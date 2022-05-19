Уникальные модели «Москвич», которые выпускал столичный завод, пока его не развалили

Мало кто помнит, но первый «Москвич», в основу которого лег немецкий Opel Kadett, выпускавшийся с 1936 года, сошел с конвейера на десять лет позже своего прародителя, аккурат после Великой Отечественной войны — это был сгорбленный «Москвич−400», который сразу же понравился автомобилистам тех времен. Для его сборки из Германии, в качестве репарации, было вывезено все, что требовалось. Но кое-что было создано и нашими инженерами — некоторые чертежи, штамповочные формы и прочее. В общем, дело пошло. Да так, что в поисках путей развития модельного ряда «Москвича» наши инженеры пробовали придумывать весьма экзотические модели. О них и поговорим.
Так, например, в 1947 году появился опытный образец пикапа. Как полагали его создатели, машина была бы крайне полезна в сельской местности, в перевозке мебели и других грузов. Но до серии дело не дошло. Этот пикап лишь стал основой для создания аэродромного пускового агрегата АПА−7. Пикапы же стали делать на сторонних авторемонтных заводах, переделывая отслужившие свое машины или те, что побывали в аварии.
В 1957 году до СССР добралась западная мода на микроавтобусы. И снова под руководством начальника экспериментального цеха И. А. Гладилина и специалиста в области автомобильных подвесок В. И. Евланова начались поиски отечественного ответа Америке и Европе, результатом которых стало появление на свет девятиместного опытного образца «Москвича-А9». Шины от ГАЗ−21, задний мост от «Москвича−401», детали ходовой от 402-го. В него также были установлены верхнеклапанный двигатель модели «407» и 4-ступенчатая коробка передач, на минуточку, от гоночного «Москвича» — Г1—405.
Но, увы, вышестоящее начальство посчитало, что он не сможет конкурировать с более комфортабельными маршрутками «РАФ», и ему далеко до ульяновской «Буханки». К тому же, себестоимость микроавтобуса была довольно высока. В общем, родить родили, а вырастить во что-то интересное не смогли.
Были в роду «Москвича» и настоящие внедорожники. Вот ведь чудо, как хорош был «Москвич−415». Его разрабатывали три года, и, казалось, у машины могло бы быть будущее, не хуже первых проходимцев Jeep и Toyota, но, увы, и эта модель осталась не удел. Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что именно она легла в основу вазовской «Нивы».
А как хорош был «Москвич» в кузове купе-кабриолет! Его построили на базе 408-го, который получился настолько красивым, что был популярен не только в СССР, но и за рубежом. Двухдверный кузов с откидной крышей был бы логическим развитием модельного ряда тех времен. Однако конвейер завода был занят другими моделями, и кабриолету не нашлось на нем места. В результате этих красавцев было выпущено всего несколько штук, которые не дожили до наших дней.
Было в жизни завода и еще множество интересных моделей. Однако это повод для написания не одной, а целого цикла статей. Нам же хочется особенно надеяться на то, что любимая марка советских автомобилистов возродится, и вновь продемонстрирует силу и мощь отечественного автопрома.
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