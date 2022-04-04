Ралли «Пески Арчеды»: битва до последних метров

Причем прямой путь — чаще всего не самый быстрый. Так, далеко не всегда оправдано штурмовать большой бархан в лоб. Хороший штурман может грамотно проложить маршрут — чтобы и не закопаться, и точку взять.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», за день до окончания гонки Владимир Васильев на MINI Countryman вместе со штурманом Алексеем Кузьмичем допустили ошибку — взлетели на бархан и спикировали с отвесной ступеньки высотой 3—4 метра. Автомобиль уткнулся носом и перевернулся. Сразу поднять его на колеса было некому. Поэтому все шансы на победу испарились, и продолжать дальнейшую борьбу Владимир Васильев посчитал нецелесообразным. Его интересует только победа.

Впрочем, интересная борьба шла не только за первое место.