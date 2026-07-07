Формула продвижения: сможет ли BYD сделать себе рекламу через главные автогонки мира

Автомобильный спорт — это витрина. Здесь компании тестируют свои лучшие технологии и тем самым повышают доверие клиентов. Впрочем, чтобы преуспеть на арене высоких скоростей, нужно запастись недюжинным терпением и финансами. И вот руководство BYD, похоже, решило, что компания готова и пора бросать перчатку конкурентам, которые с автогонками на «ты» давно и успешно. Портал «АвтоВзгляд» не уверен, осознают ли китайцы, с чем им придется столкнуться на тернистом пути к вершинам «Формулы-1».

У Китая в принципе весьма странные взаимоотношения с мировым спортом. Например, раз уж сейчас в самом разгаре мундиаль, возьмем футбол — в самой популярной игре с мячом на планете сборная КНР ровным счетом полный ноль, несмотря на всяческие старания это исправить. Понятно, что не попадать раз из раза на главное футбольное событие четырехлетия досадно, но в то же время далеко не смертельно. Зато отсутствовать на стартовой решетке Гран-при «Формулы-1» действительно непозволительно — и вот почему.

Если суть футбола строится на массовости, доступности и социальной значимости, то «Большие Призы» — история про дорого-богато. «Королевские гонки» могут позволить крупно заработать, но это не факт. А вот потратиться до последнего — запросто. Однако как тогда быть с поговоркой «кто не рискует, тот не пьет шампанского»?

В высших эшелонах руководства BYD готовы, кажется, пробовать идти в главную гоночную серию мира, причем в самое ближайшее время. С финансовой точки зрения, и это совершенно очевидно, неразумно тратить столько денег на сферу, в которой почти ничего не смыслишь. Столько — это сколько?

Если говорить о сценарии с приобретением одной из действующих команд, то в среднем нужно готовить 3,5 миллиарда долларов. К тому же никто не отменяет взнос новичка — в 2025 году, когда приходил Cadillac, его размер составлял 600 миллионов в американской валюте. Прибавьте сюда вложения в инфраструктуру, особенно в аэродинамическую трубу, и размер трат улетит вообще в космос.

Тем не менее, даже вкладываясь по полной программе, нельзя быть уверенными в неминуемой победе. Взять хотя бы базу «конюшни» Aston Martin в Сильверстоуне, где магнат Лоуренс Стролл возвел абсолютный максимум необходимого для создания идеальных гоночных болидов, а в этом сезоне команда набрала пока всего одно очко — да и оно досталось не без везения.

Вдобавок следует помнить: в «Формулу-1» тебя легко могут попросту не пустить, и никакие бюджеты не спасут. Дело в том, что в этих гонках есть «общак», деньги из которого делятся между командами каждый раз после завершения сезона. И чем больше новых команд будет, тем меньше каждая из ныне уже существующих получит.

Самым оптимальным вариантом захода BYD в F1 выглядит спонсорство. Китайский автоконцерн потенциально мог бы поддерживать «конюшню» средней руки, чтобы использовать этот мощный инструмент маркетинга для ассоциирования себя с динамикой, скоростью и престижем. Создание же гоночного коллектива с нуля, как еще один вариант, даже представить себе трудно — набрать разом столько умов, способных с первой попытки построить более-менее конкурентоспособную технику, представляется мало реализуемой задачей.

Куда перспективнее смотрится вариант с заездами на выносливость. В чемпионате мира по марафонским гонкам прямо сейчас закрывается заводской проект Alpine, так что, если подсуетиться, реально успеть за относительно недорого, тем более в сравнении с F1, приобрести вполне боеспособную дружину. Там при нынешнем регламенте главными в пелотоне являются гиперкары, и такая техника даже лучше подходит для продвижения дорожных моделей, чем заоблачные болиды с открытыми колесами из «Ф-1».

Появление бренда BYD в большом автоспорте — дело почти решенное. Осталось только понять, когда, где и в каком качестве. Мировой автоспорт в его нынешнем виде как нельзя лучше подходит таким игрокам, как BYD, чья основная специализация касается электрических и гибридных авто. Роль двигателей внутреннего сгорания сейчас сильно уменьшилась почти во всех крупных чемпионатах — начиная с классического ралли и заканчивая той же «Формулой-1». Вывод очевиден: современные автогонки и BYD идеально совместимы.