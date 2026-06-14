С чего начинаются гонки: коллекция Карлоса Сайнса от первого Golf GTI до редчайших Ferrari

Интерес фанатов «Формулы-1» к Гран-при Барселоны и Каталонии вполне понятен: внимание, в частности, приковано не только к болиду Williams FW48 и выступлениям Карлоса Сайнса. Любопытство вызывает и сам гонщик — он один из самых точных и стабильных пилотов современной F1. В паддоке о нем часто говорят как о человеке, который действительно живет автомобилями, а не просто управляет ими по контракту. Поэтому портал «АвтоВзгляд» не мог отказать себе в удовольствии заглянуть в личный гараж звезды.

Тем более, что его коллекция автомобилей стала отражением характера. Перед нами очень личная история про вкус и любовь к «старой школе» суперкаров. Сам гонщик не раз говорил, что воспринимает редкие автомобили как «эмоциональные активы». По его мнению, лимитированные модели со временем становятся только ценнее — и финансово, и эмоционально.

ПОДАРОК РОДИТЕЛЕЙ: VOLKSWAGEN GOLF GTI

В начале карьеры Сайнс ездил по Мадриду на обычном VW Golf GTI, который ему подарили родители. Он стал его первым автомобилем. Тогда это был просто компактный и практичный хетчбэк с 2-литровым турбодвигателем и отличной управляемостью. А сегодня в гараже гонщика стоят суперкары за десятки миллионов рублей. Но тот Golf до сих пор остаtтся в его коллекции как символ памяти и напоминание о том, с чего всt начиналось.

Любопытно, что портал «АвтоВзгляд» легко нашел на ресурсе «Авито Авто» множество Volkswagen Golf GTI разных поколений, например, Volkswagen Golf GTI 2.0 MT 2012 года выпуска. Стоимость — 1,3 миллиона рублей. Белый хетчбэк с механической коробкой передач выставлен на продажу в Москве. Под капотом 2-литровый турбодвигатель мощностью 230 лошадиных сил.

Фото Ferrari

КУПЛЕНО НА СВОИ: FERRARI 812 COMPETIZIONE

Для него эта машина стала не просто частью коллекции, а символом важного этапа: перехода от начинающегопилота к профессиональному гонщику. Теперь он сам может позволить себе автомобиль мечты. После Volkswagen Golf GTI он пересел сразу в один из самых редких Ferrari современности.

К конфигурации машины Сайнс подошел почти одержимо. Он провел целый день в Ferrari Tailor Made, чтобы собрать автомобиль под себя. Именно тогда появился его фирменный стиль: сдержанный темный оттенок кузова, красные акценты и аккуратные персональные элементы.

На карбоновых порогах выгравировано Smooth Operator — отсылка к песне, которая стала его неофициальным символом после первой победы в «Формуле-1». В салоне спрятан номер 55 и небольшой символ красного перца чили — отсылка к его детскому прозвищу Little Chilli.

Но главное в 812 Competizione — это двигатель V12 объемом 6,5 литра. Он крутится почти до 9500 оборотов в минуту. Сегодня такие моторы становятся редкостью, а машины с ними воспринимаются как исчезающий вид суперкаров из Маранелло. В нем нет турбин и гибридных систем. Неудивительно, что многие коллекционеры уже называют ее последней настоящей Ferrari «старой школы».

В качестве аналога на нашей самой популярной интернет-доске объявлений представлен Ferrari 812 Superfast 6.5 AMT, 2019 года выпуска стоимостью 27,5 млн рублей. Черный заднеприводный суперкар с роботизированной коробкой передач выставлен на продажу в Москве. Автомобиль оснащен 6,5-литровым двигателем V12, который ближе всего по характеру к 812 Competizione, но без лимитированного статуса и трековой направленности.

Фото Ferrari

ОЧЕНЬ ОСОБЕННАЯ: FERRARI DAYTONA SP3

Ferrari Daytona SP3 входит в серию Icona — линейку, в которой производитель переосмысляет свои легендарные модели 1960-х через современный дизайн и инженерную философию. Вдохновением для SP3 стали гоночные прототипы эпохи, когда Ferrari доминировала в Ле-Мане.

