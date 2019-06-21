Как и чем красили машины в СССР в гаражных условиях

А что делали наши отцы и деды, когда попадали в аварии? Неужели в СССР не притирали машины во дворах и не царапали их гвоздем в приступе зависти? Конечно, все это было. А вот малярных мастерских и СТО — не было. Куда везли поврежденного «коня», и чем заменяли профессиональный краскопульт, вспомнил портал «АвтоВзгляд».
В 1956 году Днепропетровский агрегатный завод выпустил легенду советского быта, мечту домохозяек и надежду на лучшее всех автомобилистов тех лет — пылесос «Ракета». Надо отдать советским инженерам должное: пылесос был очень богато оснащен, и сегодняшним аналогам давал три корпуса форы. Прибор, а это был металлический, крепко собранный и невероятно надежный сигарообразный тубус, оснащался мощным двигателем.
Его можно было без последствий не только сбросить с балкона, но и отправить в космос. «Ракета» могла работать 50 минут без перерыва. Сегодня их используют для проведения особо «грязной» работы, ведь конструкция позволяет «Ракете» выживать там, где современники просто погибнут.
В комплекте к пылесосу шла специальная насадка для нанесения побелки. А где побелка — там и краска! Особый универсализм этому прибору давало крепление: в качестве тары могла быть использована любая стеклянная банка небольшого объема с нарезкой под закручивающуюся крышку.
Для покрытия вонючей эмалью ворот и заборов, железных дверей и других элементов, а также тракторов и автомобилей, использовали пылесос. Проблема была только одна: вместе с краской прибор выдувал огромное количество пыли и мусора, который потом приходилось долго «вышкуривать» с поверхности.
Сегодня это выглядит малоэффективным, но тогда вариантов особо не было и на помощь приходило исключительно мастерство маляра. Порой удавалось достигнуть совершенно феноменального эффекта, а опытные «пользователи» пылесосов обретали профессию, которая становилась куда более прибыльным делом, чем «обязаловка» на заводе или в «почтовом ящике».
Секрет умельцев, помимо опыта и «ловкости рук», был в том, что пылесос для покраски не использовался по основному назначению — для уборки. Трубы и шланги тщательно чистили, обезжиривали и оберегали от вездесущей пыли. Второй важный пункт — краска. Дело в том, что мощность пылесоса несоизмерима с современным краскопультом, поэтому густую смесь равномерно он «выдувать» не может. А вот разбавленную растворителем — легко. Поэтому красили пылесосом во много слоев, дожидаясь, пока «уайт-спирит» — куда без него — не испариться полностью, а краска не опадет.
Технологиями, кстати, никто не пренебрегал: после завершения покрасочных работ деталь покрывали лаком — также в несколько слоев — и сушили под лампами. В результате достигали вполне привлекательного, ровного покрытия без подтеков, которой порой было даже чище и ярче, чем заводской.
Сегодня этот метод покраски остается самым дешевым и доступным, благо насадку можно легко приобрести. Красить пылесосом автомобиль, конечно, мало кому придет в голову, а вот привести в порядок забор, прицеп, технику или трактор — запросто. Особенно, если в хозяйстве до сих пор пылится легендарная «Ракета»!