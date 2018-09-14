Легендарный Volkswagen Beetle отправляется на покой

Немецкий автоконцерн таки отказался от выпуска нового поколения знаменитого «Жука» — выпуск Volkswagen Beetle будет полностью прекращен в июле следующего года. Впрочем, не стоит расстраиваться: уже готовится не менее любопытная альтернатива.
Мирон Горин

По неподтвержденным данным, преемником Volkswagen Beetle может стать совершенно новый ситикар на электрической тяге. Но перед этим на рынок выйдет специальная прощальная версия самого «Жука» с символичным названием Final Edition.

Автомобиль особого издания будет выпущен ограниченным тиражом, поклонникам модели предложат машину в двух типах кузова — хетчбэк и кабриолет.

«Сердцем» для «насекомого» станет 2-литровый наддувный двигатель мощностью 176 л. с., выступающий в паре с гидромеханической шестискоростной автоматической коробкой передач.

Эксклюзивный Volkswagen Beetle Final Edition уже оценили на североамериканском рынке в 23 000 долларов США. Напомним, что в России заказы на ретро-хетчбэк прекратились еще в декабре 2016 года.

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14 сентября 2018
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