«Москвич−2022»: каким будет новый русский автомобиль

Отныне и, похоже, навсегда 100-процентным пакетом акций «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, ведь по словам заммэра столицы Максима Ликсутова, опциона на обратный выкуп французами завода на самом деле нет. О чем он русским по белому написал в своем Telegram-канале: «этот завод будет все время российским». Что ж, коротко и ясно.
Вот только производить на этом предприятии машины под маркой «Москвич», права на которую аж до 2025 года принадлежат все той же Renault, получится едва ли. Впрочем, никто не мешает зарегистрировать бренд «Москвич−2022» или, к примеру, Moskvitch. В любом случае, придется начинать с нуля. Или как минимум с дизайна.
Понятное дело, что мы можем начать выпуск кроссовера Renault Duster под шильдиком LADA, о чем, в частности, тоже заявили представители Минпромторга, но называть франко-румынский вседорожник LADA «Москвич» будет по меньшей мере цинизмом. Не меньшим, чем отказ от продажи «в зад» столичного завода «Рено» заморским партнерам.
Вероятно, поручат разработку модели нового русского автомобиля какому-нибудь НАМИ, заполучившему 68% акций не очень-то великого и ужасного АВТОВАЗа, а заодно и печально известному целой россыпью сомнительных проектов. Одним из самых топовых, напомним, стал «путинмобиль» (он же — Aurus), собранный на агрегатной базе грандов мировой автоиндустрии. Но времена нынче не те, а потому «украсть» идею (читай — комплектующие) на западе уже не получится. Максимум — в Китае! А значит исконно русская машина, следуя примеру КамАЗа и УАЗа, будет строиться на основе «поднебесных» компонентов.
Быть может, дизайн хотя бы выдумаем сами? Вот только лучше для этого обратиться на сторону, привлекая молодых и амбициозных. Как, например, делает Lexus, ежегодно подталкивая молодежь к созданию концептуального стиля потенциально будущих моделей. Тем более, что у нас хватает светлых голов и далеко не из тех, что просиживают спины на тепленьких местах, демонстрируя рабочую деятельность, а иногда и не демонстрируя вовсе.
К примеру, один из любопытных набросков будущего «Москвича» весьма своеобразно изобразил художник Роман Прядко, представив сочинение на тему модели 2140. По итогу получился классический трехобъемный седан, чей образ буквально пропитан ностальгическими ретромотивами, а вместе с тем приправлен яркими специями современности.
Машинка оказалась притягательной и внутри. При этом дизайнер попытался сохранить образ оригинального «Москвича», разбавив интерьер продвинутым функционалом, вроде соединенного воедино графического дисплея «приборки» и центральной консоли. Про обилие умных опций можно и не упоминать.
Но даже такому проекту сбыться не суждено. И совсем не потому, что модный дизайнер родом из Украины. Дело в том, что проще сравнять завод с землей, на которой быстро вырастут огромные жилые комплексы, как это случилось с Заводом имени Лихачева, а производство того самого LADA Duster перенести в Тольятти, где все еще пытаются порционно выпускать «Лады» с санкционными комплектующими (точнее, с их отсутствием). О чем, в частности, власти тоже успели сообщить. А некогда заявленные электромобили, которые должны, но не обязаны собираться под «камазовским» флагом, похоже, и назовут пресловутым «Москвичем−2022». Ведь ситикар «Кама−1» — это всего лишь прототип, и в серию машинка обернется под другим модельным именем. Теперь вы его все знаете. Аминь.
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