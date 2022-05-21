Новый взгляд на ралли-рейды: гонки областного масштаба дают фору Дакару

Прошло немного времени и сложности с выступлениями на международных соревнованиях возникли у всего российского спорта. Впрочем, вешать шлем на гвоздик никто не собирается. В рамках Чемпионата страны по ралли-рейдам прошли соревнования в Ленинградской и Волгоградской областях. Но гонялись только легковые машины. В зимней гонке «Северный лес» грузовики не имеют права участвовать. А в ралли «Пески Арчеды», проходившее в Волгоградской области в апреле, в последний момент ввели запрет на большие машины. Как объяснили организаторы, еще за две недели до гонки на полях лежал снег и были серьезные опасения, что грунт не успеет просохнуть. Мощные и тяжелые автомобили пророют в грунтовых дорогах глубокие колеи.

– Без тренировок спортсменам нельзя, — рассказывает Михаил Шкляев — руководитель грузового подразделения команды «ГАЗ Рейд Спорт», двукратный Чемпион России. — Различные компьютерные симуляторы приносят пользу, но не могут заменить настоящее управление автомобилем в экстремальных условиях ралли. У нас есть заводской полигон, но тренировки там не особо эффективные — протяженность трека не так уж велика и после пары-тройки кругов спортсмен уже знает все повороты и методику их прохождения. Полноценная тренировка предусматривает прокладку многокилометрового маршрута и обеспечения безопасности на всем его протяжении. Это сложно и очень дорого. Необходимо задействовать большое количество людей, для запрета въезда на определенные дороги привлекать полицию. Впереди предстоит самое значимое ралли сезона 2022 — «Шелковый путь». К нему нужно подготовиться…

Аналогичным образом думают не только в «ГАЗ Рейд Спорт», но и в «КАМАЗ-мастер», и в «МАЗ Спорт Авто». В конце мая запланирован этап Кубка России по ралли-рейдам, но грузовики в нем не участвуют. А погоняться очень хочется.