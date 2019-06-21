Как и чем красили машины в СССР в гаражных условиях

В 1956 году Днепропетровский агрегатный завод выпустил легенду советского быта, мечту домохозяек и надежду на лучшее всех автомобилистов тех лет — пылесос «Ракета». Надо отдать советским инженерам должное: пылесос был очень богато оснащен, и сегодняшним аналогам давал три корпуса форы. Прибор, а это был металлический, крепко собранный и невероятно надежный сигарообразный тубус, оснащался мощным двигателем.

Его можно было без последствий не только сбросить с балкона, но и отправить в космос. «Ракета» могла работать 50 минут без перерыва. Сегодня их используют для проведения особо «грязной» работы, ведь конструкция позволяет «Ракете» выживать там, где современники просто погибнут.

В комплекте к пылесосу шла специальная насадка для нанесения побелки. А где побелка — там и краска! Особый универсализм этому прибору давало крепление: в качестве тары могла быть использована любая стеклянная банка небольшого объема с нарезкой под закручивающуюся крышку.