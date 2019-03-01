От Сталина до Путина: на каких авто ездили генсеки и президенты нашей страны

И хотя портал «АвтоВзгляд» расскажет о всех громких премьерах, сюрпризах и сенсациях в мире «староходов», их все-таки лучше увидеть «живьем». Тем более, что грядущие «длинные» праздники вполне располагают к тому, чтобы приятно, полезно и со вкусом провести семейные выходные.

Кроме таких редчайших экспонатов, как амфибия «Арго» (секретная разработка Челябинского тракторного завода), вездеход ГМВ-2 (полугусеничный самолет Гагарина), Pierce-Arrow Model 143 (первый официальный автомобиль Белого дома) и других удивительных машин, здесь можно будет полюбоваться и бронированными ЗиС, ЗиЛ, Mercedes из кортежей Сталина, Хрущева, Брежнева, Горбачева, Путина.

Время работы «Олдтаймер-Галереи» — единственной в России и крупнейшей в Восточной Европе выставки старинных автомобилей и технического антиквариата, проводящейся с 2002 года — 7—9 марта с 10:00 до 19:00, 10 марта с 10:00 до 18:00. Стоимость билета: 600 рублей — онлайн, 900 рублей — в кассах выставочного центра.