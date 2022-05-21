Новый взгляд на ралли-рейды: гонки областного масштаба дают фору Дакару

Прошло немного времени и сложности с выступлениями на международных соревнованиях возникли у всего российского спорта. Впрочем, вешать шлем на гвоздик никто не собирается. В рамках Чемпионата страны по ралли-рейдам прошли соревнования в Ленинградской и Волгоградской областях. Но гонялись только легковые машины. В зимней гонке «Северный лес» грузовики не имеют права участвовать. А в ралли «Пески Арчеды», проходившее в Волгоградской области в апреле, в последний момент ввели запрет на большие машины. Как объяснили организаторы, еще за две недели до гонки на полях лежал снег и были серьезные опасения, что грунт не успеет просохнуть. Мощные и тяжелые автомобили пророют в грунтовых дорогах глубокие колеи.
– Без тренировок спортсменам нельзя, — рассказывает Михаил Шкляев — руководитель грузового подразделения команды «ГАЗ Рейд Спорт», двукратный Чемпион России. — Различные компьютерные симуляторы приносят пользу, но не могут заменить настоящее управление автомобилем в экстремальных условиях ралли. У нас есть заводской полигон, но тренировки там не особо эффективные — протяженность трека не так уж велика и после пары-тройки кругов спортсмен уже знает все повороты и методику их прохождения. Полноценная тренировка предусматривает прокладку многокилометрового маршрута и обеспечения безопасности на всем его протяжении. Это сложно и очень дорого. Необходимо задействовать большое количество людей, для запрета въезда на определенные дороги привлекать полицию. Впереди предстоит самое значимое ралли сезона 2022 — «Шелковый путь». К нему нужно подготовиться…
Аналогичным образом думают не только в «ГАЗ Рейд Спорт», но и в «КАМАЗ-мастер», и в «МАЗ Спорт Авто». В конце мая запланирован этап Кубка России по ралли-рейдам, но грузовики в нем не участвуют. А погоняться очень хочется.
Поэтому решили параллельно с Кубком России провести чемпионат Волгоградской области, на который вполне можно пригласить и грузовых участников. И каких! Чемпионов России и победителей Дакара! В общем, приехали самые значимые грузовые команды России, а по сути — всего мира. Вот такой выдался областной чемпионат… Заодно погоняться тут решили и лучшие российские спортсмены в категории Т3 — это багги.
Более того, это соревнование интересно и тем, что оно… честное! Итоговый результат не важен. Согласитесь, для многократного победителя Чемпионата России или Дакара вряд ли важна грамота покаташук областного масштаба. Все просто хотели проявить свои навыки, разогнать кровь. Уловки не нужны. Какие могут быть уловки? В арсенале спортсменов их великое множество!
Скажем, когда команда из Набережных Челнов едет несколькими экипажами, то всегда существует четкое разделение ролей. Есть лидер, на которого работает вся команда. Из пяти машин две будут техничками, а их задача в том, чтобы двигаться в хвосте и при необходимости оказывать помощь основным экипажам. Возможности команд «ГАЗ Рейд Спорт» и «МАЗ Спорт Авто» скромнее — финансирование меньше на порядки! Но и у них существует стратегия, есть явные и не явные лидеры.
И это только часть хитростей. Так, практикуется и прямое нарушение правил. Например, использование навигаторов на ралли-рейдах запрещено. Однако обыска не устраивают и соответствующее оборудование у спортсменов есть. Появилась даже особая профессия — «мэпер» (от английского map — карта). Получив дорожную книгу, штурман фотографирует ее и отправляет мэперу, который, используя весь возможный арсенал карт, прорисовывает самый оптимальный маршрут. В результате штурман перестает быть штурманом. Он не должен работать над дорожной книгой — предупреждай пилота об опасных местах и диктуй повороты из навигатора. Но в нынешней гонке все иначе — участники проверяют собственные навыки и мухлевать нет смысла. Едут честно!
Всего предусмотрено три дня соревнований. Первый — 20-километровый пролог. Второй — три круга по 80 км каждый. Финальный третий день — два 80-километровых круга. В общей сложности предстоит преодолеть более 400 километров. Спортсмены на багги взяли на себя повышенные обязательства: они участвуют и в Кубке России, и в Чемпионате области. Поэтому на второй день проходят две трассы — Кубка и областную ( в сумме — около пятисот километров). Внушительная цифра даже по меркам ралли-рейдов!
– Мы выступаем тремя экипажами, — говорит пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт», действующий Чемпион России Алексей Хлебов. — Наша команда принципиально отличается от основных соперников тем, что все машины построены на стандартных узлах и агрегатах. Тех, что используют на конвейере в Нижнем Новгороде. Таким образом завод тестирует автомобили ГАЗ, проверяет новые инженерные решения. Поэтому для нас ралли — не просто гонка. Моя должность на заводе — водитель-испытатель. Мы испытаем наши машины в боевых условиях ралли, определяем будущее российского автопрома…
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