«Елочка»: подлинная история главной автомобильной «отдушки»

В салоне авто неприятные запахи, терзающие нюх прекрасных дам и впечатлительных кавалеров, были всегда. С первого дня появления грохочущих повозок. Да и в каретах тоже попахивало. А раз есть раздражитель, значит однажды найдется и тот, кто придумает, как победить если не причину, то хотя бы следствие проблемы.
Эпоха накрахмаленных платков, пропитанных уникальными составами и трофейными одеколонами, упорхнула в прошлое, а мешочки с лавандой переместились в бабушкины комоды. Человечеству, летящему на всех порах в будущее, требовались новые средства услады носа, способные перебить амбре сигаретной вони, пролитого бензина и прогоревшего глушителя. Но ключевую роль сыграл, как ни странно, молочник.
Эта в высшей степени достойная история о предпринимательской смекалке началась в середине прошлого века, когда фермер обсуждал за рюмкой чая с товарищем неприглядные стороны своего труда. Особенно сильно тщеславие и внутренний мир труженика села страдал от неприятного аромата, стоявшего в салоне его грузовичка: с таким «духом» к прекрасной сельчанке не подкатить. Слушателем этой душещипательной повести оказался химик Джулиус Саман, умевший не только смешивать реагенты, но и мыслить широко.
А еще он много путешествовал и провел достаточно времени в канадских хвойных лесах, где навеки влюбился в чистый и свежий запах сосновой смолы. Тандем всего вышеперечисленного позволил Джулиусу не только помочь товарищу, но и построить международную многомиллионную империю.
Но сначала нужно было неведомым образом закрепить экстракт той самой хвои на чем-нибудь и продлить срок его действия. Наиболее пригодным для этой цели оказался картон, из которого изобретатель, ничтоже сумняшеся, вырезал елочку. Елочку, которая покорила весь подлунный мир. Свое изобретение он назвал довольно чопорно, но прозорливо Car-Freshner, то есть автомобильный освежитель.
Оценив перспективы, мистер Саман быстро наладил производство в самом американском из американских промышленных помещений — в пустом гараже. Как и все предприятия, «зачатые» в столь атмосферном и намоленном месте, успех ему был обеспечен. Впрочем, есть в этой победе и заслуга самого продукта: освежители приглянулись соседским фермерам, и скоро распространились по всей территории США. А на талантливого предпринимателя хлынул поток заказов.
Кстати, первым и важнейшим ароматом стал экстракт Royal Pine, проще говоря — Королевской сосны, а двигателем прогресса — грамотно выбранные «дилеры». «Елочки» продавали там, где чаще всего бывали автомобилисты: на заправках.
Спустя десятилетие купания в своем успехи, Джулиус Саман решил не выпускать из рук птицу удачи и ковать железо, пока горячо. В 60-х он значительно расширяет линейку ароматов, а для удобства окрашивает картон в разные цвета. Шаг быстро был оценен предприимчивыми американцами, а партнеры открыли фабрику по производству ароматизаторов в Старом Свете. Так «елочка» начала завоевывать мир. К слову, елочкой освежитель воздуха месье Самана именуют только в России: во всем мире он называется Magic tree или «волшебное дерево».
Следующий серьезный этап развития компании Car-Freshner пришелся уже на восьмидесятые: на прилавках появился самый любимый и популярный аромат ванили, ставший самым распространенным и продаваемым за многие годы. А в девяностые «елочки» прибыли туда, где их любят и ценят до сих пор — в Россию.
Несмотря на то, что сегодня производитель предлагает более 60 разных запахов, регулярно выдает новые цвета и составы, россияне обычно берут либо «хвою», либо «ваниль». Ну а самые отчаянные, конечно, выбирают тандем ароматов пластика, кожи и резины — «запах новой машины».