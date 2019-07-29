5 самых удивительных и страшных концептов LADA

Да, как же хорошо, что не все концепт-кары доживают до серийного производства в том виде, в котором были показаны. Не смейтесь: у АВТОВАЗа прошлого тоже были дизайнеры. Они, как и другие, могли заглядывать в будущее. Но судя по концептуальным моделям, это будущее весьма, и весьма далекое. И, возможно, даже не автомобильной отрасли планеты Земля.

ИКСЫ ИЗ ПРОШЛОГО

Конечно, может быть из некоторых отечественных автофантазий вполне могло бы получиться что-нибудь толковое. Но только не из минивена ВАЗ Х! Каплевидный автомобиль был представлен в 1990 году. Однако его скругленные формы кузова, огромная площадь остекления, «монодворник» и фары головного света, расположенные аккурат под лобовым стеклом, смотрелись футуристично и, в тоже время, странно. Фишкой минивена был салон, который предлагал выдающиеся возможности трансформации.