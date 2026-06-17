Обидный подиум: почему LADA Sport ROSNEFT упустила шанс на первую в сезоне победу

Гоночный сезон набирает обороты. В минувшие выходные в Казани прошел второй этап чемпионата России в классе SMP TCR Russia — топовой категории, где выступают сильнейшие команды и лучшие гонщики страны. Для заводской команды АВТОВАЗа — LADA Sport ROSNEFT, которую поддерживает портал «АвтоВзгляд», этот этап особенный — почти домашний. Поэтому вдвойне приятно, что именно в прошлый уик-энд коллектив добился прорыва в работе с новой машиной: гоночная Vesta едва не одержала свою первую победу.

Главными героями чемпионата России пока остаются столичный коллектив SMP Racing и казанский TAIF Motorsport. В теории, преимущество у первых: чего стоит присутствие в составе Александра Смоляра, еще несколько лет назад в юниорских соревнованиях на равных сражавшегося со звездами «Формулы 1». В реальности же ситуация на трассе второй этап подряд складывается в пользу команды TAIF. Причем не ее лидера, многократного чемпиона страны Дмитрия Брагина, а 21-летнего Максима Солдатова, который проводит в топовом классе первый полный сезон.

В Казани SMP Racing наглядно продемонстрировала свой потенциал: два первых места в квалификации и дубль в субботней гонке (за которую начисляют больше очков, чем за воскресную). Но через день оба гонщика команды допустили дорогостоящие ошибки. Владимир Атоев первым пересек линию финиша, но получил штраф за контакт с соперником и в протоколе оказался только седьмым.

А Смоляр и вовсе улетел в отбойник после столкновения с круговым — причем в результате собственной ошибки, которую признал вскоре после гонки. И если в командном зачете SMP Racing все-таки существенно сократила отставание от продолжающей лидировать TAIF Motorsport, то в личном отрыв Максима Солдатова от Смоляра вырос вдвое — с 7 очков до 14.

И это — настоящий подарок для болельщиков. Перед началом сезона многие из них считали, что Смоляр выиграет чемпионат в одни ворота — а на деле один из быстрейших гонщиков страны пока не может справиться с дебютантом топового класса.

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КАК VESTA ЗА НОЧЬ ОЖИЛА

Два главных дня гоночного уик-энда часто радикально не похожи друг на друга: субботняя эйфория сменяется воскресным разочарованием и наоборот. По ходу гонок в Казани это прочувствовала и команда LADA Sport ROSNEFT, чьи 350-сильные седаны LADA Vesta в этом сезоне украшены логотипами портала «АвтоВзгляд».

Напомним, что в межсезонье тольяттинцы серьезно доработали автомобиль (это можно делать раз в три года). Поэтому на каждой гонке им приходится работать гораздо интенсивнее, чем соперникам. У тех уже есть базовые настройки для каждой трассы, есть общее представление о том, как машина реагирует на изменение погоды и состояние асфальта. Тольяттинцы же продолжают изучать характер и нюансы поведения своего нового автомобиля. Причем компенсировать разницу в опыте с соперниками возможности нет, так как продолжительность тестовых заездов по ходу сезона сильно ограничена.

C одной стороны, инженерам команды в этой ситуации приходится работать особенно напряженно, а гонщикам на тренировках — быть вдвойне внимательными к тому, как ведет себя машина (конечно, не забывая при этом выжимать из нее максимум скорости). С другой же, имеется своего рода эффект низкой базы: гораздо выше вероятность добиться серьезного прорыва. Когда чуть ли не за полчаса автомобиль просто «оживает», благодаря тем или иным изменениям, внесенным в настройки.

Нечто похожее произошло по ходу этапа в Казани. Еще в субботу обоим пилотам — москвичу Ивану Чубарову и уральцу Артему Северюхину — явно не хватало темпа. Сражаться с противниками было чрезвычайно тяжело, и лучший из двух гонщиков коллектива финишировал только пятым. В воскресенье же, проанализировав поведение машин днем ранее, команда попробовала на утренней тренировке скорректированные настройки — и с ними гоночная Vesta позволяла проходить повороты казанской трассы гораздо увереннее.

LADA Sport ROSNEFT

Впрочем, Артем Северюхин отлично проявил себя еще до того, как пелотон проехал первый на дистанции поворот. Гонщик из Свердловской области выполнил близкий к идеалу старт — и вышел в лидеры заезда. А потом больше 10 кругов возглавлял пелотон, удерживая за спиной Владимира Атоева — пилота SMP Racing, победившего днем ранее.

У соперника был определенный запас по скорости, но Артем очень тщательно выбирал траектории и не позволял Атоеву реализовать имевшееся у того небольшое преимущество. И до финиша оставалось меньше четырех кругов, когда соперник на входе в один из поворотов попытался обогнать Северюхина по внутреннему радиусу — и ударил LADA Vesta в задний левый угол. Со стороны наезд выглядел не очень сильным, но привел к повреждению задней подвески, и ярко-желтый автомобиль замер на обочине трассы.

Судьи признали Атоева виновным в инциденте и выписали гонщику 30-секундный штраф. Благодаря чему еще один гонщик тольяттинской команды — Иван Чубаров — поднялся на нижнюю ступеньку призового подиума — и получил первый кубок за время выступлений команды на новой машине.

Так что, эмоции от казанского этапа вышли противоречивыми. С одной стороны, есть финиш в первой тройке — и есть понимание, что потенциал машины позволяет рассчитывать на новые прорывы. С другой, победа была так близка... Но тем интереснее будет следить за следующими этапами чемпионата России. Ближайший из которых пройдет в первые выходные июля на трассе в Нижнем Новгороде.

Фото СМП РСКГ

ПРОФИ СТАРТУЮТ С РУЧНИКА

Легко сказать — «выполнил близкий к идеалу старт». На деле же с авто из высшей лиги российского кольца это, мягко говоря, непростой процесс.

Есть стандартные для первых секунд гонки вызовы — необходимость искать грань, при которой и большой пробуксовки не будет, и дергаться машина не начнет (если бросить сцепление слишком резко). Но в случае с автомобилями категории TCR это только полдела.

Машины с турбомоторами под капотом стартуют с места. Это значит, что в идеале надо к моменту трогания раскрутить турбину до рабочих оборотов. Для этого гонщик, остановив болид в своей стартовой «клеточке», отпускает педаль тормоза, выжимает сцепление, фиксирует машину ручником (его рычаг стоит вертикально и заканчивается на уровне плеча гонщика) — и выжимает газ до упора.

Одновременно он нажимает (и удерживает) кнопку на руле, отвечающую за работу специальной стартовой программы управления двигателем. Таким образом, в момент старта ни одна из двух рук гонщика не обхватывает руль всеми пятью пальцами — а одна и вовсе не находится на руле! А в момент, когда гаснут стартовые огни, пилоту надо синхронно отпустить ручник и сцепление.

И опять же — на словах это легко, а на деле, чтобы старт получился идеальным, требуется, чтобы эти действия были точно синхронизированы. Кнопка стартовой программы при этом остается нажатой — ее гонщик отпускает в момент переключения на вторую передачу. Только после этого фазу старта можно считать законченной — и начинается собственно гонка...