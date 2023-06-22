Почему трамвай никогда не буксует и хорошо тормозит даже на льду

Трамвай — один из самых популярных видов общественного транспорта, который пока незаменим. Кстати, он еще и экологичный донельзя, что все чаще и чаще продлевает его жизненный цикл в самых разных городах мира. Сотни рейсов с десятками остановок каждый день. Годами колесные пары час за часом полируют рельсы, стачиваясь до идеально гладкой поверхности. Логично ведь, что на подъемах и в местах остановок, где путь особенно гладок, колесо должно проскальзывать? Тем более — в снегопад, гололед или во время сильных дождей! Однако такого не происходит, чему есть простое объяснение.

Метро ходит «по сухому», однако трамваю, как и поездам железной дороги, самой судьбой суждена была работа «на открытом воздухе». Естественно, сразу же возник вопрос о необходимости борьбы с проскальзыванием колес: тяжелый состав не мог тронуться в горку ни летом, ни уж тем более зимой.

Более того, рельсы весьма оперативно полировались от контакта с колесной парой, так что день ото дня становились все более скользкими. Это были времена до начала эры электронных блоков управления, так что вся тяжесть ложилась на механику и человеческую смекалку. И тандем произвел на свет решение, используемое поныне.