралли-рейдам, участник марафона «Шелковый путь 2022» и экипаж Сергея Карякина/Антона Власюка — опытнейшие спортсмены, серебряные призеры марафона «Дакар−2020» в зачете Т3, многократные участники и призеры международных гонок. На старте третьего дня разница между ними составляла всего три минуты! Карякин пытался догнать, немного отыграл, но этого не хватило и экипаж Дмитрия Мордковича стал первым как в абсолюте, так в категории Т3.
– Зачетные секции финального дня были очень интересными, дороги прекрасные, — комментирует гонку победитель ралли Дмитрий Мордкович. — Трасса разноплановая: где-то снег и хорошее сцепление, где-то очень скользко, много ходовых разноуровневых отрезков, напоминающих карельские дорожки. Мы выиграли, поскольку многое сделали для такого результата: долго тренировались, подготовили новую машину. И получился некий «коктейль успеха»: команда, штурман, тренеры!..
Победители получили еще один приз: экипажу вручили сертификат на участие в ралли «Шелковый путь−2023», которое пройдет 6—15 июля по маршруту Казань–Москва через 13 субъектов РФ. Владимир Васильев лидировал на шести из девяти участков(!) участков, но не победил. А занявший второе место Сергей Карякин не унывал:
– «Северный лес−2023» оставил самые положительные впечатления. Очень круто, что у нас есть такие ралли. Спасибо соперникам за очень серьезную конкуренцию: испытал искреннее удовольствие от борьбы. По результатам у нас «серебро». Заслуженно и приятно!..
Была интрига в зачете автомобилей класса Т2 «Продакшн», в котором участвовало шесть сильных экипажей. В финальный день лишь 14 секунд разделяло Антона Мельникова/Антона Николаева и Андрея Сушенцова/Александра Щанова. В минуте от лидеров был и экипаж Андрея и Антона Динабургов. Исход борьбы решили финальные километры. Динабурги вцепились мертвой хваткой и смогли вырвать второе место у Сушенцова. А в категории «Рейд спорт» первое место завоевал экипаж Константина Иванова и Александра Горькова на Toyota LC 200.
– Баха «Северный лес−2023» завершена, — подвел итоги гонки руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — У нас в активе второе место в категории Т1 и седьмое в абсолюте. Такого результата добился экипаж Александра Русанова и Алексея Мальцева. Парни шли очень хорошо, причем в не самых простых условиях: расчищенные в снегу дорожки узковаты для спортивных «ГазельNN». Дабы не терять ход, приходилось на скорости опираться на снежно-ледовый бруствер и «нырять» в повороты. Со стороны выглядит страшно. Но это высочайший уровень пилотирования!
– Второй экипаж — Алексей Игнатов/Евгений Павлов — выступал на новой спортивной машине с двигателем Cummins 2.8 ISF Euro−6, — продолжает г-н Субботин. — Первый выход на серьезное спортивное соревнование. С нами приехал инженер-дизелист и на тестовых заездах вроде нашли оптимальные настройки. Хорошо откатали пролог. Но на второй день начались проблемы с турбиной, которая не выдерживала запредельных спортивных нагрузок. В результате поломок наш экипаж — явный лидер в классе «Рейд-спорт» — откатился назад и не мог претендовать на призовые места.
Работа с двигателем продолжалась — и днем, и ночью. Но даже в финальный день гонки не удалось достичь идеального результата — пилоту нельзя было дать полный газ. В результате на очень сложной трассе Алексей Игнатов следил не только за дорогой, но и все время отслеживал показания приборов и в соответствии с ними определял оптимальный режим движения. На третий день пришли в середине турнирной таблицы. И итоге — четвертые в своей группе. Да, результат не ахти, ведь мы привыкли к победам. Но получили новый опыт и этот новый мотор одолеем — изучим, разберем, настроим и перенастроим. И добьемся результата!
Следующий этап чемпионата пройдет в апреле в Астрахани — «Золото Кагана». Эта гонка считается самой сложной — пески и крайне тяжелые, жесткие маршруты. Так что сегодня отдыхаем, а уже завтра приступаем к работе и начинаем готовиться к Астрахани. Нужно очень много сделать…