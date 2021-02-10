Как навсегда забыть о проблеме запотевания стекол в машине

Дилемма запотевших стекол оказалась настолько вездесущей, что на ее решение бросили самые светлые умы химической промышленности. В результате на прилавках автомагазинов появились полчища средств, способных победить невзгоду с одного нанесения. И все вроде как хорошо, только вот стоимость новомодных составов по традиции кусается. Неделя эксплуатации автомобиля с прозрачным триплексом обойдется чуть не в тысячу рублей, а уж за месяц набежит и вовсе ощутимая сумма. Неужели нет более доступного средства?

За решением этого вопроса логично обратиться к тем, кто работает на машине фактически 24 часа в сутки. К таксистам. Коллектив у сообщества сбитый, обтертый и опытный. Ежедневно «вкушающий» деготь тяжелой работы большой ложкой. Уж эти парни, по 40 раз на дню подвозящие выпивших, поддатых и прочих «ароматных» пассажиров, точно знают дешевое средство заполучить прозрачные окна. Секрет нам раскрыли совершенно безвозмездно: как и следовало ожидать — ларчик открывался просто.

Если в автомагазине перед покупкой перевернуть флакон со средством от запотевания стекол, на этикетке обнаружится состав: за сонмами непонятных и незнакомых слов, обычно означающих различные присадки и отдушки, взору явятся понятные и простые «спирт» и «глицерин». Секрет успеха именно в них.