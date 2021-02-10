Как навсегда забыть о проблеме запотевания стекол в машине

Дилемма запотевших стекол оказалась настолько вездесущей, что на ее решение бросили самые светлые умы химической промышленности. В результате на прилавках автомагазинов появились полчища средств, способных победить невзгоду с одного нанесения. И все вроде как хорошо, только вот стоимость новомодных составов по традиции кусается. Неделя эксплуатации автомобиля с прозрачным триплексом обойдется чуть не в тысячу рублей, а уж за месяц набежит и вовсе ощутимая сумма. Неужели нет более доступного средства?
За решением этого вопроса логично обратиться к тем, кто работает на машине фактически 24 часа в сутки. К таксистам. Коллектив у сообщества сбитый, обтертый и опытный. Ежедневно «вкушающий» деготь тяжелой работы большой ложкой. Уж эти парни, по 40 раз на дню подвозящие выпивших, поддатых и прочих «ароматных» пассажиров, точно знают дешевое средство заполучить прозрачные окна. Секрет нам раскрыли совершенно безвозмездно: как и следовало ожидать — ларчик открывался просто.
Если в автомагазине перед покупкой перевернуть флакон со средством от запотевания стекол, на этикетке обнаружится состав: за сонмами непонятных и незнакомых слов, обычно означающих различные присадки и отдушки, взору явятся понятные и простые «спирт» и «глицерин». Секрет успеха именно в них.
Флакончик глицерина в любой аптеке стоит от 100 до 150 рублей, а уж С2Н5ОН можно без малейшего стеснения заменить самой бюджетной «казенкой». Соотношение — флакончик к бутылке. Прежде чем покрывать полученной «химией» стекла, требуется убрать с триплекса следы жизнедеятельности обыкновенной газетой, а после протереть ветошью.
Полученный состав нужно тщательно растереть микрофиброй или губкой на все прозрачные поверхности автомобиля изнутри и дать спирту выветрится, дабы не пугать пассажиров настойчивым запахом алкоголя. Вот и вся наука.
Такой нехитрый метод — стоимостью не более 300 рублей — позволяет таксистам целый месяц ездить без малейших следов запотевания на стеклах и не тратить половину своего дохода на «заморские» средства. Тем более, что состоят они фактически из тех же элементов, но упакованных в модную тару и раскрашенных яркими этикетками. Много ли найдется сегодня желающих платить за упаковку?
Среди профессионалов, для которых «ехать, а не шашечки» — точно нет. Так может и простым водителям пора перенять опыт более продвинутых коллег, чтобы обеспечить комфорт и безопасности без ущерба для семейного бюджета? Состав из глицерина и спирта — лишь один из множества лайфхаков, которые портал «АвтоВзгляд» бережно собирает и транслирует на благо всех водителей страны. Не переключайтесь.