Почему в СССР был очень популярен «гаражный» тюнинг фар

Автомобиль в СССР — чуть больше, чем квартира. Квадратные метры можно получить бесплатно, а личный транспорт — никогда. Очереди и спекуляции, хитрости и знакомства, взятки, наконец — вот неполный список того, на что шел советский гражданин ради желанного авто. Дефицит, знаете ли. Но еще больше проблем было с запасными частями. А про покупку улучшенных или доработанных агрегатов — никто и помечтать не мог. Делали сами.

Ничто так не захватывало советских «гаражников», как самодеятельные инновации. Какие только магические составы и смеси не создавались в подпольных лабораториях кооперативов, сколько гениальных и простых инструментов было создано «мимо кассы» на оборонных заводах и в совхозных мастерских после завершения смены и в обеденное время. Бескомпромиссное творчество, порожденное простым желанием ездить на машине. По другому — никак, если нет знакомых в «комиссионке» или в нужном магазине.

Важным направлением «научной мысли» была доработка фар, света которых попросту не хватало для безопасного передвижения по дорогам. Скорости, безусловно, были не те, но и количество фонарей, помноженное на качество асфальта, не шло ни в какое сравнение с сегодняшним днем. Однако наш человек руки опускать не привык. Не умеешь — научим, не можешь — заставим.