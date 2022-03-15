Армения или Белоруссия: куда лучше поехать за новым автомобилем

Первое и главное. Нужна ли растаможка автомобиля, купленного за границей? Для машин из Белоруссии и Казахстана руплата таможенных пошлин сегодня не требуется. Чтобы затем ездить на таком авто по дорогам России, достаточно получить электронный ПТС и оплатить утилизационный сбор.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» заграничные дилеры, с электронным паспортом, полученным в Белоруссии или Казахстане, поставить на учет машину в России не получится. Увы, но автомобиль, предназначенный для внутреннего рынка РБ или РК, должен быть первоначально поставлен на учет в этих странах.

Нет, официальные лица уверяют, что происхождение ЭПТС не имеет значения. Дескать, этот документ работает во всех странах ЕАЭС… Но это теория, а по факту все не так. Во всяком случае, людям, купившим авто за границей, приходилось регистрировать их сначала на граждан той страны, а затем — переоформлять на себя.

С экземплярами из Армении — иная история. Здесь важно, чтобы машину растаможили по тарифам ЕАЭС после 1 января 2020. Владельцы такой техники также могут оплатить утилиьсбор, получить паспорт транспортного средства российского образца, а с ним — поставить т/с на учет.