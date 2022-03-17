Уйти, чтобы вернуться: как Mercedes-Benz обживался в России

Производство автомобилей Mercedes в СССР началось в 1928 году. Страна, уничтожившая буржуев, отправилась на поклон к империалистам и договорилась о сотрудничестве. По контракту немцы поставили в Ярославль машинокомплекты для сборки грузовиков модели L2 грузоподъемностью 3,5 тонны. Помимо этого, мы отдельно купили двигатели, использовав их для создания новейшего отечественного грузовика ЯГ-4.

Обе машины были одинаковыми, имея лишь незначительные внешние отличия, чтобы детвора не бегала с криками «Мерседес!», а осекалась в попытке крикнуть «ЯГ»! Это был привычный пример заимствования чужого и его перелицовки под отечественное. Результат: немецкий Mercedes стоил 16 000 рублей, а его советский аналог получился дороже и стоил 18 000 рублей.

Все годы советской власти мы презирали заграницу настолько яростно, что включили в уголовный кодекс статью 32. п.3 «Преклонение перед Западом» (до 10 лет лишения свободы), которая существовала параллельно с лозунгом «Догнать и перегнать (Америку)», став даже названием модели тракторов ДиП. Но воспитывая в населении ненависть к загранице, власть охотно пользовалась импортом, закупая все лучшее и современное для своих нужд. И взаимоотношения с Mercedes-Benz тут наиболее показательны.