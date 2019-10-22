На каких шинах ездили в СССР и сколько они стоили

Советские автомобильные покрышки никогда не отличались высоким качеством, безопасностью и сцеплением с дорогой: увы, без натурального каучука далеко не уедешь. Более того, серьезные проблемы были и с металлокордом, работа с которым требовала определенных навыков, знаний и сложного оборудования. В результате, шинная промышленность отставала не только от требований мирового рынка, но и от невероятно низких, локальных пожеланий. Домашних, без особого гонора.

Впрочем, на безрыбье и рак — рыба. Рабочую поверхность наваривали — ричем, дважды — проколы ремонтировали «до последнего», но так или иначе советский автовладелец однажды обязан был отправиться за новой резиной. И тут его ожидали целых две проблемы: цена и отсутствие товара на полке. Начнем по порядку.

В 1975 году одна покрышка на автомобиль ЗАЗ — условно, бюджетный класс — в магазине обходилась в 30 рублей. Нужна шина для «Жигулей» или «Москвича»? Извольте — 55 рублей 50 копеек за штуку. Но и это не предел: за покрышку для «Волги» ГАЗ-21 в магазине требовали 83 рубля 50 копеек. Стильная и популярная «Двадцать четвертая», которая «как Ford, только для наших дорог», была обута в «четырнадцатые» шины, цена которых в магазине — 108 рублей 50 копеек. И это при средней зарплате в 120—150 рублей! Грабеж, не так ли?