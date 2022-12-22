Трамвай разочарований: по-новому обустроенные пути в Москве калечат людей и машины

«Этот сугроб на самом деле — бордюр», — пишут в последнее время в соцсетях о новомодной практике обордюривания трамвайных путей столичные автовладельцы. В числе попавших под изменения — улицы Достоевская, Каланчевская, Галушкина, Ростокинская, Вавилова, Серпуховский вал, Орджоникидзе, Абельмановская, Новосущевский переулок, Семеновский проезд, Рогожкий вал и ряд других.
Среди главных плюсов физического обособления путей чиновники называют безопасность дорожного движения— меньше аварий на путях и тот факт, что трамваи могут увеличивать скорость и приезжать быстрее. Также они обосновывают спорное решение необходимостью развивать трамвайную сеть.
А между тем, на Каланчевской улице с приходом снежной погоды посадка в трамвай на остановках «Пантелеевская улица» и «Большой Балканский переулок», как сообщают местные жители, превратилась в увлекательный квест «не соскользни под трамвай с сугроба».
– Это мы, местные, знаем, что под сугробом — бордюр и надо аккуратно искать точку опоры, прежде чем зайти или выйти из трамвая. А сколько «чужих» пассажиров, приехавших сюда, уже «загремели». И сколько автомобилистов потеряли бамперы, задевая, как они думают, сугроб? Теперь чистить улицу от снега по всей ширине невозможно: снегоуборщики могут проехать только справа и слева от трамвайных путей, нагребая дополнительные сугробы на этот злосчастный бордюр. Середина улицы — трамвайные пути — и вовсе завалены снегом, — пишут в соцсетях жители Красноселького района.
Недовольны своим «обособлением» на улице Костякова и жители Тимирязевского района, которые уже успели обратиться по данному вопросу в ЦОДД и получить ответ о том, что «они не причем, это придумали чиновники городского метро, которые теперь заведует трамваем».
Ответил жителям Тимирязевского района и Дептранс. Так, по данным ведомства, в период с 01.01.2017 г. по 17.11.2022-го на улице Костякова произошло 11 аварий. Правда, как отмечают активисты района, не уточняется: привели ли эти ДТП к остановке движения трамваев. Нет информации и о том, где именно произошли аварийные ситуации. Ведь если они случились на перекрестках (а как правило — так и есть), то бордюр не помешает возникать аварийным ситуациям и дальше.
Также жители Тимирязевского района сообщают уже о трех авариях, которые с момента «обособления» остановили движение трамвая, и предлагают хотя бы покрасить опасный бордюр в оранжевый цвет. И предложение перекрасить вечно буро-серый, заваленный снегом бордюр, как нельзя лучше характеризует печальную транспортную политику города в целом.
Вместо того, чтобы налаживать связь с людьми и оперативно определять недостатки своих нововведений, чиновники предпочитают с упорством, достойным лучшего применения, настаивать на том, что они все делают правильно, а «население — не специалисты».
Поэтому проще покрасить сугроб в оранжевый или ядерно желтый, чем признать, что идея строить бордюры в самых неожиданных местах в городе, где полгода зима и грязь, мягко говоря, имеет целый ряд недостатков.