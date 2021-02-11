Камеры ГИБДД «штрафуют» водителей даже за пристегнутый ремень

Под занавес прошлого года на дорогах появились комплексы автоматической фиксации нарушений, обученные штрафовать водителей за «ремень» и «телефон». Как сообщает Департамент транспорта Москвы, за январь 2021 года восемь комплексов «нащелкали» 4211 нарушителей, забывших пристегнуть ремень безопасности.

Но теперь выяснилось, что как минимум несколько штрафов были выписаны неправомерно: у одного водителя система «не разглядела» серую лямку на мышиного цвета куртке, а у второго автомобилиста верхняя одежда была болотного оттенка. Теперь оба оштрафованных пытаются опротестовать наложенные наказания.

В принципе, все это было вполне ожидаемо: «электронный глаз» небезгрешен и даже специальная розовая подсветка (система делает так для большей контрастности) не спасает от ошибок.

И продолжая тему наказаний. Уже скоро ГИБДД заставит каждого водителя возить с собой комплект запасных лампочек, а за неисправный автонавигатор машины будут отправлять на штрафстоянку.