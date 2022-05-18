Бывший главный дизайнер АЗЛК захотел разработать новый «Москвич»

Как рассказал «Газете.ру» бывший главный дизайнер АЗЛК Игорь Зайцев, в будущий автомобиль следует вложить все имеющиеся в арсенале нашей автоиндустрии технологии — от конструктивных особенностей до передовой техники безопасности.

Мне было бы приятно поучаствовать на уровне консультанта. Современный «Москвич» должен быть визуально прочным, аэродинамичным…, — поделился своим мнением с журналистами Игорь Зайцев.

На сегодняшний день специалисту 83 года, на своем посту он проработал с 1974-го по 1987 год.

Между тем, эксперты портала «АвтоВзгляд» уже рассказали, каким будет новый русский автомобиль, выпущенный под маркой «Москвич». Подробнее о проекте можно узнать здесь.

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