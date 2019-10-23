Зимняя резина в СССР: на какие хитрости шли водители, чтобы не скользить

Достать зимние шины для легковушки было сложным и очень дорогостоящим занятием вплоть до середины девяностых. А уж в «золотые годы» СССР — почти невыполнимым заданием. «Своей» зимней шины в Союзе не было вплоть до Михаила Горбачева, а импортные — только финские Nokian — можно было получить только счастливчикам, оказавшимся в нужное время в нужном месте. Да и то не всем.
Первые отечественные зимние шины для легковых авто начали выпускать лишь в перестроечные годы, хотя знаменитый на весь союз НИИШП — Научно-исследовательский институт шинной промышленности — разработал такую покрышку аж в 60-х годах. Руки, вернее заводы, довели детище инженеров до конвейера только в конце восьмидесятых. Так появилась знаменитая АИ-168-У, прозванная снежинкой за характерный рисунок протектора.
Изначально это была дубовая резина, которую ставили исключительно на ведущую ось заднеприводных автомобилей, потому что дикие «удары в руль» и вибрацию, разносящую в дребезги подвеску, могли пережить не все. Четыре «снежинки» ставили исключительно на полноприводные авто. Автомобиль, обутый в такие покрышки, был неуправляем на льду и на асфальте, зато показывал настоящие чудеса на легком бездорожье и в глубоком снегу. Ошипованная «снежинка» проезжала даже там, где пасуют более технологичные «современники».
Комплект таких шин стоил 200 рублей, а полный кузов «ГАЗона», как рассказывают ветераны, распродавался за один день. На две новых покрышки можно было выменять диван. Кстати, резина изначально была нешипованной, а установка «зубьев» с победитовыми наконечниками занимались уже сами автовладельцы. «Снежинка» встречалась исключительно в размерности 165/65 R13, и даже устанавливалась с завода на «сельские» модификации выходцев с конвейера АЗЛК.
С годами состав доработали, а умельцы научились профессионально интегрировать в нее шипы — причем не в 4 размеченные завода ряда, а в шесть — и даже нарезать более агрессивный протектор, благо заводская высота «резины» позволяет такие эксперименты. Шипы, к слову, нужно было 200 километров прикатывать по асфальту, чтобы они встали на свои места и продержались до конца эксплуатации шины. Читай — вечность. В лучшие годы предприятие выпускало по 50 000 покрышек в год, но в 2002-м качественная импортная резина заставила Уральский шинный завод прекратить выпуск АИ-168-У.
Впрочем, история «Снежинки» на этом не заканчивается. Даже сегодня можно приобрести шины АИ-168-У новыми: Алтайский шинный комбинат до сих пор их производит, а низкая цена — около 1800 рублей за колесо — обеспечивает достаточный для сохранения производства спрос.