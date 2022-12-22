Трамвай разочарований: по-новому обустроенные пути в Москве калечат людей и машины

«Этот сугроб на самом деле — бордюр», — пишут в последнее время в соцсетях о новомодной практике обордюривания трамвайных путей столичные автовладельцы. В числе попавших под изменения — улицы Достоевская, Каланчевская, Галушкина, Ростокинская, Вавилова, Серпуховский вал, Орджоникидзе, Абельмановская, Новосущевский переулок, Семеновский проезд, Рогожкий вал и ряд других.

Среди главных плюсов физического обособления путей чиновники называют безопасность дорожного движения— меньше аварий на путях и тот факт, что трамваи могут увеличивать скорость и приезжать быстрее. Также они обосновывают спорное решение необходимостью развивать трамвайную сеть.

А между тем, на Каланчевской улице с приходом снежной погоды посадка в трамвай на остановках «Пантелеевская улица» и «Большой Балканский переулок», как сообщают местные жители, превратилась в увлекательный квест «не соскользни под трамвай с сугроба».