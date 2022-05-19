Уникальные модели «Москвич», которые выпускал столичный завод, пока его не развалили

Мало кто помнит, но первый «Москвич», в основу которого лег немецкий Opel Kadett, выпускавшийся с 1936 года, сошел с конвейера на десять лет позже своего прародителя, аккурат после Великой Отечественной войны — это был сгорбленный «Москвич−400», который сразу же понравился автомобилистам тех времен. Для его сборки из Германии, в качестве репарации, было вывезено все, что требовалось. Но кое-что было создано и нашими инженерами — некоторые чертежи, штамповочные формы и прочее. В общем, дело пошло. Да так, что в поисках путей развития модельного ряда «Москвича» наши инженеры пробовали придумывать весьма экзотические модели. О них и поговорим.

Так, например, в 1947 году появился опытный образец пикапа. Как полагали его создатели, машина была бы крайне полезна в сельской местности, в перевозке мебели и других грузов. Но до серии дело не дошло. Этот пикап лишь стал основой для создания аэродромного пускового агрегата АПА−7. Пикапы же стали делать на сторонних авторемонтных заводах, переделывая отслужившие свое машины или те, что побывали в аварии.