«Москвич−2022»: каким будет новый русский автомобиль

Отныне и, похоже, навсегда 100-процентным пакетом акций «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, ведь по словам заммэра столицы Максима Ликсутова, опциона на обратный выкуп французами завода на самом деле нет. О чем он русским по белому написал в своем Telegram-канале: «этот завод будет все время российским». Что ж, коротко и ясно.

Вот только производить на этом предприятии машины под маркой «Москвич», права на которую аж до 2025 года принадлежат все той же Renault, получится едва ли. Впрочем, никто не мешает зарегистрировать бренд «Москвич−2022» или, к примеру, Moskvitch. В любом случае, придется начинать с нуля. Или как минимум с дизайна.

Понятное дело, что мы можем начать выпуск кроссовера Renault Duster под шильдиком LADA, о чем, в частности, тоже заявили представители Минпромторга, но называть франко-румынский вседорожник LADA «Москвич» будет по меньшей мере цинизмом. Не меньшим, чем отказ от продажи «в зад» столичного завода «Рено» заморским партнерам.