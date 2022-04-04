Ралли «Пески Арчеды»: битва до последних метров

Причем прямой путь — чаще всего не самый быстрый. Так, далеко не всегда оправдано штурмовать большой бархан в лоб. Хороший штурман может грамотно проложить маршрут — чтобы и не закопаться, и точку взять.
Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», за день до окончания гонки Владимир Васильев на MINI Countryman вместе со штурманом Алексеем Кузьмичем допустили ошибку — взлетели на бархан и спикировали с отвесной ступеньки высотой 3—4 метра. Автомобиль уткнулся носом и перевернулся. Сразу поднять его на колеса было некому. Поэтому все шансы на победу испарились, и продолжать дальнейшую борьбу Владимир Васильев посчитал нецелесообразным. Его интересует только победа.
Впрочем, интересная борьба шла не только за первое место.
- В конце 2022 года изменили требования к автомобилям, выступающим в категории R, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко. Раньше было ограничение объема двигателя 3 литра, сейчас его сняли. В результате в нашем классе выступает экипаж Алексея Черкесова на прототипе с двигателем объемом 7,2 литра. Сравните — на нашей спортивной «Газель Next» установлен стандартный Cummins объемом 2.8 л форсированный до 200 л. с. Понятно, что 2,8 л не может соревноваться с 7,2 л. Так что у нас шла борьба за второе место. Вчера мы потеряли время — пробили колесо и в песке закопались. В результате отставали от соперников на Toyota Land Criser 200 на 12 минут. И это на дистанции 147 км.
Логика подсказывала, что если у них не будет технических поломок, то второго места нам не видать, — продолжает Евгений Суховенко. Но все равно решили бороться до конца. Наши соперники стартовали перед нами, но мы смогли их обогнать уже через 40 км. И дальше шли «на все деньги». Наша спортивная «Газель» позволяет выдерживать максимальный темп там, где Toyota пасует.
Опытный пилот чувствует границы возможного своего автомобиля и не перешагивает их. Иначе он просто останется на маршруте со сломанной машиной.
В результате нам удалось ликвидировать отрыв и занять второе место в категории R. На дистанции в 450 километров разрыв между вторым и третьим местом составил 28 секунд! Наша команда «ГАЗ Рейд Спорт» завоевала второе почетное место и в командном зачете.
В категории Т1 первое место занял экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова. Они же первые в абсолютном зачете. Второе место в категории Т1 занял экипаж Андрея Новикова. Экипаж Александра Русанова и Евгения Павлова на «Газель Next» завоевал третье место.
- Я уже в четвертый раз в песках Арчеды, — рассказал «АвтоВзгляду» пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Александр Русанов. И трасса вроде бы знакомая, но каждый раз пески разные. Сказывается погода, температура, влажность. Поэтому каждый раз приходится приноравливаться. Каждый раз все по-новому.
В категории Т2 лучшим оказался экипаж Андрея Сушенцова. Вообще в этой категории сейчас очень интересная ситуация. Есть несколько лидеров, которые друг другу не уступают ни в квалификации, ни в опыте, ни в количестве набранных очков.
Кто станет Чемпионом?
- Следующие соревнования пройдут в июле, — прокомментировал «АвтоВзгляду» спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. Это будет «Шелковый путь». Еще совсем недавно планировались иные соревнования, но действительность внесла свои коррективы.
Отменили этап Чемпионата мира в Казахстане. Нарушены логистические пути и сейчас сложно доставить спортивные машины в Казахстан. Отменили этап Чемпионата России в Астрахани — «Золото Кагана». Астраханской гонкой пожертвовали в угоду ралли «Шелковый путь».
Теперь это этап чемпионата России — без такого статуса, скорее всего, не получилось бы набрать участников на «Шелковый путь». Так что следующая гонка пройдет в июле. Будем готовиться!