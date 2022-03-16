Эпоха возрождения: «Москвич-2141» встанет на конвейер всего за 1,5 млрд. Долларов

Но завод придется строить заново, отобрав у Renault все, что получится понять и приспособить. Но нет ни одного штампа и если крылья и капот можно гнуть на зиг-машине, то днище, крышу, боковины требуют прессового оборудования. Сварочные кондукторы сгодятся от Renault. Как и конвейер, который за несколько пятилеток удастся приучить к единственной модели вместо гибких технологий.
Остальные проблемы знакомы и потому не пугают. Как и во все времена существования АЗЛК, негде взять мотор и нет коробки передач. МКП от модели 2141 до последнего вздоха делалась с применением обходных технологий. Зато мотор можно будет выпросить у АВТОВАЗа, вернув под капот привычный двигатель от «Нивы». И пока Bosch-Саратов с нами, ставить впрыск.
А за это время возродить сгинувший ДААЗ или хотя бы «Московский карбюраторный завод». В Кинешме решительно взяться за производство амортизаторов и вакуумных усилителей. В привычном качестве, на которое слезой отзовутся ветераны. А молодежь пусть привыкает.
Но еще придется потратиться на ГПЗ. Из которых не выжил ни один. Попутно предстоит масштабная задача по строительству заводов нормалей. Прежняя продукция АЗЛК собиралась болтами и гайками иного стандарта, навсегда устаревшего и утраченного. Поэтому чертить и проектировать «Москвич-2141» предстоит заново: с очередного нуля.
Согласно современным подсчетам, сделанным профессиональными технологами, в прежней жизни работавшими на АЗЛК, заново создать производство «Москвича-2141» будет стоить примерно полтора миллиарда долларов в ценах марта 2022 года.
За эти деньги страна получит привычный автомобиль без потребительских свойств и опций, в единственной версии по цене Hyundai Solaris в комплектации с АКП, мультимедиа, климат-контролем и системами пассивной и активной безопасности. Но гордиться корейским автомобилем непатриотично. А родным «Москвичом» не только безопасно, но и необходимо.
И не стоит переживать, что потребитель откажется покупать русский автомобиль конца пресловутых 90-х. В СССР даже на «Запорожцы» стояла очередь. Достаточно воссоздать плановое хозяйство, начертить стране особый путь с опорой на собственные ноги, как очередь за «Москвичами» сама собой не только возникнет, но и растянется на десять лет, став привилегий для работников обкомов «ЕР», ФСБ, ФСИН и возрожденных «шарашек».