5 самых удивительных и страшных концептов LADA

Довольно сложно представить, что творится в головах у автодизайнеров, когда они работают над прототипами. Порой, в своих смелых творениях они заходят настолько далеко, что среднестатистическому человеку формы, представшие перед ним, непонятны и сложны. Впрочем, он просто не видел концепты LADA.
Да, как же хорошо, что не все концепт-кары доживают до серийного производства в том виде, в котором были показаны. Не смейтесь: у АВТОВАЗа прошлого тоже были дизайнеры. Они, как и другие, могли заглядывать в будущее. Но судя по концептуальным моделям, это будущее весьма, и весьма далекое. И, возможно, даже не автомобильной отрасли планеты Земля.
ИКСЫ ИЗ ПРОШЛОГО
Конечно, может быть из некоторых отечественных автофантазий вполне могло бы получиться что-нибудь толковое. Но только не из минивена ВАЗ Х! Каплевидный автомобиль был представлен в 1990 году. Однако его скругленные формы кузова, огромная площадь остекления, «монодворник» и фары головного света, расположенные аккурат под лобовым стеклом, смотрелись футуристично и, в тоже время, странно. Фишкой минивена был салон, который предлагал выдающиеся возможности трансформации.
Автомобиль был сделан в масштабе 1:4, но благодаря мастерству фотографа смотрелся, как настоящий. К моменту создания полноразмерной модели ВАЗ Х инженеры обещали поставить кондиционер и интуитивный круиз-контроль.
Впрочем, дальше пары нерабочих макетов «Икса» дело не дошло. А спустя 8 лет отечественный автогигант выпустил полноприводный минивен ВАЗ «Надежда», который выглядел более приземлено, а в его конструкции были использованы агрегаты от «Нивы». Правда, и он не оправдал надежд — было выпущено немногим больше 8 000 экземпляров, которые, впрочем, сочувственно можно встретить на улицах городов и сейчас.
ПРИВЕТ ИЗ СКАЗКИ
Девяностые года — в стране упадок и разгул бандитизма. «Криминал» раскатывает на Jeep Cherokee, Mitsubishi Pajero и ждет первый «Лупатый» Mercedes-Benz Е-класса. Между тем, АВТОВАЗ представляет концепт, построенный в 1992 году на базе малолитражки «ОКА», под названием «Гном».
ВАЗ 1151 «Гном» являясь ее укороченной версией, получил стеклопластиковый кузов и 650-кубовый бензиновый двигатель мощностью 30 л. с. Весил автомобиль действительно, как гном автомобильного мира — всего 490 кг. Стоит отметить, что автомобиль весьма приглянулся посетителям Московского автосалона 1992-го. Но завод нещадно грабили, и средств на выпуск модели попросту не нашлось.
ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА
ВАЗ 1152 «Эльф» стал логичным продолжением концепции «Гнома». Автомобиль получил увеличенный дорожный просвет; из него выкинули второй ряд сидений, освободив больше места под багаж; установили дуги безопасности, на которые натягивался тент; и, как подобает пляжному кроссоверу, «Эльф» был лишен дверей. Ну прямо мини-Wrangler, не иначе!
Впрочем, самое интересное скрывалось под капотом «Эльфа» — это 34-сильный электромотор на 25 кВт. Электричество аккумулировали никель-кадмиевые батареи, общий вес которых достигал 315 кг. Максимальная скорость «Эльфа» составляла 90 км/ч. Но свои максимальные 110 километров пробега на одном заряде электрокар делал, двигаясь на скорости не более 40 км/ч. В послужном списке «Эльфа» — почетное 2-е место на ралли электромобилей в Монте-Карло. Но это его единственная самая большая заслуга. Впоследствии, «Эльф», как и «Гном» сгинул в небытие.
НАЗАД В БУДУЩЕЕ
LADA «Рапан» — прототип, представший перед общественностью в 1998 году на Парижском автосалоне. И это была поистине фантастическая концепция, чьи «фишки» и решения расхватали на «цитаты» сильные мира автомобилей. Скажем, дизайн «Рапана» до сих пор прослеживается в некоторых компактных концепт-карах Toyota, а руль со статичной ступицей и вовсе использовали в автомобилях Citroёn.
Двери «Рапана» открывались против хода автомобиля, а его передние кресла разворачивались на 360 градусов, облегчая пассажирам посадку. Так же интересным и широко обсуждаемым решением в автомобильной среде было интегрировать приборную панель в неподвижную ступицу рулевого колеса. При этом в ступице осталось место и для подушки безопасности. Круто, не так ли? А еще «Рапан» оснастили 34-сильным электромотором. На одной зарядке автомобиль мог проехать порядка 100 километров.
Разумеется, в серию столь необычный шоук-кар не пошел — «Рапан» был создан в единственном экземпляре.
LADA Roadster появился на свет в 2000 году, и был создан на базе LADA Kalina. Впрочем, от донора в отечественном родстере была только начинка.
Внешне Roadster выглядел весьма спортивно. А большей эффектности ему придавала складывающаяся в багажник крыша, которая ни сколько не уменьшала его объема. Передняя оптика концептуальной модели была заимствована у Volkswagen Golf, а безрамочные двери ей достались от Alfa Romeo GTV. А вот «десяточную» раму лобового стекла не спутать ни с чем. Впрочем, это все подробности о новинке тех годов. Характеристики двигателя озвучены не были, но известно, что работать он должен был в паре с секвентальной коробкой передач с последовательным переключением.
Кстати, именно этот конепт-кар АВТОВАЗа имел большие шансы выйти в серию, но, увы, не случилось.