Машина выглядит как современная интерпретация классической гоночной эстетики. Такие Ferrari не покупаются как обычные суперкары: бренд сам формирует круг владельцев. Для Карлоса Сайнса эта модель становится частью его статуса внутри мира «Феррари» и уровня коллекционного владения маркой.

У Сайнса Daytona SP3 выполнена в его привычном стиле: матовый темно-серый кузов, красные акценты и личные детали, которые делают машину более «своей». Так она перестает быть не просто дорогой Ferrari из коллекции. Под капотом суперкара стоит V12 без турбин и гибридных систем. Ferrari сознательно сохраняет чистую механику ради эмоций: высоких оборотов, фирменного звука и ощущения классической школы бренда.

Ferrari Daytona SP3 в России не продается ни в каком виде нет, и прямого аналога для этой модели на открытом рынке фактически тоже не существует. Коллекционные Ferrari серии Icona выпускаются крайне ограниченным тиражом и чаще остаются внутри частных коллекций.

CЕКРЕТНАЯ ПРОГРАММА: FERRARI SF90 XX SPIDER

Ferrari SF90 XX Spider — дорожная версия закрытой трековой программы Ferrari XX. Раньше она была доступна только для ультра-эксклюзивных клиентов и гиперкаров вроде FXX-K, не предназначенных для обычных дорог.

Фото Ferrari

SF90 XX Spider стал первым случаем, когда философия XX-серии была перенесена в дорожный кабриолет. В нем приоритет отдан аэродинамике, прижимной силе и трековой эффективности. Даже фиксированное заднее антикрыло здесь выглядит как шаг в сторону чисто гоночной инженерии, что для дорожных Ferrari долго считалось нетипичным решением.

Для Карлоса Сайнса SF90 XX Spider выглядит особенно контрастно на фоне его привычной коллекции с более классическим для Ferrari моторами. На этом фоне суперкар выглядит как более современная, технологичная и близкая к гоночному миру. В этом и есть его особенность: эта модель, которая ощущается не как продолжение традиции, а как шаг в сторону будущего бренда.

На нашем рынке представлен аналог из столицы — Ferrari SF90 Stradale — полноприводный гибрид в темно-синем цвете стоимостью 32 млн рублей. Под капотом — 4-литровый двигатель внутреннего сгорания, развивающий 780 л.с., который работает в тандеме с тремя электромоторами суммарной мощностью 220 л.с.

ОБЫЧНАЯ МАШИНА ГОНЩИКА: FERRARI PUROSANGUE

Ferrari Purosangue является, по сути, самым «обычным» автомобилем в гараже Карлоса Сайнса: именно он чаще всего появляется в его повседневной жизни.

Purosangue стал первым SUV в истории бренда, и только сам факт его появления когда-то считался почти невозможным. Энцо Феррари еще при жизни был категоричен насчет таких машин. Но сегодня это уже реальность: полноценный Ferrari, который можно использовать каждый день.

У Сайнса Purosangue выполняет максимально понятную роль — это машина для обычных поездок, дел и города. На фоне его более экстремальных и редких моделей бренда именно она становится самым используемым автомобилем в коллекции. При этом даже «повседневная» версия остается Ferrari: двигатель V12, 6,5 л, без турбин и гибридных систем, с характерной тягой и звуком, которые остаются частью идентичности бренда.

Фото McLaren

БРИТАНСКИЙ СЛЕД: McLAREN 720S

Карлос Сайнс получил эту машину в годы, когда выступал за McLaren (2019-2020). По командной традиции гонщикам часто предоставляют автомобили бренда: многие пилоты потом расстаются с этими машинами по истечению контракта, а Сайнс свою оставил.

Модель занимает важное место в истории британской марки. Это один из ключевых суперкаров второго поколения линейки Super Series. Его дизайн с характерными «глазами» и дверями-«крыльями» стал узнаваемым символом новой эпохи.

Именно 720S часто называют машиной, которая сильнее всего изменила восприятие бренда у широкой публики. После нее McLaren начали воспринимать не только как гоночную школу, но и как производителя суперкаров, с которыми можно жить каждый день, а не только гонять по треку.

Хотите соответствовать? В Москве на продажу пвыставлен McLaren 720S 4.0 AMT 2022 года выпуска стоимостью 26,2 млн рублей. Это серый суперкар с 4-литровым V8 с двойным турбонаддувом и роботизированной коробкой передач.