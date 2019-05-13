В Москве набирает популярность наглый «развод» водителей на парковке

Как только государственная машина решает «прижать» граждан каким-либо противоестественным образом, особо «продвинутые» индивидуумы немедленно создают полулегальный механизм личного обогащения на бедолагах.
Максим Строкер

На этот раз с системой, паразитирующей на бизнесе московских эвакуаторщиков, вплотную познакомился депутат по Тимирязевскому району столицы Юлия Галямина. И рассказала об этом своем опыте в соцсетях:

— Привычно припарковала машину около стоматологического центра, куда приехала. Там же где и всегда. Но не заметила, что знак парковки кто-то замотал черным полиэтиленом и, значит, действовал другой знак — «парковка запрещена». Я успела дойти 100 метров до медицинского центра и только села в кресло, как брелок от машины отчаянно запищал. Я поняла, что что-то не так, и выбежала смотреть на свое авто почти из-под бор-машины.

Бежала я минуты две. Однако этого было достаточно, чтобы эвакуатор успел даже скрыться из виду. Я стояла растерянная посреди улицы и не знала, что мне делать. И тут же из неоткуда возник мужчина в розовом, который сообщил, что мою машину эвакуировали.

Откуда на этой довольно пустынной улице появился сначала эвакуатор, а потом этот «заботливый» мужчина, который предложил мне решить мои проблемы быстро и без лишних очередей, я сначала не сообразила. Но понимание пришло быстро — как только собеседник объявил, что его услуги стоят «всего 2500 рублей».

С момента, как я покинула машину, до момента, когда запищал брелок, прошло не более 5 минут. Значит, мужчина просто сидел в засаде и ждал, когда кто-то не заметит знак. А потом вызвал эвакуатор, который прятался тоже где-то неподалеку. Отказавшись от навязываемых «услуг», я самостоятельно доехала до центра МАДИ.

И рядом с этим центром встретила «заботливого», который отчего-то испугался, когда я начала его фотографировать. Стоить мне все это «удовольствие» эвакуации будет 8000 рублей не считая трат на такси, — подсчитала г-жа Галямина.

Описанная депутатом ситуация, судя по откликам в соцсетях, оказалась совсем не единичной, а вполне рабочей бизнес-моделью. Пользователи немедленно и достаточно массово принялись делиться опытом немедленного «вызволения» своих машин через подобных типчиков. О том, как эвакуаторы прячутся в непосредственной близости от мест дежурства «заботливых», а также адресами в городе, где чаще всего «работают» вымогатели данного типа.

Они «пасутся» там, где имеет место путаница (возможно — сознательная) с установкой дорожных знаков, а также в местах, где их расстановка вынуждает водителей нарушать ПДД.

автоправо, парковка, штрафы, ПДД, КоАП, эвакуаторы, цодд
13 мая 2019
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