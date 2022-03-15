Армения или Белоруссия: куда лучше поехать за новым автомобилем

Первое и главное. Нужна ли растаможка автомобиля, купленного за границей? Для машин из Белоруссии и Казахстана руплата таможенных пошлин сегодня не требуется. Чтобы затем ездить на таком авто по дорогам России, достаточно получить электронный ПТС и оплатить утилизационный сбор.
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» заграничные дилеры, с электронным паспортом, полученным в Белоруссии или Казахстане, поставить на учет машину в России не получится. Увы, но автомобиль, предназначенный для внутреннего рынка РБ или РК, должен быть первоначально поставлен на учет в этих странах.
Нет, официальные лица уверяют, что происхождение ЭПТС не имеет значения. Дескать, этот документ работает во всех странах ЕАЭС… Но это теория, а по факту все не так. Во всяком случае, людям, купившим авто за границей, приходилось регистрировать их сначала на граждан той страны, а затем — переоформлять на себя.
С экземплярами из Армении — иная история. Здесь важно, чтобы машину растаможили по тарифам ЕАЭС после 1 января 2020. Владельцы такой техники также могут оплатить утилиьсбор, получить паспорт транспортного средства российского образца, а с ним — поставить т/с на учет.
КАЗАХСТАН
Куда, а главное — зачем, ехать? В Казахстане дилеры массовых марок — Renault, Nissan и других — сейчас имеют достаточный запас машин. Кроме того, в отличие от РФ казахстанские дилеры охотно предлагают авто Hyundai тамошней сборки, поскольку машинокомплекты на автозаводы РК идут непосредственно из Кореи и Словакии.
И, конечно, у наших соседей можно приобрести санкционных «американцев» и «европейцев» — то есть дорогие машины, поставки которых из Европы вскоре будут прекращены из-за четвертого пакета антироссийских санкций. По эту сторону границы дилерские склады опустели, а оставшиеся варианты распродают втридорога.
АРМЕНИЯ
Также автомобильную «санкционку» предлагают продавцы из Армении. Вот только из-за маленьких квот для этой страны выбор довольно скромен… Более того, согласно соглашениям с производителями, армянские продавцы не имеют права продавать автомобили гражданм РФ. Правда, некоторые шоу-румы «из уважения к клиенту» готовы обойти этот запрет.
БЕЛОРУССИЯ
С «народными» марками дела обстоят одинаково плохо и в Армении, и в Белоруссии — купить условную «Ладу» или «Фольксваген» сейчас почти невозможноч что там. что там. Зато от белорусов можно пригнать топовые версии BMW — в минских салонах они стоят заметно дешевле! А выбор, пусть совсем бедный, но все же присутствует.
Имеет ли все это смысл? Если оперировать рекомендованными розничными ценами, то покупка авто за границей однозначно встанет дороже. Другое дело, что сейчас российские дилеры печатают прайсы «из головы». Так что LADA Vesta за 2 000 000 рублей — это новая реальность, которую сейчас можно увидеть во многих ДЦ.
Поэтому, если вам действительно нужна новенькая машина, обзванивайте автосалоны соседних стран, изучайте механизмы покупки и легалиции — и вперед. Более того, на волне спроса сейчас появилось огромное количество сравнительно недорогих посредников, которые помогут и с приобретениеим, и с документами.
Для ценителей «премиума» других способов заиметь Audi, BMW или Mercedes, похоже, вообще не осталось. Особенно, учитывая запрет европейский властей на экспорт авто дороже 50 000 евро. В общем, добро пожаловать в 90-е: скоро мы увидим объявления типа "Шоп-туры в Казахстан: Coca Cola, McDonalds, Mercedes-Benz'.