В последний путь: советский автопром провожает советский космос

Тем не менее, проблемы начались уже на первых километрах пути. Впрочем, это даже символично, ведь и у Гагарина их было хоть отбавляй: буквально перед пуском возникли сложности с закрытием люка; барахлила тормозная система; была нарушена стабилизация корабля…

У наших же «автокосмонавтов» еще в Московской области потек сальник заднего моста на одном из «Москвичей», под Рязанью полетел выжимной подшипник у «Запорожца», а недалеко от Пензы караван встал из-за мощнейшего ливня — щетки систем стеклоомывателей ретромобилей не справлялись с нагрузками.

Но дошли, доехали, в очередной раз доказав, что советский автопром, несмотря на все к нему претензии, делал вполне надежные машины, вполне, как мы видим, способные спорить со временем. Как спорит с ним, и даже опережает «советский космос», до сих пор дающий фору всему миру…