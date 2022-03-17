Уйти, чтобы вернуться: как Mercedes-Benz обживался в России

Производство автомобилей Mercedes в СССР началось в 1928 году. Страна, уничтожившая буржуев, отправилась на поклон к империалистам и договорилась о сотрудничестве. По контракту немцы поставили в Ярославль машинокомплекты для сборки грузовиков модели L2 грузоподъемностью 3,5 тонны. Помимо этого, мы отдельно купили двигатели, использовав их для создания новейшего отечественного грузовика ЯГ-4.
Обе машины были одинаковыми, имея лишь незначительные внешние отличия, чтобы детвора не бегала с криками «Мерседес!», а осекалась в попытке крикнуть «ЯГ»! Это был привычный пример заимствования чужого и его перелицовки под отечественное. Результат: немецкий Mercedes стоил 16 000 рублей, а его советский аналог получился дороже и стоил 18 000 рублей.
Все годы советской власти мы презирали заграницу настолько яростно, что включили в уголовный кодекс статью 32. п.3 «Преклонение перед Западом» (до 10 лет лишения свободы), которая существовала параллельно с лозунгом «Догнать и перегнать (Америку)», став даже названием модели тракторов ДиП. Но воспитывая в населении ненависть к загранице, власть охотно пользовалась импортом, закупая все лучшее и современное для своих нужд. И взаимоотношения с Mercedes-Benz тут наиболее показательны.
Всего с 1927 по 1940 год мы купили у немцев 56 легковых машин, 85 грузовых, 89 двигателей. Отдельным контрактом пришла партия из 256 грузовых машин в 1931 году. С 1946 по 1969 годы мы продолжили покупки, сделав акцент на легковые модели, которых в страну поступило для чиновничьих нужд 604 штук, грузовиков — 20, автобусов — 7, «Унимогов» — 14.
А в 1973 году, в разгар холодной войны и борьбы за мир, мы открыли в Москве официальное представительство «Даймлер-Бенц АГ» по адресу Проспект Вернадского, 9/10. В 1974 году запустили возле ВДНХ техстанцию (№7) по обслуживанию автомобилей Mercedes.
…Когда санкции превратят нашу автомобильную промышленность в тыкву, мы вернемся к производству «Запорожца», «Победы» и КИМ 10—50, а в автомагазинах будут записывать в профсоюзную очередь на китайскую иномарку, автомобилей Mercedes на улицах не станет меньше. И все они будут безупречно новыми.