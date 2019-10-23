Зимняя резина в СССР: на какие хитрости шли водители, чтобы не скользить

Достать зимние шины для легковушки было сложным и очень дорогостоящим занятием вплоть до середины девяностых. А уж в «золотые годы» СССР — почти невыполнимым заданием. «Своей» зимней шины в Союзе не было вплоть до Михаила Горбачева, а импортные — только финские Nokian — можно было получить только счастливчикам, оказавшимся в нужное время в нужном месте. Да и то не всем.

Первые отечественные зимние шины для легковых авто начали выпускать лишь в перестроечные годы, хотя знаменитый на весь союз НИИШП — Научно-исследовательский институт шинной промышленности — разработал такую покрышку аж в 60-х годах. Руки, вернее заводы, довели детище инженеров до конвейера только в конце восьмидесятых. Так появилась знаменитая АИ-168-У, прозванная снежинкой за характерный рисунок протектора.

Изначально это была дубовая резина, которую ставили исключительно на ведущую ось заднеприводных автомобилей, потому что дикие «удары в руль» и вибрацию, разносящую в дребезги подвеску, могли пережить не все. Четыре «снежинки» ставили исключительно на полноприводные авто. Автомобиль, обутый в такие покрышки, был неуправляем на льду и на асфальте, зато показывал настоящие чудеса на легком бездорожье и в глубоком снегу. Ошипованная «снежинка» проезжала даже там, где пасуют более технологичные «современники».