В последний путь: советский автопром провожает советский космос

Вот-вот будет законсервирован так называемый «Гагаринский старт» — площадка №1 на Байконуре, откуда 12 апреля 1961 года в космос полетел первый человек, а затем долгое время — вплоть до последних дней — стартовали пилотируемые корабли. На днях отсюда запланирован заключительный пуск ракеты. Отмечать это событие будут торжественно. В том числе — и «космическим» автопробегом, который стартовал на днях из подмосковного Королева. Пробег, само собой, не простой, а в стиле ретро.
От королевского Центра управления полетов на Байконур взяли курс «Москвичи», «Запорожец» и «Волга», выпущенные в семидесятых годах прошлого века: практически ровесники «Гагаринского старта». До которого старичкам придется преодолеть более 2500 км, да еще вернуться обратно. Для олдтаймеров — действительно космический пробег если учесть, что и не каждое современное авто способно без проблем преодолеть такое расстояние.
К марафону, который, разумеется, получил девиз «Поехли!», владельцы машин — члены королевского клуба «Старый дилижанс» — готовились тщательно: перетряхивали подвески, проверяли тормозные системы. Да что там говорить: ради этой поездки «к Гагарину» один из владельцев вложил в реанимацию автомобиля 45 000 рублей!
Тем не менее, проблемы начались уже на первых километрах пути. Впрочем, это даже символично, ведь и у Гагарина их было хоть отбавляй: буквально перед пуском возникли сложности с закрытием люка; барахлила тормозная система; была нарушена стабилизация корабля…
У наших же «автокосмонавтов» еще в Московской области потек сальник заднего моста на одном из «Москвичей», под Рязанью полетел выжимной подшипник у «Запорожца», а недалеко от Пензы караван встал из-за мощнейшего ливня — щетки систем стеклоомывателей ретромобилей не справлялись с нагрузками.
Но дошли, доехали, в очередной раз доказав, что советский автопром, несмотря на все к нему претензии, делал вполне надежные машины, вполне, как мы видим, способные спорить со временем. Как спорит с ним, и даже опережает «советский космос», до сих пор дающий фору всему миру…
– Наш клуб, которому исполняется 5 лет, решился на этот пробег, чтобы представлять на заключительном пуске ракеты с площадки, откуда стартовал Юрий Гагарин, наш наукоград. Благодарю за поддержку администрацию Королева и спонсора пробега компанию «Вилар», — сказал на торжественной церемонии старта руководитель клуба старинных автомобилей «Старый дилижанс» Николай Марсов.