Без альтернатив: почему опытные водители возят с собой соль круглый год

Какая самая известная специя, что есть на каждой кухне в любой стране мира? Конечно, соль! Упаковка «белой смерти» стоит копейки, но представить без нее хотя бы одно застолье (да что там — хоть одно блюдо!) просто невозможно. Ее даже в сладкую кашу добавляют, чтобы сделать вкус насыщеннее. Однако на пищевом аспекте свойства хлорида натрия не заканчиваются: его можно и нужно применять в хозяйстве, в гараже и в автомобиле, решая задачки, с которыми порой не могут справится даже дорогостоящие современные составы.
Важнейшая характеристика соли — это, конечно, цена. Всего за двадцать рублей можно приобрести около 500 грамм вещества, способного победить целый ворох невзгод. Скользкие ступеньки или выезд из гаража — это лишь вершина айсберга. Огромного белого айсберга. Начнем, пожалуй, с самого простого.
Хлорид натрия — весьма способный пятновыводитель. Раствор соли с лимонным соком способен без последствий удалить сильное загрязнение или старое пятно. Но немногие знают, что специя замечательно справляется с плесенью: только солью можно дешево и качественно очистить автомобильный ковер от всех последствий столичной зимы с ее реагентами, удалив из машины споры, вызывающие многие заболевания. Тоже самое касается и налета.
На майских каникулах многие автовладельцы заметят на стеклах и фарах толстый слой налета, который «не берет» мойка. Чтобы его убрать, нужно разместить на поверхности кашицу из соли или сделать соляной компресс, а после тщательно промыть. К слову, соль — самый доступный абразив, которым можно заполировать даже мелкие царапины.
Также хлорид натрия является действенным борцом с неприятными запахами. После четырех-пяти месяцев езды с закрытыми окнами, салон автомобиля не будет благоухать, даже если там не курили. Бороться с напастью можно, развесив разные «елочки» и прочие «вонялки», однако куда прагматичнее будет победить причину дискомфорта, а не симптомы. Для этого потребуется сделать несколько мешочков — одиночные, но целые носки подойдут — и разместить их на ночь под сидениями и в подстаканниках. Такой подход вернет интерьерам машины свежесть куда быстрее и, главное, дешевле. Параллельно с запахами, соль соберет из салона и повышенную влажность, нивелируя саму возможность образования плесени.
Простое, дешевое и предельно доступное средство, которое обязательно найдется на прилавке ближайшего магазина, поможет разом справится с невероятным количеством вопросов, что возникают у любого бережного автовладельца после долгой и холодной, влажной и грязной городской зимы. При таком подходе, альтернатив хлориду натрия просто нет.