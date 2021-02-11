Без альтернатив: почему опытные водители возят с собой соль круглый год

Какая самая известная специя, что есть на каждой кухне в любой стране мира? Конечно, соль! Упаковка «белой смерти» стоит копейки, но представить без нее хотя бы одно застолье (да что там — хоть одно блюдо!) просто невозможно. Ее даже в сладкую кашу добавляют, чтобы сделать вкус насыщеннее. Однако на пищевом аспекте свойства хлорида натрия не заканчиваются: его можно и нужно применять в хозяйстве, в гараже и в автомобиле, решая задачки, с которыми порой не могут справится даже дорогостоящие современные составы.

Важнейшая характеристика соли — это, конечно, цена. Всего за двадцать рублей можно приобрести около 500 грамм вещества, способного победить целый ворох невзгод. Скользкие ступеньки или выезд из гаража — это лишь вершина айсберга. Огромного белого айсберга. Начнем, пожалуй, с самого простого.

Хлорид натрия — весьма способный пятновыводитель. Раствор соли с лимонным соком способен без последствий удалить сильное загрязнение или старое пятно. Но немногие знают, что специя замечательно справляется с плесенью: только солью можно дешево и качественно очистить автомобильный ковер от всех последствий столичной зимы с ее реагентами, удалив из машины споры, вызывающие многие заболевания. Тоже самое касается и налета.