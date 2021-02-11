«Елочка»: подлинная история главной автомобильной «отдушки»

В салоне авто неприятные запахи, терзающие нюх прекрасных дам и впечатлительных кавалеров, были всегда. С первого дня появления грохочущих повозок. Да и в каретах тоже попахивало. А раз есть раздражитель, значит однажды найдется и тот, кто придумает, как победить если не причину, то хотя бы следствие проблемы.

Эпоха накрахмаленных платков, пропитанных уникальными составами и трофейными одеколонами, упорхнула в прошлое, а мешочки с лавандой переместились в бабушкины комоды. Человечеству, летящему на всех порах в будущее, требовались новые средства услады носа, способные перебить амбре сигаретной вони, пролитого бензина и прогоревшего глушителя. Но ключевую роль сыграл, как ни странно, молочник.

Эта в высшей степени достойная история о предпринимательской смекалке началась в середине прошлого века, когда фермер обсуждал за рюмкой чая с товарищем неприглядные стороны своего труда. Особенно сильно тщеславие и внутренний мир труженика села страдал от неприятного аромата, стоявшего в салоне его грузовичка: с таким «духом» к прекрасной сельчанке не подкатить. Слушателем этой душещипательной повести оказался химик Джулиус Саман, умевший не только смешивать реагенты, но и мыслить широко.