В Москве набирает популярность наглый «развод» водителей на парковке

На этот раз с системой, паразитирующей на бизнесе московских эвакуаторщиков, вплотную познакомился депутат по Тимирязевскому району столицы Юлия Галямина. И рассказала об этом своем опыте в соцсетях:

— Привычно припарковала машину около стоматологического центра, куда приехала. Там же где и всегда. Но не заметила, что знак парковки кто-то замотал черным полиэтиленом и, значит, действовал другой знак — «парковка запрещена». Я успела дойти 100 метров до медицинского центра и только села в кресло, как брелок от машины отчаянно запищал. Я поняла, что что-то не так, и выбежала смотреть на свое авто почти из-под бор-машины.

Бежала я минуты две. Однако этого было достаточно, чтобы эвакуатор успел даже скрыться из виду. Я стояла растерянная посреди улицы и не знала, что мне делать. И тут же из неоткуда возник мужчина в розовом, который сообщил, что мою машину эвакуировали.

Откуда на этой довольно пустынной улице появился сначала эвакуатор, а потом этот «заботливый» мужчина, который предложил мне решить мои проблемы быстро и без лишних очередей, я сначала не сообразила. Но понимание пришло быстро — как только собеседник объявил, что его услуги стоят «всего 2500 рублей».