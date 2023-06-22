Почему трамвай никогда не буксует и хорошо тормозит даже на льду

Трамвай — один из самых популярных видов общественного транспорта, который пока незаменим. Кстати, он еще и экологичный донельзя, что все чаще и чаще продлевает его жизненный цикл в самых разных городах мира. Сотни рейсов с десятками остановок каждый день. Годами колесные пары час за часом полируют рельсы, стачиваясь до идеально гладкой поверхности. Логично ведь, что на подъемах и в местах остановок, где путь особенно гладок, колесо должно проскальзывать? Тем более — в снегопад, гололед или во время сильных дождей! Однако такого не происходит, чему есть простое объяснение.
Метро ходит «по сухому», однако трамваю, как и поездам железной дороги, самой судьбой суждена была работа «на открытом воздухе». Естественно, сразу же возник вопрос о необходимости борьбы с проскальзыванием колес: тяжелый состав не мог тронуться в горку ни летом, ни уж тем более зимой.
Более того, рельсы весьма оперативно полировались от контакта с колесной парой, так что день ото дня становились все более скользкими. Это были времена до начала эры электронных блоков управления, так что вся тяжесть ложилась на механику и человеческую смекалку. И тандем произвел на свет решение, используемое поныне.
Бытует красивый миф, что эта история началась с царя. Ну а как иначе? В России по-другому и не бывает. До сих пор, заметим. Одним словом, ехал царь на поезде, а тут — непреодолимой силы препятствие, головотяпство на местах, в рамках которого местные товарищи самовольно рельсы краской покрасили.
В результате поезд не смог преодолеть подъем, пока простой машинист-левша не вышел и не посыпал скользкий путь золой из паровозного котла. И поезд пошел как ни в чем не бывало. Сказка — ложь, да в ней намек: под ведущие колесные пары поездов и трамваев необходимо подавать некий состав, повышающий коэффициент сцепления колес с рельсами. Лучший вариант — обыкновенный сухой песок.
С тех самых пор трамваи и прочий тяговый подвижный состав оборудуют специальными емкостями, в которых и хранится сухой песок, поступающий по необходимости в пескоподающую систему. Емкость эта зовется, естественно, песочницей, откуда через систему труб «расходник» поступает прямо по адресу: под колесо трамвая или локомотива. И никакого скольжения! Вот бы кто из автопроизводителей догадался оснастить подобным устройством свой внедорожник — мигом бы прославился.